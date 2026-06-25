Aşk Mesajlı Para Olayı Adana'da - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Aşk Mesajlı Para Olayı Adana'da

25.06.2026 09:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da pazarda, üzerine aşk mesajı yazılı banknotlar veren bir kişi esnafları şaşırttı.

Adana'da bir kişi, semt pazarında alışveriş yaparken üzerine "Ömer, Özge'yi çok seviyor" yazdığı banknotlarla ödeme yaptı. Yazıları akşam hasılatını sayarken fark eden pazarcı, hem şaşkınlığını dile getirdi hem de Ömer ile Özge'ye çağrıda bulundu.

AŞK MESAJI YAZILI PARALARLA ALIŞVERİŞ YAPTI

Adana'nın merkez Çukurova ilçesindeki Mahfesığmaz semt pazarında ilginç bir olay yaşandı. Kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, pazarda yaptığı alışverişlerin ardından üzerinde "Ömer, Özge'yi çok seviyor. Söyle Adana, Özge'yi Ömer çok sevdi diye" yazılı banknotlarla ödeme yaptı.

Aşk Mesajlı Para Olayı Adana'da

PAZARCI AKŞAM HASILATI SAYARKEN FARK ETTİ

Pazarcı İshak Kaya, yazılı banknotları tezgâhını kapatıp günlük hasılatını sayarken fark ettiğini söyledi. Kaya, bu paraların yalnızca kendisine değil, pazardaki birçok esnafa da verildiğini belirterek yaşadığı şaşkınlığı dile getirdi.

"YETER ARTIK, ÖMER VE ÖZGE GELİN"

Yaşadıklarını anlatan İshak Kaya, "Tezgâh açtığımız pazarlarda şimdiye kadar 300 bin liraya kadar para dağıtıldı. Karpuz satıyoruz, yazılı para veriyorlar. Paraların üzerinde 'Ömer, Özge'yi seviyor' yazıyor. Yeter artık, Allah için Ömer ve Özge çıkıp gelin. Yeter ki gelsinler, bütün malları ücretsiz vereceğim." dedi.

Aşk Mesajlı Para Olayı Adana'da

Paraları ilk kez gördüğünü belirten Kaya, "Akşam sermayemi sayarken fark ettim. Gün içinde müşteri yoğunluğunda dikkat etmedim. Sadece bana değil, birçok pazarcı esnafına da bu paralardan vermişler." ifadelerini kullandı.

"DÜĞÜN MASRAFLARINI BEN KARŞILAYACAĞIM"

Ömer ve Özge'ye seslenmeye devam eden Kaya, "Özge ve Ömer beni izlerse, onları buraya davet ediyorum. Buraya gelsinler, bütün düğün masraflarını ben karşılayacağım." diye konuştu.

Mahfesığmaz semt pazarında başlayan "aşk mesajlı para" olayı kısa sürede esnaf arasında yayıldı. Pazarcılar şimdi, banknotlardaki mesajın kahramanları olan Ömer ve Özge'nin ortaya çıkmasını bekliyor.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, İshak Kaya, Alışveriş, 3. Sayfa, Ekonomi, Adana, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Aşk Mesajlı Para Olayı Adana'da - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sel sularına kapılan 12 yaşındaki çocuğu vatandaşlar son anda kurtardı Sel sularına kapılan 12 yaşındaki çocuğu vatandaşlar son anda kurtardı
Özel’in kuracağı yeni partinin isminden sonra logosu da sızdı Özel'in kuracağı yeni partinin isminden sonra logosu da sızdı
Tepki yağıyor Hacıosmanoğlu Türk taraftara parmak salladı Tepki yağıyor! Hacıosmanoğlu Türk taraftara parmak salladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni katılımların sinyalini verdi: Devam edeceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni katılımların sinyalini verdi: Devam edeceğiz
“Cumhur İttifakı Ocakları Başkanı“ diye gezen Ferhat Aydoğan için karar verildi "Cumhur İttifakı Ocakları Başkanı" diye gezen Ferhat Aydoğan için karar verildi
Maç bitince tribüne koşup dudaklarına yapıştı Maç bitince tribüne koşup dudaklarına yapıştı
Kamyon devrildi, milyonlarcası şehre dağıldı: Evde kalın Kamyon devrildi, milyonlarcası şehre dağıldı: Evde kalın
İş insanı Mehmet Çaput geride veda mektubu bırakarak intihar etti İş insanı Mehmet Çaput geride veda mektubu bırakarak intihar etti
New York Times’tan Milli Takım’a sert eleştiri: Tarihin en büyük bilet israfı New York Times'tan Milli Takım'a sert eleştiri: Tarihin en büyük bilet israfı
WhatsApp’ta bir dönem resmen kapandı 7 yıl sonra CEO değişikliği WhatsApp’ta bir dönem resmen kapandı! 7 yıl sonra CEO değişikliği

09:22
İşte Dünya Kupası’na veda eden 7 takım
İşte Dünya Kupası'na veda eden 7 takım
09:15
Bu saçmalığa biri dur desin Dünya Kupası’nı karıştıran olayın görüntüleri ortaya çıktı
Bu saçmalığa biri dur desin! Dünya Kupası'nı karıştıran olayın görüntüleri ortaya çıktı
09:08
Venezuela’nın yaşadığı yıkım denizin ortasından bile göründü
Venezuela'nın yaşadığı yıkım denizin ortasından bile göründü
09:00
Maçın önüne geçtiler Herkes onları konuşuyor
Maçın önüne geçtiler! Herkes onları konuşuyor
08:52
Fenerbahçe’nin beklediği ağır ceza gelmedi UEFA kararı ortaya çıktı
Fenerbahçe'nin beklediği ağır ceza gelmedi! UEFA kararı ortaya çıktı
08:46
Kerem Galatasaray’ın yıldızına “Lan gerizekalı“ dedi, ortalık karıştı
Kerem Galatasaray'ın yıldızına "Lan gerizekalı" dedi, ortalık karıştı
08:27
Kılıçdaroğlu’nun İstanbul programı iptal edildi
Kılıçdaroğlu'nun İstanbul programı iptal edildi
07:40
Trump: Venezuela’da ciddi sayıda can kaybı var, yardım etmeye hazırız
Trump: Venezuela'da ciddi sayıda can kaybı var, yardım etmeye hazırız
07:31
Seferihisar ve Balçova belediyelerine operasyon Başkanlar gözaltına alındı
Seferihisar ve Balçova belediyelerine operasyon! Başkanlar gözaltına alındı
06:42
Meksika 3’te 3 yaptı Çekya’nın Dünya Kupası macerası sona erdi
Meksika 3'te 3 yaptı! Çekya'nın Dünya Kupası macerası sona erdi
04:14
Venezuela’da 39 saniye arayla iki büyük deprem Binalar çöktü, uçuşlar durduruldu
Venezuela'da 39 saniye arayla iki büyük deprem! Binalar çöktü, uçuşlar durduruldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2026 09:54:35. #7.13#
SON DAKİKA: Aşk Mesajlı Para Olayı Adana'da - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.