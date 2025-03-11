Ataşehir\'de şehir denetimine yapay zeka dokunuşu: \'Zabıta360\' yollara çıktı

Ataşehir Belediyesi, vatandaşların yaşam kalitesini artırmak ve şehrin sürdürülebilir gelişimini desteklemek amacıyla "Akıllı Belediyecilik" sloganıyla hayata geçirdiği yeni uygulamaların lansmanında; Zabıta360, AtaGöz, Sanal Asistan ve Akıllı Atık Toplama Sistemi uygulamalarını tanıttı.

Gelişen teknolojiler birçok alanda hayatı kolaylaştıran çözümler sunarken belediyecilik faaliyetlerine de hızla entegre oluyor. Sloganını 'Akıllı Belediyecilik' olarak değiştirerek yoluna devam eden Ataşehir Belediyesi ise bu kapsamda ortaya koyduğu ürünlerle dikkat çekiyor. Belediye hizmetlerini daha hızlı ve etkin kılmak için çalışmalarını yoğunlaştıran Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel ve ekibi, yeni nesil teknolojileri kademeli olarak uygulamalarına adapte etmek için harekete geçti. Yapılan tespitler, sahadan alınan geri dönüşler ve zaman-tasarruf dengesi gibi çok sayıda başlık gözetilerek yapılan çalışmalar sonrası ortaya geleceğin kent yönetimleri için de ilham olacak dört ürün çıktı. İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'Belediyecilikte Akıllı Dönüşüm' isimli lansmanda; Zabıta360, AtaGöz, Sanal Asistan ve Akıllı Atık Toplama Sistemi tanıtıldı.

En fazla ilgiyi 'Zabıta 360' gördü

Katılımcıların en fazla ilgi gösterdiği ürün ise Zabıta360 oldu. Elektrikli araç üzerine monte edilen yapay zeka ve görüntü işleme teknolojileriyle donanımlı kamera ve yönlendirme ekranı ile hareket eden Zabıta360, hava kalitesi ile nem ve sıcaklık oranını ölçümleyen, şehirdeki gürültü kirliliğini de lokasyon bazlı tespit eden cihaz ile de raporlama yapabiliyor. Yapay zeka destekli görüntü işleme teknolojisiyle kendisinden talep edilen verileri hareket ettiği rotalarda sahadan toplayarak tek merkezde birleştirip anlık raporlar üreten yenilikçi şehir denetim sistemi "Zabıta 360", ilçenin dört bir yanından gelen verileri gerçek zamanlı analiz ederek, tespit edilen durumları otomatik olarak ilgili birimlere yönlendiriyor. Böylece hem süreçler hızlanıyor hem de kaynaklar daha verimli kullanılıyor.

AtaGöz, belediyenin havadan gören gözü olacak

Zabıta 360'ın yanı sıra yenilikçi bir çalışmaya daha imza atan Ataşehir Belediyesi, drone ve görüntü işleme teknolojilerini bir araya getiren "AtaGöz" uygulamasını da tanıttı. Bu uygulamayla, yüksek çözünürlüklü kameralarla toplanan veriler, görüntü işleme ve yapay zeka desteğiyle otomatik olarak analiz edilip hızlıca raporlanacak. Böylelikle günler veya haftalar sürebilecek denetimler bir güne, hatta birkaç saate sığabilecek.

'Sanal Asistan' iletişim kanallarını hızlandıracak

Geleceğin belediyecilik uygulamalarına ilişkin projelerini bu alanda örnek teşkil edecek şekilde hayata geçiren Ataşehir Belediyesi, vatandaşların belediyeyle olan iletişimlerinin hızlı ve etkili bir şekilde gerçekleşebilmesi için de "Sanal Asistan" uygulamasını devreye alıyor. Bu uygulamayla; bilgi alma, talep-şikayet iletme veya işlem yapma gibi çeşitli amaçlarla belediyeyi telefonla arayan vatandaşları, insan ses ve zekasını simüle eden bir sohbet robotu karşılayacak.

Akıllı Atık Toplama Sistemi ile verimli rota ve yüzde 50 tasarruf

Ataşehir Belediyesi'nin çevre dostu ve verimli atık yönetimi sağlamak amacıyla devreye aldığı "Akıllı Atık Toplama Sistemi" sayesinde ise atık toplama maliyetlerinde yüzde 50 oranında bir azalma sağlanıyor. İlçe çapında 400'den fazla çöp konteynerine entegre edilen sistem atık yoğunluklarını izlemek için kolayca monte edilebilen sensörler aracılığıyla çalışıyor ve bulut platformu ile entegre olarak, şehirdeki atık toplama süreçlerini daha verimli hale getiriyor. Bu yenilikçi teknoloji sayesinde, Ataşehir Belediyesi'nin temizlik ekipleri, trafikte harcadıkları zamanı önemli ölçüde azaltarak daha hızlı ve etkili hizmet sunabiliyorlar.

"Biz akıllı belediyeciliği çok önemsiyoruz"

Tanıtım programında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, "Zabıta360, vatandaşların yaşam kalitesini artıracak daha rahat bir ortamda yaşayabilmelerini sağlayacak. Çünkü sensörlerle sürekli sahadan veri topluyoruz, sorunu tespit ediyoruz ve çözüm üretiyoruz. Türkiye'de yakıcı bir ekonomik kriz var, kaynakların doğru kullanılmasına inanılmaz bir katkı sağlıyor. Çöp araçlarımız boş değil dolu konteynırlara giderek yakıt tasarrufu sağlıyorlar. Sadece ekonomik anlamda bir tasarruf sağlamıyor aynı zamanda karbon düşürdüğü için çevreye de inanılmaz bir katkı sağlıyor. Diğer taraftan belediyecilikte teknolojik araçları kullandıkça verdiğiniz hizmetin kalitesi artıyor, hizmetin kalitesi arttıkça vatandaşlar daha mutlu oluyorlar. Çünkü sordukları sorulara cevap bulabiliyorlar. Bu anlamda biz akıllı belediyeciliği çok önemsiyoruz. Ama akıllı belediyeciliği sadece teknolojiye sıkıştırmıyoruz, biz ortak akılla yönetim diyoruz. Her adımını akıllıca planlama diyoruz tabii ki teknolojiyi kullanmak diyoruz. Aynı zamanda Mustafa Kemal Atatürk'ün en büyük miraslarından biri akıl ve bilim, aklı da en iyi şekilde kullanalım istiyoruz" dedi. - İSTANBUL