Atatürk, Ölümünün 87. Yıldönümünde Zonguldak'ta Anıldı

10.11.2025 14:55
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 87'nci ölüm yıldönümünde Zonguldak ve Karadeniz Ereğli'de düzenlenen törenlerle anıldı. Törende saygı duruşu, İstiklal Marşı ve çeşitli etkinliklerle Atatürk'e duyulan özlem ifade edildi.

(ZONGULDAK) – Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete irtihalinin 87'nci yılında Zonguldak ve Karadeniz Ereğli'de düzenlenen törenlerle saygı, özlem ve minnetle anıldı. Kent genelinde saat 09.05'te hayat durdu, bayraklar yarıya indirildi.

Zonguldak Valiliği önünde gerçekleştirilen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Saatler 09.05'i gösterdiğinde siren sesleri eşliğinde iki dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu ve bayraklar yarıya indirildi.

Törenin ardından Devlet Güzel Sanatlar Galerisi'nde "Atatürk Resimleri" konulu sergi gezildi.

Anma törenine Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Vali Yardımcıları Muammer Balcı ve Halis Hacıismailoğlu, AK Parti Zonguldak Milletvekili Muammer Avcı, Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Barış Cücen, İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen, Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Kapağan, Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ahmet Güral Karayılmaz, İl Genel Meclisi Başkanı Necdet Karaveli ve Baro Başkanı Türker Kapkaç ile siyasi parti il başkanları, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Ereğli'de duygusal anlar yaşandı

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde de Atatürk, ölümünün 87'nci yılında düzenlenen törenle anıldı.

Devrim Bulvarı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan programda Karadeniz Ereğli Kaymakamı Fatih Yılmaz, CHP Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğ Ertuğrul, Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Yücel Korkut, İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Akgül, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından bayraklar yarıya indirildi. Meydanda oluşan sessizlik, Atatürk'e duyulan derin sevgi ve minnetin ifadesi oldu.

Tören kapsamında öğrenciler şiirler okudu, Atatürk'ün hayatı ve Cumhuriyet'in kazanımları vurgulandı.

Belediye Başkanı Halil Posbıyık, "Atatürk'ün fikirleri ve mirası, sonsuza kadar yolumuzu aydınlatmaya devam edecek" dedi.

Kaynak: ANKA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
