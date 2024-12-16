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Atatürk Üniversitesi, Yeşil Üniversite Listesinde

Atatürk Üniversitesi, Yeşil Üniversite Listesinde

Atatürk Üniversitesi, 2024 Yeşil Üniversite Endeksi'nde en yeşil 250 üniversite arasında yer aldı.

16.12.2024 15:09
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Atatürk Üniversitesi, sürdürülebilirlik ve çevre dostu projelere verdiği önem sayesinde, 2024 Yeşil Üniversite Endeksinde dünyanın en yeşil 250 üniversitesi arasında yer alarak önemli bir başarıya imza attı.

Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) teşvik ettiği "İklim Dostu Kampüs" projesi çerçevesinde bu yıl açıklanan sıralamada, Atatürk Üniversitesi listeye girerek Türkiye'nin adını uluslararası arenada duyuran üniversiteler arasında yer aldı.

Yeşil Üniversite Endeksinin altyapı, enerji ve iklim değişikliği, atık yönetimi, su kaynakları, ulaşım ve eğitim-araştırma gibi kategorilerde yaptığı değerlendirmeler sonucunda listelenen üniversiteler, çevre bilinci ve sürdürülebilirlik odaklı projeleriyle öne çıkıyor. 95 ülkeden 1500 üniversitenin katıldığı sıralamada, Türkiye'den toplam 118 üniversite listeye girerken, bunlardan 45'i ilk 500, 19 üniversite ise ilk 250 üniversite içinde yer alma başarısı gösterdi.

Rektör Hacımüftüoğlu: "Sürdürülebilirlik çalışmalarımızın karşılığını alıyoruz"

Konuyla ilgili açıklama yapan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, bu başarının üniversitenin çevre dostu projelere olan bağlılığının ve doğaya saygılı kampüs yönetimi anlayışının bir sonucu olduğunu vurguladı. Rektör Hacımüftüoğlu, şunları kaydetti: "Atatürk Üniversitesi olarak yalnızca eğitimde değil, aynı zamanda çevresel farkındalık ve sürdürülebilirlik konularında da öncü olmayı hedefliyoruz. Kampüsümüz, geniş yeşil alanları, enerji verimliliği projeleri, sıfır atık uygulamaları ve bisiklet yolları gibi doğayla uyumlu altyapısıyla hem öğrencilerimize hem de topluma örnek teşkil ediyor. Bu başarı, tüm akademik ve idari personelimizin yanı sıra öğrencilerimizin de katkısıyla elde edilmiştir. Hedefimiz, önümüzdeki yıllarda sıralamalardaki yerimizi daha da yukarılara taşımak ve sürdürülebilirlik çalışmalarımızı artırarak devam ettirmektir."

Türkiye'nin en yeşil kampüslerinden biri

Toplamda 33 milyon metrekare açık alana sahip olan Atatürk Üniversitesi; 7 milyon metrekaresinin yaşam alanı ve 1 milyon metrekarelik ise kapalı alanıyla çevre dostu bir kampüs modelini başarıyla uyguluyor. Kampüs içerisinde alışveriş merkezlerinden sağlık ve spor merkezlerine, bisiklet yollarından yürüyüş alanlarına kadar her türlü ihtiyaca yanıt veren tesisler bulunuyor. Özellikle sıfır atık uygulamaları, enerji tasarrufu projeleri ve çevreci altyapısıyla Yeşil Üniversite Endeksinde yer almayı hak eden Atatürk Üniversitesi, çevresel duyarlılık konusunda diğer üniversitelere de ilham kaynağı oluyor.

Atatürk Üniversitesinin bu başarısı, yalnızca kurumun değil, aynı zamanda Türkiye'nin de sürdürülebilirlik vizyonuna katkıda bulunduğunu bir kez daha ortaya koydu. Üniversite, gelecekte de yeşil kampüs projelerine hız kesmeden devam ederek çevre bilincinin yaygınlaştırılmasında aktif bir rol üstlenmeye devam edecek. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Atatürk Üniversitesi, Yeşil Üniversite Listesinde - Son Dakika

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