Asırlık çınar sahnede: 100 yaşındaki koristten solo şov

SAMSUN - Samsun'da sahneye çıkan 100 yaşındaki korist, söylediği solo şarkılarla dinleyenleri mest etti. Sahne performansı ile göz dolduran asırlık çınar, sağlıklı ve fit görünüşü ile de adeta 'yaş 70, iş bitmemiş' dedirtiyor.

100 yaşındaki Cevat Öztürk, yaşıtlarının aksine sosyal hayatta aktif olarak yer alıyor. Her sabah spor yapıp, yürüyüşe çıkan Öztürk, Atakum Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu'nda 13 yıldır solo olarak eser seslendiriyor. Müzikseverlerin sevgilisi haline gelen 1924 doğumlu Cevat Öztürk, son olarak seslendirdiği Sebahattin Pınar'ın bestelediği 'Kalbim Yine Üzgün Seni Andı' eseri ile büyük beğeni toplayarak, ayakta alkışlandı.

"Müziğe olan hevesim çocukluktan beri devam ediyor"

80 yıl önce askere gittiği için radyoevine gidemediğini ama yine de müziğe olan tutkusundan vazgeçmediğini dile getiren Cevat Öztürk, "4 kişilik bir ailem vardı. Ailemden bir tek ben kaldım. 1 Temmuz 1924'te doğdum. Küçük yaştan beri müziğe hevesim vardı. 13 yıldır Atakum Belediyesi Türk Sanat Müziği Korusu'nda musiki seslendiriyorum. Müziğe olan hevesim küçüklükten beri devam ediyor. Şarkı söylemenin yanı sıra ut da çalıyorum. Ortaokuldayken öğretmenim vasıtası ile radyoevine başvurmuştum. O dönem askerlikle ilişkim olduğu için kabul edilmedim. 80 yıldır da gelen cevabın mektubunu saklıyorum. Sağlık durumuna dikkat ettikten sonra yaşın engel edeceği bir durum hasıl olmaz. Vaktinde yer, vaktinde uyanırsan, içki, sigara kullanmazsan sağlıklı kalırsın. Senede 2 kez check up yaptırırım. Musikinin haricinde spor yapmaktan hoşlanırım. Ayrıca sabahları uyanınca yarım saatte kültür-fizik hareketleri ile birlikte spor yaparım. Bugün ise koroda Sebahattin Pınar'ın 'Kalbim Yine Üzgün Seni Andı' adlı eserini solo seslendireceğim" dedi.

"Babam, çocukluğumdan beri şarkı söyleyip, ut çalıyor"

100 yaşındaki Cevat Öztürk'üm 2 çocuğundan biri olan Kubilay Öztürk, "Babam 100 yaşında. Küçüklüğümden beri babam şarkı söyleyip, ut çalıyor. Evde müzikle büyüdük diyebilirim. Babamla gurur duyuyoruz. Kendisi bizim rol modelimiz. Kendisine iyi bakması, yemesine içmesine dikkat etmesi, spor yapması, hayata bağlı olması, tüm sorunlarla ilgilenmesi neticesinde iyi bir hayat geçirdiğini söyleyebilirim" diye konuştu.

"Yaş 70 iş bitmiş deyimini haksız çıkardı"

Ayşegül Sultan Dikici, "Cevat amca son derece örnek aldığımız bir insan. Kendisi annemin amcası olur. Bugün de onun koroda şarkı söyleceğini duyduğumda bunu Türkiye ile paylaşalım istedim. Hakikaten 'yaş 70, iş bitmiş' deyiminin doğru olmadığının kanıtıdır kendisi. Bir insan sağlığına dikkat eder, bol yürüyüş yaparsa 100 yaşında da böyle sağlıklı kalabilir. Cevat amca bu zamana kadar hep çalışarak hayatını ikame ettirdi. Ona daha nice uzun yıllar diliyorum" şeklinde konuştu.

Cevat Öztürk, koro şefliğini Volkan Sağlam'ın yaptığı Türk Sanat Müziği Konseri'nde 31 esere de koroda eşlik etti.