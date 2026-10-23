Asu Kaya, Kadirli'de mısır parasını alamayan çiftçilerin sorunlarını dinledi

Haber: Burhan DEMİRCİOĞLU

(OSMANİYE) - YENİ Parti Kadın Kolları Genel Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, Kadirli'de LİDAŞ deposuna mısırlarını teslim etmelerine rağmen paralarını alamadıklarını ileri süren çiftçilerle bir araya geldi. Kaya, "Bu çiftçinin sesini duyun, yüzlerce insan burada mağdur. Karşılarında bir muhatap bulamıyorlar. Adaleti sağlamak zorundasınız. " dedi.

YENİ Parti Kadın Kolları Genel Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bulunan LİDAŞ (Lisanslı Depo Anonim Şirketi) deposuna teslim ettikleri mısırların parasını alamadıklarını söyleyen çiftçilerle bir araya geldi. Çiftçiler, yaşadıkları mağduriyeti dile getirerek, yetkililerden yardım istedi.

Bir çiftçi, "Getirdik darıyı buraya döktük ondan sonra bir şey alamadık öyle kaldı, 44 ton. İşte perişan oluyoruz ne yapacaksın. Bugün yarın diyorlar hiçbir şey yok." dedi.

Bir başka çiftçi de "TMO olarak döktük biz daha önce de dökmüştük almıştık paramızı. Bu sezon paramızı alamadık. Borçlarımız sıkıntılarımız çok büyük, ne yapacağımızı şaşırdık. Yetkililerden yardım bekliyoruz. Bu işe müdahale etmelerini istiyoruz. Sıkıntımız büyük çiftçi olarak" diye konuştu.

Bir başka çiftçi ise şöyle konuştu:

"Burada Toprak Mahsulleri Alım Merkezi levhasını gördüğüm için devlet garantisi olduğunu düşündüğüm için ürünümü buraya döktüm. Biz alacaklı duruma geçtikten sonra şahıslar buraları devretmiş. Biz şu anda bir muhatap bulamıyoruz. Suç duyurusunda bulunduk 73 kişi suç duyurusunda bulundu. Biz bir muhatap bulamıyoruz buradaki 73 kişi geliyor, parayı kimden alacağız, paramız ne zaman ödenecek? Teminatı nereden alacağız? Bunlar belirsiz sorular, kimse de cevaplamıyor. Çiftçiler her gün buraya gelip gidiyor. Devlet yetkililerinin el atmasını istiyoruz."

67 yaşında olduğunu belirten bir çiftçi, "Omuzumda kürekle tarla sürdüm o sıcağın altında. Bir traktörüm var onu satıp borcumu ödeyeceğim. Burada bizde ne muhatap olan var ne yetkilisi var ne kimse var. Kimse uğraşmıyor. Traktörü satınca nerede borcumu kapatacağım ya hırsızlık yapacağım ya soygun yapacağım, başka çaremiz yok. Emekli maaşım var 23 bin 500 lira, nereye yetecek? 222 ton mahsul döktüm buraya, 3 milyon 165 bin lira alacağım var. Ben ne yaparım şimdi. Zaten o paramı verseler de borcumu ödemiyor, zaten çiftinin kazandığı nedir ki?" ifadelerini kullandı.

Bir başka çiftçi "Burada çiftçilerin hepsi mağdur durumda şu an. Şu anda TMO yok diyorlar, LİDAŞ yok diyorlar, milletin hepsini mağdur etti bunlar. Hepimizin elinde kantar fişleri, mesajları var ödeyecekleri para belli ama kimse muhatap değil bizle, muhatap bulamıyoruz. TMO Alım Merkezi yazıyor biz buna güvenerek döktük devlete. Ama karşımızda ne devlet var şu anda ne TMO var, ne LİDAŞ var kimseyle muhatap olamıyoruz. Yetkililerden yardım bekliyorum" dedi.

Diğer bir çiftçi ise, "Döktüğümüz mısırların kantar fişleri belli zaten. Kaç bin ton varsa, ödenecek olan 7 bin ton kadar deniyor. O da işte kayıp yani satılmış, bizden kaçırılmış, parası alan almış başka borçlara gitmiş." ifadelerini kullandı.

Çiftçilere destek veren Asu Kaya, şunları kaydetti:

"Kadirli'mizin çiftçileri bir yıl boyunca toprağa emek verdikleri, umut bağladıkları ürünlerini LİDAŞ garantisinde, TMO'nun garantisinde diye bu müesseseye döküyorlar, emanet ediyorlar. Paralarını alacakları zaman bir de öğreniyorlar ki meğer bu işletmenin lisansı iptal edilmiş. Karşılarında muhatap yok. Yüzlerce çiftçi milyonlarca liralık alacak, 1 yıl boyunca umut bağladıkları emek, gelir ortadan kaybolmuş. Bu işletmenin LİDAŞ lisansı askıya alınmış, çiftçinin bundan haberi yok. 'Ben devlet güvencesi altında malımı döküyorum' diyor, başını yastığa emin koyuyor, 'ben ürünümün karşılığını her halükarda alacağım' diye gelmiş, dökmüş buraya. Ama bugün bir görüyoruz ki TMO, LİDAŞ'ın lisansını askıya aldıktan hemen sonra kendine düşen ürünü almış götürmüş, olan bizim çiftçimize olmuş. Bu insanlar bu yılı nasıl geçirecek? Geçtiğimiz yılın borcu üstlerinde, mazotun borcu var, tohumun borcu var, işçilik borcu var, her türlü borcu var, çiftçi boğazına kadar borca batmış. Ama maalesef bu borçları ödeyecek karşısında bir muhatap yok. Kimi traktörünü satacak 'karşılamıyor' diyor, kimi biçerdöverini satmış vermiş, ortada biçer döver yok, ekin de yok. Bu çiftçinin sesini duyun, yüzlerce insan burada mağdur. Karşılarında bir muhatap bulamıyorlar. Adaleti sağlamak zorundasınız. Zaten ürünlerini ederince satamıyorlar, zaten ürünleri para etmiyor. Zaten aldığı ürün yıl boyunca ettiği masrafı ya karşılıyor ya karşılayamıyor."