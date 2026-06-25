Aşk Mesajlı Para Olayı Adana'da

Adana'da bir kişi, semt pazarında alışveriş yaparken üzerine "Ömer, Özge'yi çok seviyor" yazdığı banknotlarla ödeme yaptı. Yazıları akşam hasılatını sayarken fark eden pazarcı, hem şaşkınlığını dile getirdi hem de Ömer ile Özge'ye çağrıda bulundu.

AŞK MESAJI YAZILI PARALARLA ALIŞVERİŞ YAPTI

Adana'nın merkez Çukurova ilçesindeki Mahfesığmaz semt pazarında ilginç bir olay yaşandı. Kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, pazarda yaptığı alışverişlerin ardından üzerinde "Ömer, Özge'yi çok seviyor. Söyle Adana, Özge'yi Ömer çok sevdi diye" yazılı banknotlarla ödeme yaptı.

PAZARCI AKŞAM HASILATI SAYARKEN FARK ETTİ

Pazarcı İshak Kaya, yazılı banknotları tezgâhını kapatıp günlük hasılatını sayarken fark ettiğini söyledi. Kaya, bu paraların yalnızca kendisine değil, pazardaki birçok esnafa da verildiğini belirterek yaşadığı şaşkınlığı dile getirdi.

"YETER ARTIK, ÖMER VE ÖZGE GELİN"

Yaşadıklarını anlatan İshak Kaya, "Tezgâh açtığımız pazarlarda şimdiye kadar 300 bin liraya kadar para dağıtıldı. Karpuz satıyoruz, yazılı para veriyorlar. Paraların üzerinde 'Ömer, Özge'yi seviyor' yazıyor. Yeter artık, Allah için Ömer ve Özge çıkıp gelin. Yeter ki gelsinler, bütün malları ücretsiz vereceğim." dedi.

Paraları ilk kez gördüğünü belirten Kaya, "Akşam sermayemi sayarken fark ettim. Gün içinde müşteri yoğunluğunda dikkat etmedim. Sadece bana değil, birçok pazarcı esnafına da bu paralardan vermişler." ifadelerini kullandı.

"DÜĞÜN MASRAFLARINI BEN KARŞILAYACAĞIM"

Ömer ve Özge'ye seslenmeye devam eden Kaya, "Özge ve Ömer beni izlerse, onları buraya davet ediyorum. Buraya gelsinler, bütün düğün masraflarını ben karşılayacağım." diye konuştu.

Mahfesığmaz semt pazarında başlayan "aşk mesajlı para" olayı kısa sürede esnaf arasında yayıldı. Pazarcılar şimdi, banknotlardaki mesajın kahramanları olan Ömer ve Özge'nin ortaya çıkmasını bekliyor.