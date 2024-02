Atatürk\'ün Marmaris\'e Gelişinin 89. Yıldönümü Törenle Kutlandı

Yerel

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 23 Şubat 1935 yılında Marmaris'e gelişinin 89'uncu yıldönümü düzenlenen törenle kutlandı.

Marmaris Atatürk Meydanı'nda sabah 09.50' de başlayan törene Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, Aksaz Deniz Üs Komutanı Tuğamiral Neslim Eski, Marmaris İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Murat Çam, İlçe Emniyet Müdürü Emre Alay, Cumhuriyet Başsavcı vekili Büşra Demiralp, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, kamu kurum ve kuruluşları müdürleri, Marmaris'te yaşayan Muharip Gaziler, siyasi parti, oda ve sivil toplum örgütü temsilcileri, okullar katılım sağladı.

Atatürk büstüne çelenk sunumu ile başlayan anma töreninde Aksaz Deniz Üssü Bandosu'nun eşliğinde saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı özel bir okulun müdür yardımcısı Burcu Arıcı, "Bugün Marmaris ve Marmarisliler için çok özel ve anlamlı bir gün. Cumhuriyetimizin kurucusu eşsiz önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Marmaris'e gelerek Marmaris'i onurlandırmasının 89'uncu Yıldönümü. Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu, vatanını ve milletini derinden seven kahraman bir asker, ileri görüşlü bir devlet adamı ve yenilikçi bir lider olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk Milli Mücadeleyi kazanıp Türkiye Cumhuriyetini kurduktan sonra halkın durumunu yerinde görmek ve yeniliklerin etkilerini değerlendirmek amacıyla yurt gezilerine çıkmıştır. Atatürk, karayolu ile ulaşılması o yıllarda mümkün olmayan Fethiye ve Marmaris'e deniz yolu ile uğrayabilmiş ve her iki beldenin yöneticileri, fırka sorumluları ve halk ile geniş görüşmeler gerçekleştirmiştir. Atatürk'ün, deniz seyahatleri detaylı olarak incelendiğinde Marmaris'ten bir kez direkt geçtiği iki kez de Körfez'e girerek Marmaris'i onurlandırdığı görülmektedir. Mustafa Kemal Atatürk, Akdeniz ve Ege kıyılarını ziyarete Gül-Cemal adlı vapur ile Antalya'dan başlamıştır. Her iki gelişinde de karaya çıkamamış, o günün Kaymakamı Ali Rıza Göztepe Başkanlığındaki heyet tarafından vapurda ziyaret edilmiştir. Heyete Marmaris Heyeti Marmaris Atatürk İlkokulundan bir öğretmen ve bir grup öğrenci de eşlik etmiştir. Kaymakam, Belediye Başkanı ve dönemin ileri gelenleri vapura çıkmış bir salona alınmışlardır. Biraz sonra Mustafa Kemal Atatürk gelmiş, herkesin elini sıkarak selamlamış ve kısaca görüşmüşlerdir. Atatürk, bu kısa görüşmeden sonra sizinle daha uzun süre beraber olmak isterdim fakat şu an buna imkan yok diyerek heyetin yanından ayrılmıştır" sözlerini okudu.

Tören konuşmalarının ardından, Atatürk Meydanı önündeki denizde Türk Bayrağı ve Atatürk posterleri ile donatılmış yelkenli tekne ve Sahil Güvenlik botlarının siren çalarak geçişi yaparak Mustafa Kemal Atatürk'ün Marmaris'e gelişinin temsili canlandırılması yapıldı. Alkışlar eşliğinde selamlanan gösteride bazı vatandaşlar gözyaşlarını tutamadı. Tören, katılımcıların Atatürk Büstü önünde hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.