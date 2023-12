Atılım Üniversitesinde Kruvaziyer Turizmi Paneli

Atılım Üniversitesinde "Türkiye Turizminde Kruvaziyer Turizminin Yeri" başlıklı panel gerçekleştirildi.

Atılım Üniversitesi İşletme Fakültesinde "Türkiye Turizminde Kruvaziyer Turizminin Yeri" başlıklı panel, alanında önde gelen isimlerin katılımıyla düzenlendi. İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Mithat Üner, global olarak hizmetler sektörünün dünya ekonomisi üzerindeki etkisini ve bu konuda turizm sektörünün gittikçe artan önemini vurguladı. Dünya ekonomisinde artık hizmetler sektörünün en başta gelen sektör olduğunun altını çizdi.

Panelin moderatörlüğünü yapan İşletme Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. İbrahim Birkan, ülkelerin büyüme stratejilerinin sahip oldukları uluslararası rekabet avantajına göre belirlenmesi gerektiğini vurgulayarak, Türkiye'de sektörlerin buna göre sıralandırılmalarının gerektiğini belirtti. Birkan, bu açıdan konuya yaklaşıldığında turizm sektörünün sağladığı avantajlar itibarıyla Türkiye için bir lokomotif sektör olduğunu belirterek, turizm sektörünün emek-yoğun bir sektör olması da dolayısıyla daha fazla istihdam sağlayan, girdilerinin büyük kısmının ülke içinden karşılanıyor olması nedeniyle ekonomik çarpan etkisi diğer sektörlere nazaran çok fazla olan ve cari açığın finanse edilmesine önemli katkı sağlayan bir ihracat sektörü olduğunu ifade etti.

Panele katılan Med Cruise-Akdeniz Kruvaziyer Limanları Birliği Başkanı ve aynı zamanda Galataport Liman İşletmesi Genel Müdür Yardımcısı Figen Ayan, Galataport'un yapılış hikayesini ve turizme katkısını anlattı. 200 yıldır atıl olan bir bölgenin, 49 yıllık yap işlet devret yatırım yöntemi ile geliştirildiğini ve İstanbul'a çok yönlü bir turistik ürün kazandırıldığını görsellerle anlattı. Galataport'un deniz seviyesinin altında yapılan ve en son teknolojilerle inşa edilen bir kruvaziyer terminali olduğunu, sanat alanları, dükkanları, restoranları, korunan tarihi mekanları ve port içinde ve çerçevesinde yapılan otel yatırımları ile halka açık bir alan olduğunu ifade eden Figen Ayan, İstanbul turizmine Galataport sayesinde önümüzdeki yıllarda gittikçe büyüyen kruvaziyer turizmi ile daha fazla bölgesel değerler katılacağını ifade etti.

Global Ports Holding, Doğu Akdeniz Limanları Birliği Başkanı ve aynı zamanda Ege Port Kuşadası Genel Müdürü Aziz Güngör, yapmış olduğu sunumda bir Türk firması olarak alanında dünyada en önde gelen firma olduklarını, başarı öyküsünü ve Kuşadası Limanı'nın Türkiye için önemini anlattı. Aziz Güngör, kruvaziyer turizminin 2016 yılına kadar dikkat çekici bir büyüme hızıyla geliştiğini, daha sonra da oldukça dramatik düşüşlerin yaşandığını, pandemi sonrasında kruvaziyer turizminin global bazda çok hızlı bir gelişme göstererek 2023 yılında rekor seviyesinde büyüdüğünü, yeni sipariş edilen mega gemilerin önümüzdeki yıllarda devreye girmesi ile kruvaziyer turizminin global olarak öneminin daha da artacağını belirterek Türkiye'nin bu durumdan yararlanmak için yapması gereken yatırımların üzerinde durdu ve Türkiye'de açılabilecek yeni kruvaziyer limanlarının olduğunu, bu alanda yatırımların karlı olması gerektiğini anlattı.

İstanbul'da Yenikapı'da 6 kruvaziyer gemisinin aynı anda yanaşabileceği bir limanın yapılması gerektiğini, Çanakkale ve Fethiye'nin kruvaziyer limanları için uygun olacağını belirten Aziz Güngör, Türkiye'nin çok büyük bir kruvaziyer liman potansiyeline sahip olduğunun altını çizdi.

Karavan Cruises Genel Müdürü olan Özgü Alnıtemiz ise Celestyal Cruises Türkiye Temsilcisi olarak Türkiye'ye en çok giriş yapan cruise firması olduklarını belirterek, kruvaziyer turizminin hem tatil hem kültür hem sanat hem de gastronomi yönleriyle artık yeni kuşakların da katıldığı çok yönlü, turizmin her yönünü ihtiva eden "all in one concept" ile öne çıktığını ve önümüzdeki yıllarda önemini daha da artıracağını anlattı. Alnıtemiz, kruvaziyer turizmine katılan ziyaretçilerin diğer turistlere nazaran çok daha fazla harcama yaptıklarını, kruvaziyer gemilerinin uğradığı limanlarda çok önemli, miktarlarda ödemelerde bulunduklarını belirtti. - ANKARA