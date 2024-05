Atatürk Üniversitesi Rektörü Azerbaycan\'da İş Birliği Görüşmeleri Gerçekleştirdi

Yerel

Bakü'de düzenlenen Türk Üniversiteler Birliğinin (TÜRKÜNİB) 7. Genel Kurul Toplantısına katılmak üzere Azerbaycan'a giden Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı; Bakü Devlet Üniversitesi, Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi ile Azerbaycan Mimarlık ve İnşaat Üniversitelerini ziyaret ederek iş birliği görüşmeleri gerçekleştirdi.

Türk devletlerinin yükseköğretim kurumları arasında iş birliği kültürünü geliştirmek, birlik ve beraberliği güçlendirmek amacıyla Türk Devletleri Teşkilatı kapsamında düzenlenen TÜRKÜNİB 7. Genel Kurul Toplantısına katılan Rektör Çomaklı, programın ardından Azerbaycan üniversitelerini ziyaret ederek hem iş birliği protokolü imzaladı hem de Atatürk Üniversitesi ile Azerbaycan arasında akademik köprünün güçlenmesi noktasında mevkidaşları ile görüş alışverişinde bulundu.

Azerbaycan ziyareti ile yapılan görüşmelere ilişkin bir değerlendirmede bulunan Rektör Çomaklı, gerek TÜRKÜNİB'in gerekse sonrasında gerçekleşen akademik görüşmelerin oldukça verimli geçtiğini belirterek şunları söyledi: "Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiğimiz Azerbaycan ziyareti kapsamında, Azerbaycan'daki çeşitli üniversitelerle bir araya gelerek önemli iş birliği protokollerine imza attık. Bu iş birliği protokollerinin temel amacı, akademik ve bilimsel alanlarda ortak çalışmalar yürütmek, öğrenci ve öğretim üyesi değişim programları düzenlemek, ortak projeler ve yayınlar gerçekleştirmektir. Bu vesileyle, iki ülke arasındaki eğitim ve bilimsel bağları daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

"Yapılan Görüşme ve İş Birlikleri, Kardeşlik Bağının Daha da Güçlenmesine Vesile Oluyor"

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki tarihi ve kültürel bağların, köklü bir geçmişe dayandığını ifade eden Rektör Çomaklı: "Ortak tarihimiz, dilimiz, kültürümüz ve değerlerimiz, bu iki milletin kardeşlik bağlarını daha da pekiştirmektedir. "Bir millet, iki devlet" anlayışıyla hareket ederek, eğitim ve bilim alanında da bu güçlü bağları daha ileriye taşımayı amaçlıyoruz. Azerbaycan'da bize gösterilen misafirperverlik ve ilgi için tüm Azerbaycanlı kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Bu iş birlikleri; üniversitemizin uluslararası alandaki konumunu güçlendirirken, aynı zamanda öğrencilerimize ve akademisyenlerimize yeni fırsatlar sunuyor" dedi."

"Tarihi ve Kültürel Birliktelik, Sorumluluğumuzu Artırıyor"

Atatürk Üniversitesi olarak, bilgi ve deneyimleri paylaşmak, ortak projelerle bilim dünyasına katkıda bulunmak için her zaman hazır olduklarını dile getiren Rektör Çomaklı: "Azerbaycan'daki üniversitelerle geliştirdiğimiz bu güçlü iş birliğinin, gelecekte de birçok başarıyı beraberinde getireceğine olan inancımı bir kez daha vurgulamak isterim. Azerbaycan ile Türkiye'nin tarihi ve kültürel birlikteliği, bizlere her alanda birlikte çalışma ve birbirimizi destekleme sorumluluğu yüklemektedir. Bu bağlamda, akademik iş birliğimizin de her iki ülke için hayırlı sonuçlar doğuracağına yürekten inanıyorum. Bu düşüncelerle; bu ziyaretin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese ve iş birliğimize katkıda bulunan tüm kurumlara teşekkürlerimi sunuyor, atılan adımların ve yapılan görüşmelerin hayırlara vesile olmasını diliyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

Bir Ziyarette Türk Patent ve Marka Kurumuna

Azerbaycan ziyaretinin ardından Türkiye'ye dönen Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Muhammed Zeki Durak ile bir araya geldi. Atatürk Üniversitesinin 2018 yılında başlatmış olduğu Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi kapsamında yapılan çalışmalardan bahseden Rektör Çomaklı, devrim niteliğinde adımlar attıklarını belirterek, bunun neticesinde patent sıralamasında zirvede yer aldıklarını söyledi. 2023 yılı akademik dönemde, 97 ulusal 43 uluslararası olmak üzere toplamda 140 Patent başvurusunda bulunulduğunu hatırlatarak bu rakamın yoğun çalışmalar neticesinde elde edildiğini vurgulayan Çomaklı, misafirperverliği ve vermiş olduğu destek için Başkan Durak'a teşekkür etti.

Atatürk Üniversitesinin gerek bulunduğu şehir ile bölgesi gerekse ülke yükseköğretimi açısından oldukça değerli olduğunu aktaran Başkan Prof. Dr. Muhammed Zeki Durak, üniversite bünyesinde yapılan atılımı yakından takip ettiklerini ve elde edilen başarının gurur verici olduğunu söyledi. Araştırma-geliştirme, toplumsal katkı ve inovasyon açısından çok sayıda patent ve patent başvurusunda bulunuyor olmasını, bilginin değere dönüşmesi açısından önemsediklerini ifade ederek, bu doğrultuda Atatürk Üniversitesinin göstermiş olduğu üstün performans nedeniyle Rektör Çomaklı nezdinde tüm üniversite ailesini tebrik etti. - ERZURUM