Atatürk Üniversitesi'nde Dünya Çevre Farkındalık Günü Etkinlikleri Düzenlendi

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Atatürk Üniversitesinin geleneksel hale getirdiği Dünya Çevre Farkındalık Günü kapsamındaki etkinliklerin 4.'sü düzenlenen çeşitli programlarla kutlandı.

İsveç'in Stockholm kentinde 1972 yılında düzenlenen Birleşmiş Milletler Çevre Konferansından bu yana, her yıl 5 Haziran tarihinde çevrenin korunması konusunda dünya çapında farkındalık oluşturmak amacıyla kutlanan Dünya Çevre Farkındalık Günü, Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü ile Katı ve Tehlikeli Atık Yönetim Koordinatörlüğünün organize ettiği etkinliklerle kutlandı.

Üniversite kampüsünde gerçekleştirilen etkinliğin açılışına Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Rektör Yardımcıları, Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü ile Katı ve Tehlikeli Atık Yönetim Koordinatörü Prof. Dr. Zeynep Ceylan, koordinatörlük yönetim ekibi, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Etkinliğin açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, tabiat ve ekosistemin ilahi bir tecelli olarak insanlara gelecek nesillerin emaneti olduğunu belirterek, bu emaneti tüm unsurları ile sahip çıkıp korumak ve gelecek nesillere ulaştırmak insanlar için bir tercih değil bir zorunluluk olduğunu vurguladı.

"Ülkelerin Küresel Isınma Konusundaki Eylem Planlarını Acilen Devreye Sokması Gerekmektedir"

Prof. Dr. Çomaklı: "Küresel ısınma sonucu kutuplardaki devasa buzulların erimeye başlamasıyla beraber 2 milyardan çok insanın yaşadığı küçük ada devletçiklerinin sular altında kalabileceği, dünyanın coğrafyasının değişeceği ve tatlı su kaynaklarının büyük bir kısmının tuzlu sulara karışarak içme suyu konusunda dünya çapında büyük sıkıntıların ortaya çıkacağı da unutulmamalıdır. Bu sebeple ısıdaki artışın asla 2 0C 'a çıkmasına izin verilmemesi 1,5 0C ve daha altına inilmesi için C-Emisyonlarının mutlaka radikal önlemlerle azaltılması için eylem planlarını her ülkenin acilen devreye sokması gerekmektedir" dedi.

Dünya ölçeğindeki bu sorunlar için Türkiye de dahil olmak üzere alınabilecek önlemleri sıralayan Rektör Çomaklı şunları aktardı: "Sera gazı emisyonlarının düşürülerek azaltım ve uyum için çok ciddi teşviklerin getirilmesi, enerji üretiminde fosil kökenli yakıtlardan kademeli olarak vazgeçilmesi, Ormanlar ve diğer karbon yutak alanlarının zenginleştirilip korunması, binalarda enerji tasarrufunun projeler ve uygulamalarda yer alması, ulaşım-bina-tarım ve atıkların sebep olduğu salınımın azaltılarak sıfırlanması, atıkların doğru yönetilerek geri kazanım ve geri dönüşümleri ile sıfırdan üretim yerine yarı mamul hammadde olarak üretime sokulması ve böylece yenilenebilir enerjinin yanı sıra yenilenebilir hammadde olgusunun sürdürülebilirliğinin sağlanması suretiyle yeraltı ve yerüstü zenginliklerimizin olabildiğince korunmuş olması ve toplumlarda iklim değişikliği farkındalığının oluşturulması için bilinçlendirme ve eğitimlerin canlı tutulması, ciddi bilimsel çalışmalarla sayısız probleme kalıcı çözümler oluşturulması son derece önemlidir" ifadelerini kullandı.

Atılacak Her Adım, Gezegenin Sağlığı İçin Büyük Bir Fark Oluşturacak

Her yıl 5 Haziran'da kutlanan Dünya Çevre Farkındalık Gününün, bu yıl da çeşitli etkinlikler ve kampanyalarla kutlandığını aktaran Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü ile Katı ve Tehlikeli Atık Yönetim Koordinatörü Prof. Dr. Zeynep Ceylan: "Dünya Çevre Farkındalık Gününün önemi; doğal kaynakların korunması, biyolojik çeşitliliğin muhafaza edilmesi, iklim değişikliğiyle mücadele ve atık yönetimi konularına dikkat çekmesiyle öne çıkıyor. Uzmanlar, sürdürülebilir bir gelecek için su ve enerji gibi kaynakların bilinçli kullanımının hayati önem taşıdığına vurgu yapıyor. Bu anlamlı günde, bireyler ve toplumlar çevreye karşı daha duyarlı olmaya davet ediliyor. Enerji ve su tasarrufu sağlamak, atıkları geri dönüştürmek ve çevre kirliliğini önlemek için atılacak her adımın gezegenin sağlığı için büyük bir fark oluşturulacağı belirtiliyor.

Prof. Dr. Ceylan: "Unutmayalım ki Çevremizi Korumak, Geleceğimizi Korumaktır"

Müdürlük ve Koordinatörlük olarak bu sorunlara yönelik önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini ifade eden Ceylan: "Biz de, Alanında uzman ekip arkadaşlarımızla birlikte, karbon ayak izinin azaltılması ve ekosistemlerin sağlıklı işleyişinin devamı için toplumsal farkındalığın artırılması gerektiği düşüncesiyle çok sayıda etkinlik düzenliyor, çevre bilinci oluşturmak adına eğitim programları ve farkındalık kampanyalarını hayata geçiriyoruz. Bugün de gerçekleştirdiğimiz etkinlikler ile her bireyin atacağı küçük adımların bile büyük değişimlere yol açabileceğine dikkat çekmek istedik. Unutmayalım ki, çevremizi korumak, geleceğimizi korumaktır. Dünya Çevre Farkındalık Günü'nde, hep birlikte çevreye duyarlı adımlar atarak, daha yaşanabilir bir dünya için katkıda bulunabiliriz. Bu duygularla, etkinliklerin düzenlenmesine katkı sunan Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı başta olmak üzere destek veren tüm paydaşlar ile katılımcılara teşekkür ediyor, etkinliğimizin hayırlara vesile olmasını diliyorum" diye konuştu.

Dünya Çevre Farkındalık Günü etkinlikleri; açık alanda gerçekleştirilen faaliyetler; söyleşiler çalıştaylar, fotoğraf ve tasarım sergileri, müzik dinletileri, boyama etkinlikleri, yarışmalar ve atölye etkinlikleri şeklinde gün boyu sürdürülürken program; Kompostlama Tesisi, Biyoçeşitlilik Bilim Müzesi, Buz Müzesi ve Tarım Müzesi ziyaretleriyle devam etti.

Açılış töreni, Rektör Çomaklı'nın sergi ve stant ziyaretleriyle sona erdi. - ERZURUM