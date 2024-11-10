Atatürk, 86. Yılında Aliağa'da Anıldı - Son Dakika
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Yerel

Atatürk, 86. Yılında Aliağa'da Anıldı

Atatürk, 86. Yılında Aliağa\'da Anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86'ncı yılında Aliağa'da düzenlenen tören ve programla anıldı.

10.11.2024 14:46  Güncelleme: 14:52
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Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86'ncı yılında Aliağa'da düzenlenen tören ve programla anıldı.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki anma töreni, Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney, Garnizon Komutanı Hava İstihkam Albay Mehmet Şahin, Aliağa Belediye Başkan Vekili Mesut Öztürk'ün Atatürk Anıtına çelenk sunumu ile başladı. Saatler 09.05'i gösterdiğinde siren sesleri eşliğinde gerçekleştirilen iki dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

"Atatürk'ü sevmek demek O'nun izinde yılmadan yürümek demektir"

10 Kasım Atatürk'ü Anma programı Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen resmi törenin ardından Aliağa TÜPRAŞ Halk Eğitimi Merkezinde düzenlenen program ile devam etti. Program saygı duruşu bulunulması ve istiklal marşının okunmasıyla başladı. Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürü Dr. Erdoğan Akyüz yaptı.

Akyüz, konuşmasında şunları söyledi: "10 Kasım Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk' ün aramızdan bedenen ayrılışının 86. yıl dönümü. Evet, bedenen bir ayrılış bu. Zira O, idealleriyle, düşünceleriyle ve bize kazandırdıkları ile 86 yıldır aramızda. ve nice 86 yıllarda aramızda olmaya devam edecek. Atatürk'ü sevmek demek O'nun izinde yılmadan yürümek demektir. Atatürk, hedefleri olan ve bu hedeflere emin adımlarla yürüyen genç nesiller inşa etmeyi arzulamıştır. Bu noktada siz öğrencilerimize düşen görev; O'nun hedeflediği gelişmiş, çağdaş ve güçlü Türkiye için, kurduğu Cumhuriyet'e sahip çıkarak, çalışkan, dürüst, ahlaklı ve vatanını seven birer birey olmaktır. Bu konuda bizim sizlere olan inancımız tamdır. Bu duygu ve düşüncelerle, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün şahsında, bu vatan uğruna canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi sevgi, saygı ve minnetle anıyorum".

Konuşmanın ardından Aliağa Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri tarafından hazırlanan 'Atam İzindeyiz' oratoryo gösterisi sergilendi. Oratoryo izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı. Program, çekilen hatıra fotoğraflarıyla son bulurken fuaye alanında sergilenen, öğrencilerin tuval üzerine çizdiği, Atatürk fotoğrafları da büyük beğeni topladı.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törene; Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney, Garnizon Komutanı Hava İstihkam Albay Mehmet Şahin, Aliağa Belediye Başkan Vekili Mesut Öztürk, Aliağa Cumhuriyet Başsavcısı Serkan Başaran, kurum müdürleri, askeri erkan, gazi ve şehit yakınları, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Atatürk, 86. Yılında Aliağa'da Anıldı - Son Dakika

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