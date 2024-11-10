Atatürk, Vefatının 86. Yılında Bakü'de Anıldı

Yerel

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 86. yılında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen törenle anıldı.

Türkiye'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikal edişinin 86. Yılı dolayısıyla Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Atatürk Parkı'nda anma töreni düzenlendi. Törene Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, Silahlı Kuvvetler Ataşesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Bakü Temsilcisi Ufuk Turganer, elçilik çalışanları, Azerbaycan'da faaliyet gösteren iş insanları, öğretim görevlileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve öğrenciler katıldı. Büyükelçilikteki bayrağın yarıya indirilmesi ile başlayan törende, Atatürk heykeline çelenk bırakılarak saygı duruşunda bulunuldu ve ardından İstiklal Marşı okundu.

Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı törende yaptığı konuşmada, milli mücadelenin eşsiz lideri Kurtuluş Savaşı'nın Baş Komutanı, Cumhuriyetimizin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 86. yıl dönümünde anmak üzere toplandıklarını belirterek,"Bu vesileyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve ahirete irtihal etmiş tüm kahramanlarımızı gazilerimizi ve şehitlerimizi rahmetle ve şükranla anıyoruz. Hayatını ülkesine ve milletine adayan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kurmuştur. Hayatının önemli bir bölümünü savaş meydanlarında geçirmiş bir komutan olarak 'Yurtta sulh, Cihanda sulh' sözleriyle özlü anlatımını bulan bu müstesna ülkü bugün de dış politikamızın temel yol göstericisi, gösterici ilkesi olmayı sürdürmektedir" dedi.

"Atatürk'ün bizlere vasiyeti, çağdaş uygarlık düzeyinde olmak ve vatanımızı karşılıksız sevmektir"

Atatürk'ün döneminin çok ötesindeki devlet anlayışı ve ileri görüşlülüğü ile sadece Türk milletine değil tüm dünyaya örnek bir devlet adamı olduğunu vurgulayan Bağcı, "Fikir ve eserleriyle yaşadığı dönemin çok ötesinde damgasını vurmuş bir liderdir. Değerli katılımcılar, devletimiz, milletimiz, vatanımız ve bayrağımız, bizim en büyük değerimizdir. Toplumumuzu birbirine bağlayan ortak faydalardır. Atatürk'ün bizlere vasiyeti çağdaş uygarlık düzeyinde olmak, bayrağımızı şanla, şerefle ve başarıyla tüm dünyada dalgalandırmak, milletimizi ve vatanımızı karşılıksız sevmektir. Bu tarihi sorumluluklarımızı yerine getirmek bakımından usanmadan yılmadan yılgınlığa kapılmadan ve şikayet etmeden çalışmak, gelecek nesillere karşı en büyük sorumluluğumuz ve ödevimizdir" İfadelerini kullandı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Azerbaycan için söylediği "sevinci sevicimiz, kederi kederimizdir" sözleri ile Azerbaycan'ın milli lideri Haydar Aliyev'in "bir millet, iki devlet" anlayışının Azerbaycan'la kardeşlik ilişkilerine ışık tutmaya devam ettiğini belirten Bağcı, "Bugün de tıpkı tarihte olduğu gibi ulu önder Atatürk'ün bizlere gösterdiği hedef doğrultusunda Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in güçlü liderlikleri ve iradelerinin açtığı müstesna yolda Azerbaycan ile kardeşlik ilişkilerimizi geliştirerek daha da derinleştirmeye ve köklerini tarihin derinliklerinden alan ulu bir çınara dönüştürmeye çalışmaktayız" dedi.

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu milletin en önemli değerlerinden birisidir"

Atatürk'ün vefatının ardından yabancı bir gazetecinin yazdığı bir yazıya değinen Bağcı, "Şu ifadeler oldukça anlamlı, değerli ve manidardır. Şöyle diyor: Böyle insanlar bir kuşak için doğmadıkları gibi belirli bir dönem içinde doğmazlar. Bu gibi dehalar ulusların anlayışlarında derin ve silinmez izler bırakan eserleriyle daima yaşarlar" şeklinde konuştu.

Türkiye'nin Atatürk gibi bir lidere sahip olduğu için her zaman gurur duyduğunu belirten Bağcı, "'Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır. Ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar olacaktır' diyen, bundan bir asır önce istiklal harbini başlatarak Anadolu topraklarına gömülmeye çalışılan milletimizin önünde yeni bir ufuk açan Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu milletin en önemli değerlerinden birisidir. Atatürk'e ve Cumhuriyetimize yapılacak en büyük katkı ülkemizin içinden geçtiği şu kritik dönemde birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize özellikle de Türkiye Yüzyılı hedeflerimize sıkı sıkıya sahip çıkmaktır. Türkiye'nin asıl gücü insanımızın birliği, beraberliği, kardeşliği ve bundan kaynaklanan cesaretidir. Akıl ve alın teriyle geleceğimizi birlikte inşa edeceğiz" diye konuştu.

"Ulu Önder Atatürk'ü büyük bir özlemle anıyoruz"

Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayisi ile tam bağımsız, güçlü Türkiye hedefine emin adımlarla yürüdüğünü belirten Bağcı, "Güçlü ordumuzla dosta güven, düşmana korku veriyor, mazlumlara umut oluyoruz. Dış politikamızı yurtta sulh, dünyada sulh ilkesi doğrultusunda sürdürüyoruz. Bugün sahada ve masada güçlü bir Türkiye vardır. Bu duygu ve düşüncelerle ebediyete irtihalinin 86. yılında Ulu Önder Atatürk'ü büyük bir özlemle anıyoruz. Onu ve onun şahsında dava ve silah arkadaşlarını, istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını bağımsızlığımız egemenliğimiz ve vatanımızın bölünmez bütünlüğü uğrunda canlarını veren tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve şükranla anıyor, aziz hatıralarının önünde saygıyla eğiliyoruz" ifadelerini kullandı.

Katılımcıların Atatürk heykeline, karanfil bırakmasının ardından tören sona erdi. - BAKÜ