Atatürk Üniversitesi, Irak ile Akademik İş Birliği Protokolleri İmzaladı

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Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, üniversiteler arası iş birliğini güçlendirmek ve akademik ilişkileri geliştirmek amacıyla Irak'a önemli bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret kapsamında birçok akademik iş birliği protokolü imzalandı ve iki ülke arasında bilimsel ve kültürel bağlar daha da sağlamlaştırıldı.

Ziyaret kapsamında; Anbar, Al-Turath, Samarra, Tikrit, Al-Nahrain, Kuzey Teknik, Al-Hadba'a, El-Kitab, Salahaddin ve Kerkük Üniversitelerinin yöneticileriyle bir araya gelen Rektör Çomaklı, toplam 10 anlaşma ile yurda döndü.

Ziyaret sırasında imzalanan iş birliği protokolleri ile öğrenci değişim programları kapsamında Iraklı öğrencilerin Atatürk Üniversitesinde eğitim görmeleri, aynı zamanda Atatürk Üniversitesi öğrencilerinin de Irak'taki üniversitelerde eğitim ve araştırma faaliyetlerine katılmaları sağlanacak. Bu protokoller, iki ülke arasında akademik ve kültürel bağları güçlendirecek ve öğrencilere uluslararası deneyimler kazandıracak.

Rektör Çomaklı, üniversite yöneticilerinin yanında; Türkiye Cumhuriyeti Bağdat Büyükelçisi Anıl Bora İnan, Irak Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakan ve Irak Türkmen Cephesi (ITC) Yürütme Kurulu Üyesi Aydın Maruf, Irak Türkmen Cephesi (ITC) 1. Başkan Yardımcısı Heytem Haşim Muhtaroğlu ile Başkan Yardımcısı Hişam Bayraktar, Irak Türkmenleri Akademisyenler Birliği Başkanı Dr. Murat Saib ile Türkmeneli Öğrenci ve Gençler Birliği Başkanı Murat İmadeddin Türkmen ile bir araya geldi.

Üniversite ziyaretleri kapsamında bir araya geldiği üniversite yöneticileriyle yaptığı görüşmelerde ortak akademik projeler, öğrenci ve öğretim üyesi değişim programları, ortak seminer ve konferansların düzenlenmesi gibi konularda iş birliği protokolleri imzaladıklarını belirterek: "Irak'ın köklü eğitim kurumlarıyla iş birliği yapmak hem üniversitemiz hem de iki ülke akademisi için büyük bir kazanım olacaktır" dedi.

Rektör Çomaklı: "Yapılan Anlaşmalar, Ortak Araştırma İmkanlarına Katkı Sağlayacak"

Bağdat'taki temasların ardından Prof. Dr. Çomaklı ve beraberindeki heyet, Kerkük ve Erbil şehirlerine de ziyaretler gerçekleştirdi. Kerkük Üniversitesi ve Selahaddin Üniversitesi ile yapılan görüşmelerde, özellikle mühendislik, tıp ve sosyal bilimler alanlarında ortak projeler geliştirilmesi konusunda mutabakata varıldı. Rektör Çomaklı, "Irak'ın her bölgesinde bulunan üniversitelerle iş birliği yapmak, akademik zenginliği ve çeşitliliği artıracaktır. Bu tür ziyaretler, bilgi paylaşımı ve ortak araştırma imkanlarını artırarak bilim dünyasına önemli katkılar sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

Rektör Çomaklı, üniversite yöneticileriyle yaptığı görüşmelerde iki ülke arasında eğitim alanında iş birliğinin artırılması ve karşılıklı akademik desteklerin sağlanması konuları üzerinde durdu.

Rektör Çomaklı, ziyaretin ardından yaptığı değerlendirmede, "Irak'a gerçekleştirdiğimiz bu akademik ziyaret, iki ülkenin bilimsel ve kültürel bağlarını güçlendirmek adına önemli bir adımdır. İmzalanan iş birliği protokolleri ile öğrencilerimiz ve akademisyenlerimiz için yeni ufuklar açılacak, ortak projeler ve araştırmalar ile bilim dünyasına katkılarımız artarak devam edecektir. Bu ziyaretin, iki ülke arasında akademik ilişkilerin daha da derinleşmesine vesile olacağını düşünüyorum" dedi.

Atatürk Üniversitesinin uluslararasılaşma vizyonu doğrultusunda gerçekleştirilen bu ziyaretin üniversitenin dünya çapında tanınırlığını artırırken, aynı zamanda uluslararası akademik iş birliklerinin de önünü açtığını belirten Rektör Çomaklı, bu kapsamda kendilerini misafir eden ve yakın ilgi gösteren tüm Irak heyetine teşekkür ederek yapılan iş birliklerinin hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

Irak'ta eğitim veren üniversite yetkilileri ise 67 yıllık tarihi geçmişi, kültürel mirası ve akademik birikimi ile dünya üniversiteleri arasında önemli bir konumda bulunan Atatürk Üniversitesi ile iş birliği protokolleri imzalamanın kendileri açısından oldukça değerli olduğuna vurgu yaparak bu ziyaretin, ülkeler arası akademik ilişkileri daha da ileriye taşıyacağına inandıklarını belirtti. - ERZURUM