Ataşehir'de Kentsel Dönüşüm İçin Protokol İmzalanıyor

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(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi ile Şehircilik Grubu şirketlerinden KİPTAŞ iş birliğinde dönüşüm projelerinin etkin bir şekilde uygulanabilmesi için ilçe belediyeleriyle iş birliği sürdürüyor. Bu kapsamda Ataşehir Belediyesi ve KİPTAŞ arasında imzalanacak protokol sayesinde riskli yapılarını KİPTAŞ ile dönüştürmek isteyen ilçe sakinlerinin süreçleri hızlanacak.

İBB Şehircilik Grubu şirketlerinden KİPTAŞ, "İstanbul Yenileniyor" sistemi kapsamında ilçe belediyelerinin aktif rol üstlenmesi, vatandaşlarla doğrudan iletişim kurulması ve tüm süreçlerde vatandaşların katılımının sağlanması amacıyla iş birliği protokolleri imzalamaya devam ediyor.

Kentsel dönüşüm projelerinin planlı ve süratli bir biçimde gerçekleştirilmesine yönelik iş birliği protokolleri kapsamında daha önce Şişli, Üsküdar, Kartal, Küçükçekmece, Çatalca, Avcılar ve Bakırköy belediyeleriyle protokoller imzalanmıştı. Şimdi ise Ataşehir Belediyesi ile imzalanacak protokol sayesinde riskli yapılarını KİPTAŞ ile dönüştürmek isteyen Ataşehirli vatandaşların süreçleri hızlanacak. "Hızlı tarama" protokolü sayesinde ise riskli yapı stokunun tespit edilmesi kolaylaşacak.

Bu çerçevede 18 Aralık 2024 Çarşamba günü (yarın) saat 10.00'da İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi'nde Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel ile İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün'ün katılımıyla "hızlı tarama ile binaların incelenmesine yönelik ortak hizmet protokolü" imzalanacak. Başkan Adıgüzel ile İBB Şehircilik Grubu ve KİPTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kurt, "İstanbul Yenileniyor" sistemi kapsamındaki protokole imza atacak.