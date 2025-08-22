ASKON Doğu Anadolu Toplantısı Erzurum'da Gerçekleşti - Son Dakika
ASKON Doğu Anadolu Toplantısı Erzurum'da Gerçekleşti

ASKON Doğu Anadolu Toplantısı Erzurum\'da Gerçekleşti
22.08.2025 09:17
ASKON'un Doğu Anadolu Bölge Teşkilat Toplantısı Erzurum'da yapıldı, iş dünyası sorunları tartışıldı.

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Doğu Anadolu Bölge Teşkilat Toplantısı Erzurum'da yapıldı.

Erzurum Şube Başkanı Yavuz Selim Turan'ın ev sahipliğinde ASKON Teşkilat Komisyonu öncülüğünde gerçekleştirilen Teşkilat Toplantısı, Anadolu Aslanları İş Adamları (ASKON) Doğu Anadolu Bölge Başkanı Abdullah Aydın Başkanlığı'nda gerçekleştirildi.

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Erzurum Şubesinde yapılan toplantıya ASKON Doğu Anadolu Bölge Başkanı Abdullah Aydın, ASKON Bölge Başkan Yardımcısı Burak Bilgili, Erzurum Şube Başkanı Yavuz Selim Turan, Ağrı Şube Başkanı Mücahit Kılıçaslan, Bitlis Şube Başkanı Erhan Ayaz, Elazığ Şube Başkanı Abdullah Çınar, Iğdır Şube Başkanı Cihat Çeper, Malatya Şube Başkanı Mustafa Şarlak, Muş Şube Başkanı Serkan Karadağ, Tunceli Şube Başkan Eyüp Turan ile Van Şube Başkanı Osman Çiçek ile ASKON yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Doğu Anadolu Bölge Başkanı Abdullah Aydın, Bölge Başkan Yardımcısı Burak Bilgili, katılım sağlayan Şube Başkanlarına Teşekkür eden ASKON Erzurum Şube Başkanı Yavuz Selim Turan, 'Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Genel Başkanımız kıymetli Orhan Aydın başkanımızın özverili destekleri ile iş dünyası olarak, ASKON olarak, uzun yıllardır ülkemize hizmet etmeye çalışmış, memleketimizin her sorunlarında, her sıkıntılarında yardımcı olmaya gayret etmiş ve bu memleketin, bu milletin, bu insanların değerlerine sahip çıkmaya çalışan önemli bir sivil toplum kuruluşuyuz. En zor günlerde en önde olmaya çalışan bir sivil toplum kuruluşu çatısı altında olmaktan onur duyuyoruz. ASKON olarak biz de hak yolda ilerlemeye, üretmeye ve ülkemizin kalkınmasına katkı sağlamaya devam edeceğiz' dedi.

ASKON Doğu Anadolu Bölge Başkanı Abdullah Aydın ise Anadolu Aslanları İş Adamları Şubelerinin önemli görevler üstendiğini, Anadolu Aslanları olarak Türkiye için ürettiklerini ve ülkenin refahına katkı sunduklarını ifade etti. Aydın 'ASKON'un hızlı bir şekilde şehirlerdeki yapılanmalarımızı da arttırdık. Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı Dadaşlar Diyarı Erzurum'da kıymetli şube başkanlarımız ile bir araya geldik. Bugün güzel cennet vatanımızın hangi köşesine giderseniz gidin yeniden bina edilmiş, çağdaş şehircilik hüviyetine kavuşmuş bir Türkiye görürsünüz. ASKON'umuzun birlik ve bütünlüğünün tesisi, yarınların güçlü, müreffeh Türkiye'sinin inşası ve mazlumların hamiliği üzerine geçmiştir. Hayata geçirdiğimiz ve geçireceğimiz tüm proje ve çalışmalarla, kentlerimizi ve bu kentin çalışkan, yiğit ve mert insanlarını daha müreffeh, daha yaşanabilir bir kent iklimine mutlaka kavuşturacağız. ASKON olarak, bölgenin ticari ve ekonomisini canlandırmak, ihracatını artırma hedefindeyiz. Şehir ve bölge ekonomisini konuşuyoruz. Her şehrimizin ayrı ekonomik potansiyeli var. Bölgenin sanayiye ve ticarete katacağı değer bizim için önemli. ASKON olarak bu değeri yükselteceğiz. Misafirperverliği ile yakın ilgisini esirgemeyen ASKON Erzurum Şube Başkanımız Yavuz Turan'a Şube Başkanlarımıza, katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyor, çalışmalarınızda üstün başarılar diliyorum' diye konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Sivil Toplum, Doğu Anadolu, İş Dünyası, Ekonomi, erzurum

Son Dakika Yerel ASKON Doğu Anadolu Toplantısı Erzurum'da Gerçekleşti - Son Dakika

ASKON Doğu Anadolu Toplantısı Erzurum'da Gerçekleşti
