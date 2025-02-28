Atatürk Üniversitesinde İŞKUR Gençlik Programı Kura Çekimi Yapıldı

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Atatürk Üniversitesinde, üniversite öğrencilerinin iş hayatına bilinçli ve donanımlı bir şekilde hazırlanmasını amaçlayan İŞKUR Gençlik Programı kapsamında kura çekimi yapıldı. Noter huzurunda, tamamen dijital ortamda gerçekleştirilen kura ile 1750 öğrenci çalışma hakkı kazandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ulusal İstihdam Stratejisi Tanıtım Toplantısında duyurduğu program çerçevesinde Atatürk Üniversitesinde düzenlenen kura çekimi, üniversitenin YouTube kanalından canlı olarak yayınlandı.

Rektörlük binasında noter huzurunda çekiliş gerçekleşti

Rektörlük binasında düzenlenen kura çekimine, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Reyhan Keleş, Genel Sekreter Doç. Dr. Ufuk Okkay, Erzurum 5. Noter Vekili Selçuk Özsarılar ve ilgili birimlerin yöneticileri katıldı.

Türkiye genelinde 81 ilde hayata geçirilmesi planlanan İŞKUR Gençlik Programı, üniversite öğrencilerinin eğitim süreçleri devam ederken bilgi, beceri ve çalışma disiplini kazanmalarını hedefliyor. Programa Atatürk Üniversitesinden 11 bin öğrenci başvuruda bulundu.

Rektör Hacımüftüoğlu: "Öğrencilerimize deneyim kazandıran bir program"

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, programın uzun vadede öğrencilere önemli katkılar sağlayacağını belirterek şunları söyledi: "Öğrencilerimizin hem yeteneklerini sergileyebilecekleri hem de iş dünyasında deneyim kazanabilecekleri bu uygulama, onların kariyer yolculuğunda önemli bir adım olacaktır. İŞKUR Gençlik Programının ilk etabına yerleşmeye hak kazanan öğrencilerimizi tebrik ediyor, çalışma hayatlarında başarılar diliyorum."

Kura çekimi sonucunda çalışmaya hak kazanan öğrencilerin listesi Atatürk Üniversitesi web sayfasında duyuruldu. - ERZURUM