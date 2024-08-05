Atakum\'da Kadın El Emeği Festivali Düzenlendi

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MEHMET REBİİ ÖZDEMİR

(SAMSUN) - Samsun'un Atakum ilçesinde Atakum Belediyesi ve Atakum Özgecan Kadın Dayanışma Merkezi iş birliğinde "4. Kadın El Emeği Festivali" düzenlendi. Festivalde 200'den fazla kadın, el emeği ürünlerini tanıttı.

Samsun'un Atakum ilçesinde Atakum Belediyesi ve Atakum Özgecan Kadın Dayanışma Merkezi iş birliğinde 4. Kadın El Emeği Festivali düzenlendi.

"Çok güzel bir kadın dayanışması var"

Festivalde stant açan emekli öğretmen Belmanur Kartal, şöyle dedi:

"Ben Atakum'da ikamet eden ev üreticisi, emekçi bir kadın olarak Atakum Belediyesi ve Özgecan Kadın Dayanışma Merkezi'ne teşekkür ediyorum. Burada çok güzel bir kadın dayanışması var. Kadınlar arasındaki diyalog muhteşem, biz burada kadınlar, Atakumlu ev üreticisi kadınlar, el emeği üzerine üretim yapan kadınlar, burada birbirimizin rakibi değil, dostu, arkadaşı dostuyuz. O anlamda ben burada çok güzel dostluklar edindim. Ben gelecek festivali iple çekeceğim, öyle diyeyim. O kadar güzel duygularla ayrılıyorum buradan."

Özgecan Kadın Dayanışma Merkezi ve Atakum Belediyesi Kadın Aile Hizmetleri Müdürü Serap Kalaycı, festivali şu ifadelerle anlattı:

"Günümüz çok güzel, renkli geçti. Çok değişik etkinlikler yaptık. Atakum Belediyesi Kadın Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nün biraz kurslarını anlatayım ben size. Atakum Belediyesi Kadın Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nün görevleri şiddet mağduru kadınlarımıza sosyal, hukuki, psikolojik destekler vermek. Halk eğitim ile yaptığımız iş birliği neticesinde ömür boyu eğitim kapsamında kendilerini meslek sahibi de yapıyoruz aynı zamanda. Bu ürünler de genelde halk eğitim mensubu arkadaşlarımızın ve kadın emeği kişilerine ait olan kişilere ait. Tamamı kadın el emeğiyle yapılmıştır."

"El emeklerimle kazanç elde etmeye çalışıyorum"

Stant sahibi Zehra Zifiryemez ise "Atakum Belediyesi'nin de bizlere böyle yerler tahsis etmesi, daha çok olmasını istiyoruz. Çünkü çok üreten kadın var ve bu şekilde olması hem bizim ekonomik özgürlüğümüzü sağlıyor. Herkes emekli değil çünkü, ben de dahil. Emekliliği hak edememiş biri olarak kendi el emeklerimi böyle yaptıklarımla kazanç elde etmeye çalışıyorum. Dostluk, arkadaşlık yarıştırmaya çalışıyoruz" dedi.

Feridat Yeşildam "Bu festivale katıldık. Kadın emeğini değerlendirme festivali kişisel olarak katıldım. Bu festivale neden katıldım? Birçok şeyi üretiyordum ve ürettiklerimizin değerleneceğini düşündüm. Ortam çok güzeldi. Birçok arkadaşımız oldu. Onların da her birinin yaptıkları çok güzeldi. El emeği, göz nuru ürünlerimizi burada sergilemekten hem onur duyduk hem alışveriş yaptık, bütçemize katkı oldu. Hem de gerçekten güzel bir ortamı sevgiyle paylaştık diyorum" diye konuştu.

"Keşke hep böyle festivaller olsa yapsak"

Festivalde gözleme, pasta gibi hamur işi ürünler yapan ve satan Selma Bayraktar "Atakum belediyesinin bize verdiği kadın el emeği festivalinde, biz de gözleme yapıyoruz. Burada bir sürü arkadaşlarımız var. El emeği satıyor, herkes evinde üretiyor getiriyor. Bir sürü çeşit var burada, keşke hep böyle festivaller olsa yapsak. El emeğimizi göstersek ve ailemize katkıda bulunsak çok iyi olur. Her zaman istiyoruz biz bunu. Ben aşçıyım, böyle festivallerde gözleme yapıyorum. Evimde sipariş yapıyorum. Arkadaşlarıma evime destek oluyorum. Çocuklarımın ekonomik özgürlüğü elimde en azından. Sarma, börek, pasta bir sürü çeşitlerle ailelere lezzetlerimi tatmaya, tattırmaya çalışıyorum" şeklinde konuştu.