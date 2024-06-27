Ataşehir\'de Ulaşım Sorunları İçin Toplantı Düzenlendi

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(İSTANBUL)- Ataşehir Belediyesi ve İETT, ilçedeki ulaşım sorunlarının çözülebilmesi için halka açık ortak toplantı düzenledi. Vatandaşlar yaşadıkları sorunları aktarırken, yetkililer ise çözüm için atılacak adımları paylaştı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğünde düzenlenen 'İETT - İlçe Belediyeleri Buluşmaları' adlı proje kapsamında, kentteki tüm ilçelerde toplantılar düzenlenerek, ulaşım sorunlarının çözüme kavuşturulması hedefleniyor. Bu kapsamında, ilçenin toplu ulaşım sorunlarının görüşülmesi için 26 Haziran Çarşamba günü İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi'nde toplantı gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, İETT Genel Müdürü İrfan Demet, İETT Genel Müdür Yardımcıları Şükrü Yılmaz ve Onur Temürlenk, İETT Koordinatörü Sinan Öztürk, Ulaşım Planlama Daire Başkanı Yusuf Limon, ilçenin mahalle muhtarları ile vatandaşların katılımıyla gerçekleşen toplantıda sorunlar, talepler ve çözüm önerileri görüşüldü.

"Ataşehir ulaşım geleneği olmayan bir ilçe"

Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, açılış konuşmasında şunları söyledi:

"Ataşehir'in ulaşım sorunlarını konuşmak üzere yaptığımız bu toplantıya katılan İETT Genel Müdürü'müz İrfan Demet'e, ekibine ve sizlere, burada olduğunuz için teşekkür ediyorum. Ataşehirimiz 2009 yılında kurulurken 4 ilçeden oluşmuş ve mahalleleri arasında geçmişten bu güne bir ulaşım geleneği olmayan bir ilçemizdir. Hem çeşitli coğrafi sorunlar var hem de geçmişten gelen bir merkezleşme olmadığı için kamu kuruluşları da tam anlamıyla bir merkeze toplanamamış. Bundan kaynaklı olarak da; mahallelerimiz, kurumlar ve tesisler arasında bir ulaşım sorunu yaşanıyor.

Ataşehir'in bir metro ağına sahip olmasında Sayın Başkan İmamoğlu'nun çok ciddi emekleri var. Yeni metro hatlarımız toplu taşımanın da daha kolaylaşacağı bir dönemin geldiğinin göstergesi. Amacımız; Ataşehir'de toplu ulaşımın daha verimli olmasını sağlamak, vatandaşlarımızın toplu ulaşımdan daha rahat yararlanması noktasında çözüm önerileri üretmek ve toplu taşımayla birlikte trafiğin de rahatlamasına katkı sunmaktır."

"İETT yaptığı kilometre ile dünyanın etrafını her gün 32 kez dönüyor"

Ulaşım sorununu en aza indirmek istediklerini belirten İETT Genel Müdürü İrfan Demet de şöyle konuştu:

"İETT Genel Müdürlüğü, 153 yıldır İstanbul'da toplu taşımanın ana omurgasını oluşturuyor. Toplu ulaşımın tek başına %53'ünü İETT Genel Müdürlüğü yapıyor. Bunu yaparken, 832 farklı hatta, 6 bin 500 araçla, metrobüslerimiz de dahil, 6 bin 500 otobüsle, günde 62 bin sefer yaparak her gün 5 milyona yakın yolculuk gerçekleştiriyor. Günde 1 milyon 250 bin kilometre yol kat ediliyor. Yani dünyanın etrafını her gün 32 kez tur atacak kadar büyük bir mesafedir. İETT 7/24 çalışan bir kurumdur, özel halk otobüsleriyle birlikte yaklaşık 20 bine yakın personeli olan bir birimdir. Türkiye'nin toplu ulaşımına yön veriyor."

Ulaşım Planlama Daire Başkanı Yusuf Liman ise ilçeden kalkan ve içinden geçen toplam 102 otobüs hattı olduğunu, 900'ün üzerinde araç görevlendirildiğini ve günlük 6 bin 200 6 bin 300 seviyelerinde sefer planlaması yapıldığını belirtti. Günlük yolculuk sayısının 578 bin olduğunu ifade eden Yusuf Liman, ilçede 453 durak bulunduğunu da sözlerine ekledi. Finans Merkezi'nin ilçedeki ana akslarda ciddi bir trafik yoğunluğu yaratacağını ve toplu ulaşım talebini artıracağını belirten Liman, yaşanacak sorunlara karşı gerekli planlamaları hazırladıklarını söyledi.

Yaşadıkları sorunları yetkilere doğrudan ilettiler

Konuşmaların ardından yapılan soru – cevap bölümünde, muhtarlar ve vatandaşlar, mahallelerinde yaşadıkları sorunları yetkilere doğrudan ileterek taleplerini dile getirdi.

Toplantıya katılan muhtarlar ve vatandaşlar ağırlıklı olarak kaldırılan otobüs hatlarının yeniden getirilmesi, ulaşım yoğunluğu yaşanan saatlere ek seferler konması, güzergahı değişen otobüs hatlarının eski güzergahlarına döndürülmesi ve ilçedeki gece seferlerinin artırılması konularında taleplerini ilettiler.