Atatürk Üniversitesi'nden Gazze'ye Kınama Mesajı - Son Dakika
Atatürk Üniversitesi'nden Gazze'ye Kınama Mesajı

14.08.2025 16:39
Rektör Prof. Dr. Hacımüftüoğlu, Gazze'deki saldırıları kınayarak uluslararası toplumu harekete geçmeye davet etti.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Gazze'deki saldırı ve işgal kararına karşı kınama mesajı yayınladı.

Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi; "Bilim ve eğitimin rehberi, aydınlanmanın merkezi olan üniversiteler; insanlığın ortak vicdanının sesi olmak, evrensel değerleri savunmak ve hakikati dile getirmek sorumluluğunu taşımaktadır. Bu sorumluluğun bilinciyle Atatürk Üniversitesi olarak; uzun süredir Gazze'de masum sivilleri hedef alan, kadınları, çocukları, yaşlıları, sağlık çalışanlarını ve basın mensuplarını gözetmeksizin sürdürülen saldırıları ve son olarak alınan işgal kararını en güçlü şekilde kınıyoruz.

Uluslararası hukuk ve temel insan hakları ilkelerini açıkça ihlal eden bu saldırılar; hastaneleri, okulları, ibadethaneleri, sivil yerleşim alanlarını, yardım kuruluşlarını ve hatta açlıkla mücadele eden kampları hedef almakta; binlerce masum insanın hayatını kaybetmesine, on binlercesinin yaralanmasına, yüz binlercesinin ise yerinden edilmesine yol açmaktadır. Bu eylemler, sadece savaş hukuku açısından değil, insanlık onuru bakımından da affedilemez bir suçtur.

Gazze'de yaşananlar; temel insan haklarının, vicdanın ve uluslararası toplumun sınandığı büyük bir insanlık dramıdır. Bu dram; yalnızca bir coğrafyaya veya bir halka değil, tüm insanlığın ortak değerlerine yönelmiş bir saldırıdır. Sivillerin zorla yerinden edilmesi, insani yardımların engellenmesi, açlığın bir silah olarak kullanılması ve altyapının hedef alınması, tarihin en karanlık sayfalarında yer alacak ağır ihlaller olarak hafızalara kazınacaktır.

Akademik camianın sessiz kalması düşünülemez. Bilgiye, bilime ve akla rehberlik eden kurumlar olarak bizler; zulmün karşısında, barışın ve adaletin yanında durmak zorundayız. Sessizlik, zulme ortak olmak anlamına gelir. Bu nedenle Atatürk Üniversitesi olarak, Gazze halkının haklı mücadelesinin yanında olduğumuzu, insanlık onurunu savunmak için her şartta sesimizi yükselteceğimizi beyan ediyoruz.

Tüm uluslararası toplumu, Birleşmiş Milletler başta olmak üzere, uluslararası kurum ve kuruluşları, vicdan sahibi tüm devletleri; bu vahşeti durdurmak, işgali sona erdirmek ve sorumluları yargı önüne çıkarmak için derhal harekete geçmeye davet ediyoruz. Uluslararası Adalet Divanı ve Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin ilgili kararlarının vakit kaybetmeden uygulanması, sivillere yönelik saldırıların engellenmesi ve insani yardımların kesintisiz ulaştırılması acil bir zorunluluktur. Atatürk Üniversitesi olarak, barış ve adalet tesis edilene dek bu sürecin takipçisi olacağımızı; Filistin halkının yanında olduğumuzu, insanlığın ortak değerlerini savunma görevimizi her şartta yerine getireceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz." - ERZURUM

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Atatürk Üniversitesi, İnsan Hakları, Politika, Eğitim, Yerel, Gazze, Son Dakika

