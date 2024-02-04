Ankara AŞTİ, Yenileme Çalışmalarıyla Yeni Bir Görünüme Kavuştu

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Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) yenileme çalışmalarıyla daha modern bir görünüm kazanan Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi (AŞTİ), sosyal alanlarıyla da 7'den 70'e pek çok Başkentliyi misafir etmeye devam ediyor. Seyahat temalı kütüphane, öğrenciler için ders çalışma alanı, günlük kiralık ofis, toplantı salonları, sergi ve gösteri salonu, modern büfeler ve çocuk oyun alanları ile yepyeni bir görünüme kavuşan terminal, esnaf ve yolculardan beğeni topluyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, her gün on binlerce vatandaşın ziyaret ettiği AŞTİ'yi yaptığı yenileme çalışmalarıyla modern ve konforlu bir alana dönüştürdü. Yenileme çalışmalarının tamamlanmasının ardından daha nitelikli kullanım alanlarına kavuşan AŞTİ'de kütüphane, ders çalışma alanı, çocuk oyun alanı, toplantı salonları, sergi, gösteri salonu, modern büfeler, başta öğrenciler olmak üzere şehirlerarası yolculuk yapan vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

ÖĞRENCİLER İÇİN ÜCRETSİZ İNTERNET İMKANI SAĞLANIYOR

Türkiye'nin en büyük ve en eski otobüs terminallerinden biri olan AŞTİ, yolcuların ihtiyaçlarını karşılayabilecek işlevsellikte vatandaşlara hizmet vermeye devam ediyor. Özellikle öğrenciler için konforlu ve modern bir ders çalışma alanı sunan terminalde ücretsiz internet imkanı da sağlanıyor.

İkinci etap çalışmalarının da tamamlanmasının ardından, AŞTİ'nin giden yolcu katındaki mevcut büfeler kaldırılarak yerlerine 26 büfe yapıldı. Yan kanatlarda boşaltılan gişe yerlerine ise 10 dükkan tahsis edildi. Otobüs yazıhaneleri de vatandaşların ulaşımı ve yoğunluk bölgelerine göre yeniden düzenlenirken yenilenen otobüs yazıhaneleri ve büfeler de daha işlevsel ve nitelikli bir hale getirildi.

ESNAF VE ÖĞRENCİLERDEN BÜYÜKŞEHİR'E TEŞEKKÜR

AŞTİ esnafı ile kütüphanede ders çalışmaya gelen öğrenciler AŞTİ'nin yeni görünümüyle ilgili duydukları memnuniyeti, şu sözlerle dile getirdi:

Recep Erkin: "Eskiden düzen yoktu. Kutu gibi bir yerdeydik. Şu anda dükkanımızın olduğunun farkına varıyoruz. Önceden sağı solu kapalıydı. Müşterilerimizde memnun biz de memnunuz. Eski hali rezillikti. Artık dükkanım var diyebiliyorum. Gelen misafirlerimiz, gelince dükkana benzetmiyordu burayı ama şu anda dükkanımızın olduğu belli. Eskiden çatıdan su akıyordu kovalarla su topluyorduk. Elektrik, çatı aksamını yenilediler biz bizzat şahit olduk daha ne diyelim Allah razı olsun."

İrfan Temiz: "Eski hali daha kötüydü. Her şey düzensiz ve plansızdı. Kitapçıyım burada, daha nizami oldu. Gelen müşteriler daha rahat aradığını bulabiliyor. Sosyal alanlar genişledi, özellikle çatı akıyordu şimdi yenilendi. Hatta benim kitaplarım bu nedenle ıslanmıştı, mahvolmuştu. Şu an öyle bir sorun yaşamıyoruz."

Mesut Uzunkoloğlu: "Yaklaşık 18 senedir burada esnafım. Eski halini bildiğim için şu anki yeni hali daha lüks oldu tertemiz oldu. Yolcular rahat biz de rahatız. Gelen müşterilerde çok memnun."

Devrim Sarıaltun: "Yeni hali gayet mükemmel. Çocuk alanları, kitaplık, oturacak yerler yapıldı. Temizliği gayet iyi oldu. Aydınlatmalardan da memnunuz. Güneş enerji panelleri takıldı artık elektrik giderlerimizde düşüş olacak, bu da bizim için çok güzel bir şey."

Ramazan Erdal: "Eski yapıya göre görsel olarak daha düzgün oldu. Büfeler arka tarafa alındı, vatandaş daha rahat geçebiliyor ve bize daha rahat ulaşabiliyor. Büfelerin alanı genişledi, çatıda sorunlar vardı onlar giderildi şu an memnunuz bir sıkıntımız yok."

Samet Koç: "Terminalde yeni dükkanlar yapıldı vatandaşa yeni iş kapısı oldu. Büfeler yenilendi, çatıya güneş paneli yapıldı artık elektrik faturalarımız düşecek fiyatlar daha uygunlaşacak. Yangın merdiveni yapıldı, ısıtmalarımız iyi, bu yıl terminal daha sıcak. Aydınlatmalar güzel oldu, tertemiz oldu."

Mustafa Kılıç: "Çok memnunuz. Yazıhanelerimizi yaptılar, klima yoktu klima takıldı yazın ve kışın rahat oturuyoruz. Merdiven ve asansörlerde çalışma düzeni yoktu onlar yapıldı. Yürüyen merdivenler çalışıyor artık. Merdivenlere yolcular kaymasın diye bant yapıştırıldı. Aydınlatma sistemi komple değişti, çatıyı devirdaim yaptılar. Şimdi de ısı ve enerji sistemi yapıyorlar ondanda memnunuz."

Dilan Akpınar: "Çok güzel olmuş. Yolcu otobüsünü beklerken burada kitaplarla zaman geçirmek ve kendimize zaman ayırmak çok güzel. Burası çok toparlanmış eskiden daha dağınıktı. Her şey için teşekkür ediyorum. Ücretsiz Wi-Fi var internete bağlanıp her türlü ihtiyacımızı karşılayabiliyoruz. Pirizde telefonumu şarj ettim. Sıcak konforlu bir alan olmuş. Güzel bir atmosferi var."

Rahmi Yügüten: "Ankara'da ilk senem. Mersin'den geldim. Gazi Üniversitesinde öğrenciyim. Burayı çok beğendim kütüphane kısmını çok güzel yapmışlar. Yeterince ekipmanı var, interneti çok iyi çekiyor herhangi bir donma olmuyor. Oldukça sıcak ve konforlu. Arkadaşlarıma da tavsiye ediyorum."

Hatice Aksoy: "Ortamı beğendik. Sınav öncesi gelip ders çalışıyoruz. Kitaplar var, internet var. Kullanışlı sıcak bir ortam."

Doğan Güneş: "Yurtta kalıyorum. Yurt kalabalık olduğu için hem ulaşım hem imkanlar açısından çok güzel oldu. Ulaşım açısından kolay olduğu için ilaç gibi oldu öğrencilere. Hiçbir kütüphanede olmayan bir ortam var teşekkür ediyorum."

Alper Arıkan: "Ben 10 gün oldu burayı fark edeli. İnternetin olması çok iyi. Tahminimden daha sessiz geldi bana. Çok rahat yer bulabiliyoruz. İmkanları çok güzel. Uzmanlık sınavlarına hazırlandığım için evde çalışmak zor oluyor o nedenle buraya 10 gündür geliyorum. Rahatlıkla ders çalışma videolarımı izleyebiliyorum. Gayet rahat, güzel çok hoşuma gitti. Temiz ve güvenli, denetleniyor olması gayet güzel, gönül rahatlığıyla burada zaman geçirebiliyoruz."