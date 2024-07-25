Atatürk Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Öğrencileri TEKNOFEST 2024'te Türkiye Derecesi Elde Etti - Son Dakika
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Atatürk Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Öğrencileri TEKNOFEST 2024'te Türkiye Derecesi Elde Etti

Atatürk Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Öğrencileri TEKNOFEST 2024\'te Türkiye Derecesi Elde Etti

Atatürk Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencileri, TEKNOFEST 2024 kapsamında düzenlenen 2242 Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmalarında büyük bir başarı elde etti. İki farklı kategoride Türkiye derecesi kazanan öğrenciler, üniversitelerine çifte gurur yaşattı. Boğulma tehlikesini tespit edebilen yapay zeka destekli akıllı yüzücü bilekliği projesi Sosyal Yenilikçilik ve Girişimcilik kategorisinde birinci olurken, basınç haritalama yöntemiyle koyunlarda topallığı tespit edebilen yeni nesil bir sistem projesi Gıda ve Tarım kategorisinde üçüncülük elde etti.

25.07.2024 13:44
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Atatürk Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencileri, TEKNOFEST 2024 kapsamında düzenlenen 2242 Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmalarında bir kez daha büyük bir başarıya imza attı. Öğrenciler, iki farklı kategoride Türkiye derecesi elde ederek üniversitelerine çifte gurur yaşattı.

Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST bünyesinde gerçekleştirilen ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı (BİDEB) tarafından 2024 yılında 12'ncisi düzenlenen Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmalarının finaline ön değerlendirme aşamasını geçen 9 kategoride toplam 90 proje davet edilmişti.

Atatürk Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Deniz Dal danışmanlığında Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencileri tarafından lisans bitirme projesi olarak hazırlanan 4 projenin 3'ü söz konusu 90 proje arasına girme başarısını göstermişti. Yarışmanın 11 Temmuz 2024 tarihinde çevrim içi olarak gerçekleştirilen final değerlendirmeleri sonucu 9 alandan 27 proje Birincilik, İkincilik ve Üçüncülük ödüllerine layık görüldü. Atatürk Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencileri tarafından hazırlanan ve finale kalan üç projeden ikisi, jürinin takdirini kazanarak Türkiye derecesi elde etmeyi başardı.

Spor Güvenliğine ve Hayvancılık alanına yönelik iki proje büyük başarı elde etti

Final yarışmasına davet edilen ve Yusuf Yardımcı ile Cengiz Güngör tarafından hazırlanan "Boğulma Tehlikesini Tespit Edebilen Yapay Zeka Destekli Akıllı Yüzücü Bilekliği" projesi, Sosyal Yenilikçilik ve Girişimcilik kategorisinde Türkiye Birincisi oldu. Yusuf Yardımcı ve Cengiz Güngör'ün geliştirdiği bu yenilikçi proje, su sporları güvenliğine önemli bir katkı sağlama potansiyeli taşıyor.

Bir diğer başarılı proje olan "Basınç Haritalama Yöntemiyle Koyunlarda Topallığı Tespit Edebilen Yeni Nesil Bir Sistem" ise Gıda ve Tarım kategorisinde Türkiye Üçüncülüğü elde etti. Fatma Çelik ve Almira Yaren Karadeniz tarafından geliştirilen bu sistem, hayvancılık sektöründe önemli bir sorun olan topallığa çözüm getirme hedefiyle öne çıkıyor.

Projelerin danışmanı Doç. Dr. Deniz Dal, elde edilen başarının Atatürk Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünde verilen eğitimin kalitesini bir kez daha kanıtladığını belirtti. Doç. Dr. Dal: "Bu yarışmada 2019'dan bu yana aralıksız olarak Türkiye dereceleri elde etmemiz, öğrencilerimizin ve bölümümüzün başarısının sürekliliğini gösteriyor" dedi. Final mülakatları sonrasında belirlenen 27 ödülden 2'sini Erzurum'a ve Atatürk Üniversitesine kazandırmanın gurur verici olduğunu aktaran Dal, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı başta olmak üzere, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Recep Sadeler'e ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Coşkunçay'a desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Dereceye giren projeler, TEKNOFEST 2024 kapsamında sergilenecek ve ekipler ödüllerini alacak. İki proje ekibini de tebrik eden Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı Atatürk Üniversitesi'nin teknoloji ve inovasyon alanındaki çalışmalarının ülke çapında tanınmasına katkı sağlayan ekiplere teşekkür etti. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Atatürk Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Öğrencileri TEKNOFEST 2024'te Türkiye Derecesi Elde Etti - Son Dakika

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