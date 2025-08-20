Ataşehir\'de sağlık ve eğitim alanında üç önemli proje hayata geçti

Ataşehir Belediyesi, eğitim ve sağlık alanlarında hazırladığı projelerin temel atma ve açılış törenlerini gerçekleştirdi. Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in ev sahipliğindeki tören; Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Başkan Vekili Nuri Aslan ve Ataşehirli vatandaşların katılımıyla düzenlendi. Tören esnasında, "Yuvamız Ataşehir Gündüz Çocuk Bakımevi"nin temeli atılırken, yeni binasında hizmet vermeye başlayacak olan "Gönüllü Hizmet Vakfı Huriye Öğücü Tıp Merkezi"nin açılışı yapıldı. "Ferdi Zeyrek Gündüz Çocuk Bakımevi"nin de tanıtımı yapıldı.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla önemli adımlar atmaya devam eden Ataşehir Belediyesi, ilçe halkına eğitim ve sağlık alanlarında sunulan hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik hazırladığı projelerin açılışını büyük bir katılımla gerçekleştirdi. Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in ev sahipliğinde, 20 Ağustos Çarşamba günü yapılan açılış ve temel atma törenine; Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, CHP'li milletvekilleri, parti yöneticileri, belediye başkanları, hayırsever iş insanı Huriye Öğücü, Gönüllü Hizmet Vakfı ve Efor Holding yöneticileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Ferhatpaşa Mahallesi'nde bulunan Prof. Dr. Necmettin Erbakan Parkı'nda düzenlenen tören esnasında, "Yuvamız Ataşehir Gündüz Çocuk Bakımevi"nin temeli atılırken, yeni binasında hizmet vermeye başlayacak "Gönüllü Hizmet Vakfı Huriye Öğücü Tıp Merkezi"nin de açılışı yapıldı. Ayrıca, yakın zaman önce talihsiz bir kaza sonucu hayatını kaybeden Manisa'nın eski Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in anısını yaşatmak için, onun ismi verilen "Ferdi Zeyrek Gündüz Çocuk Bakımevi"nin de tanıtımı yapıldı.

"Halkın her derdine, her hayaline derman olmaya çalıştık"

Projelerin hayata geçmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel açılışta yaptığı konuşmada şu sözleri dile getirdi: "Bugün hayalini kurduğumuz iki büyük projemizi hayata geçirmenin; birini açmanın, diğerinin ise temelini atmanın gururunu yaşıyoruz. Ataşehir'in en modern kreşini Ferhatpaşa'ya yapıyoruz. Biz göreve geldiğimiz ilk günden itibaren Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanları olarak halkın her derdine derman olmaya çalıştık. Her hayaline ortak olmak için var gücümüzle çalışıyoruz."

"Sağlığın en temel hakkımız olduğu bilinciyle hareket ettik"

Açılışı yapılan Gönüllü Hizmet Vakfı Huriye Öğücü Tıp Merkezi hakkında bilgi veren Başkan Onursal Adıgüzel, "Tıp Merkezimiz 1.000 metrekarelik modern bir alanda, deneyimli uzman kadrosuyla Ataşehirli komşularımıza ücretsiz, güvenli, kapsamlı ve erişilebilir sağlık hizmeti sunacak. Poliklinik hizmetlerinden acil müdahaleye, psikolojik destekten daha pek çok alana kadar, sağlığın en temel hakkımız olduğu bilinciyle hareket ettik" dedi.

"Çocuklar doğayla kucaklaşacak"

Temeli atılan Yuvamız Ataşehir Çocuk Gündüz Bakımevi hakkında da bilgi paylaşan Başkan Adıgüzel, "Gündüz Bakımevimiz, tam 1.070 metrekarelik bir alanda, 6 dersliğiyle 160 evladımıza yuva olacak. 300 metrekarelik hobi bahçesinde, çocuklarımız kendi sebze ve meyvelerini yetiştirecek, doğayla kucaklaşacak. Yağmur suyu toplama sarnıcı ve güneş enerjisi sistemiyle çevre dostu bir yapı olması da, onlara bırakacağımız yaşanabilir bir dünyanın ilk adımı olacak. Komşularımız bilir, 'Çocuklar isteyecek, Onursal Abileri yapacak' demiştik. Bu yuva, o sözün somutlaşmış halidir" şeklinde konuştu.

"Ferdi Zeyrek'in anısını Ataşehir'de yaşatacağız"

İlçede bulunan bir başka çocuk gündüz bakımevine, Manisa'nın eski Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in adını verdiklerini belirten Başkan Adıgüzel, "Kendisini toprağa vermeden 1 hafta önce Ataşehir'de bir araya geldik. Ferdi Zeyrek'in hayali ve ismi Ataşehir'de yaşasın istedik. Barbaros Mahallemizde 1.527 metrekarelik alanda 13 sınıfta, 200 öğrenciye eğitim veren Çocuk Gündüz Bakımevimize geçtiğimiz günlerde çok genç yaşta aramızdan ayrılan, sadece Manisa'nın değil, tüm Türkiye'nin sevgi ve saygıyla andığı, yol arkadaşımız, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Mimar Ferdi Zeyrek'in adını verdik" diye konuştu

Gündüz Çocuk Bakımevi'nin temeli atıldı

36-66 aylık Ataşehirli çocuklara çok yönlü eğitim programı sunacak olan Yuvamız Ataşehir Gündüz Çocuk Bakımevi'nin temel atma töreni yoğun ilgiyle gerçekleşti. Efor Holding iş birliğiyle kurulan çocuk bakımevi, 1070 m²'lik bir alanda inşa edilecek. 6 sınıflı binada 160 çocuk eğitim alacak, ayrıca 300 m²'lik bir hobi bahçesi de çocukların doğayla iç içe büyümelerini sağlayacak. Bu doğa dostu projede, yağmur suyu toplama sarnıcı ve güneş enerjili sistemler gibi çevre dostu uygulamalar da yer alacak.

Tıp Merkezi yeni binasında hizmete girdi

Ataşehir Belediyesi'nin, ilçenin sağlık hizmetlerindeki kapasitesini artırmak üzere attığı adımla birlikte "Gönüllü Hizmet Vakfı Huriye Öğücü Tıp Merkezi" yeni binasında hizmet vermeye başladı. Bu proje sayesinde, Ataşehir Belediyesi'ne bağlı hizmet veren Tıp Merkezi, daha geniş alanda daha kaliteli sağlık hizmetlerinin sunulmasına imkan sağlayacak. Böylece Ataşehir halkının modern ve kapsamlı sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaşacak. Ferhatpaşa Mahallesi Toplum Caddesi No: 34-36 adresinde, modern altyapı ve uzman sağlık ekibiyle hizmet verecek tıp merkezi; "Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Polikliniği", "Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniği", "acil servis" ve "psikolojik danışmanlık servisi" hizmetlerini sunacak.

Ferdi Zeyrek Gündüz Çocuk Bakımevi, 200 öğrenciyle buluşacak

Toplum hizmetine olan katkıları ve özellikle çocuklara yönelik projeleriyle hafızalara kazınan Ferdi Zeyrek'in adını yaşatmak ve anısını gelecek nesillere taşımak için önemli bir adım atan Ataşehir Belediyesi, ilçede bulunan bir gündüz çocuk bakımevini onun adını vererek yeniden hizmete sundu. Barbaros Mahallesi'nde bulunan gündüz çocuk bakımevinin bakım, onarım ve yenileme çalışmaları yapılarak, ismi "Ferdi Zeyrek Gündüz Çocuk Bakımevi" olarak değiştirildi. Yapılan çalışmalar kapsamında, 1.527 metrekare alan üzerinde bulunan ve 13 sınıfta 200 öğrenciye eğitim sunan çocuk bakımevinin dış binası boyandı ve yeşil alanı yeniden düzenlendi. - İSTANBUL