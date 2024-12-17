Ataşehir'de Kentsel Dönüşüm İçin Protokol İmzalanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Ataşehir'de Kentsel Dönüşüm İçin Protokol İmzalanıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve KİPTAŞ, Ataşehir Belediyesi ile protokol imzalayarak riskli yapıların dönüşüm süreçlerini hızlandıracak. 'Hızlı tarama' sistemi ile riskli yapı stoku tespit edilecek.

17.12.2024 12:58  Güncelleme: 13:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi ile Şehircilik Grubu şirketlerinden KİPTAŞ iş birliğinde dönüşüm projelerinin etkin bir şekilde uygulanabilmesi için ilçe belediyeleriyle iş birliği sürdürüyor. Bu kapsamda Ataşehir Belediyesi ve KİPTAŞ arasında imzalanacak protokol sayesinde riskli yapılarını KİPTAŞ ile dönüştürmek isteyen ilçe sakinlerinin süreçleri hızlanacak.

İBB Şehircilik Grubu şirketlerinden KİPTAŞ, "İstanbul Yenileniyor" sistemi kapsamında ilçe belediyelerinin aktif rol üstlenmesi, vatandaşlarla doğrudan iletişim kurulması ve tüm süreçlerde vatandaşların katılımının sağlanması amacıyla iş birliği protokolleri imzalamaya devam ediyor.

Kentsel dönüşüm projelerinin planlı ve süratli bir biçimde gerçekleştirilmesine yönelik iş birliği protokolleri kapsamında daha önce Şişli, Üsküdar, Kartal, Küçükçekmece, Çatalca, Avcılar ve Bakırköy belediyeleriyle protokoller imzalanmıştı. Şimdi ise Ataşehir Belediyesi ile imzalanacak protokol sayesinde riskli yapılarını KİPTAŞ ile dönüştürmek isteyen Ataşehirli vatandaşların süreçleri hızlanacak. "Hızlı tarama" protokolü sayesinde ise riskli yapı stokunun tespit edilmesi kolaylaşacak.

Bu çerçevede 18 Aralık 2024 Çarşamba günü (yarın) saat 10.00'da İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi'nde Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel ile İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün'ün katılımıyla "hızlı tarama ile binaların incelenmesine yönelik ortak hizmet protokolü" imzalanacak. Başkan Adıgüzel ile İBB Şehircilik Grubu ve KİPTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kurt, "İstanbul Yenileniyor" sistemi kapsamındaki protokole imza atacak.

Kaynak: ANKA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Yerel Yönetim, Belediye, İstanbul, Ataşehir, Kiptaş, Emlak, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ataşehir'de Kentsel Dönüşüm İçin Protokol İmzalanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:35 Rusya, Taliban’ı terör örgütü listesinden çıkarmaya hazırlanıyor Rusya, Taliban'ı terör örgütü listesinden çıkarmaya hazırlanıyor
20:10 ABD’de okula saldıran şahıs ilhamını Eskişehir saldırganından almış ABD'de okula saldıran şahıs ilhamını Eskişehir saldırganından almış
19:42 Bakan Işıkhan: Önümüzdeki hafta içi asgari ücret konusunu sonuçlandırmayı düşünüyoruz Bakan Işıkhan: Önümüzdeki hafta içi asgari ücret konusunu sonuçlandırmayı düşünüyoruz
19:27 Moskova Rus generale suikastın arkasındaki ülkeyi açıkladı, intikam yemini etti Moskova Rus generale suikastın arkasındaki ülkeyi açıkladı, intikam yemini etti
18:23 Suriye Geçici Hükümeti Başbakanı Muhammed el Beşir’den Suriyeli mültecilere bir çağrı daha Suriye Geçici Hükümeti Başbakanı Muhammed el Beşir'den Suriyeli mültecilere bir çağrı daha
08:00 Esad’a kol kanat geren Putin’den Suriye’de dikkat çeken hamle Esad'a kol kanat geren Putin'den Suriye'de dikkat çeken hamle
07:58 Dengelerini kaybedip yüksekten betona düşen 2 kişi hayatını kaybetti Dengelerini kaybedip yüksekten betona düşen 2 kişi hayatını kaybetti
07:22 Bakan Şimşek: Asgari ücret muhtemelen enflasyonun üzerinde olacak Bakan Şimşek: Asgari ücret muhtemelen enflasyonun üzerinde olacak
07:06 Pasifik’teki Vanuatu’da 7.3 büyüklüğünde deprem Pasifik'teki Vanuatu'da 7.3 büyüklüğünde deprem
05:46 Kırmızı listedeki vaşak Erzincan’da kameralara yakalandı Kırmızı listedeki vaşak Erzincan'da kameralara yakalandı
01:49 Bakan Şimşek: Amacımız çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi almaktır Bakan Şimşek: Amacımız çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi almaktır
01:47 Ünlü borsacı Nihat Özçelik tutuklandı Ünlü borsacı Nihat Özçelik tutuklandı
01:28 İsrail ve ABD’den Yemen’in başkentine saldırı İsrail ve ABD'den Yemen'in başkentine saldırı
00:46 Hastaneye kaldırılan Ferdi Tayfur’a ilişkin yeni gelişme: Tedavisi Antalya’da devam edecek Hastaneye kaldırılan Ferdi Tayfur'a ilişkin yeni gelişme: Tedavisi Antalya'da devam edecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2024 20:53:03. #1.11#
SON DAKİKA: Ataşehir'de Kentsel Dönüşüm İçin Protokol İmzalanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.