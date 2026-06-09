Acılı Anne Adliye Önünde: Emsal Karar İstiyoruz

İstanbul'un Güngören ilçesinde bıçaklanarak öldürülen 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın ölümüne ilişkin dava öncesi acılı anne adliye önünde açıklamalarda bulundu. Anne Gülhan Ünlü, "Yasanın değişmesinde bizim çocuklarımızın da faydalanmasını istiyoruz. Emsal karar istiyoruz. Hiçbir indirimin uygulanmasını istemiyoruz. Bu katillerin aileleriyle görüşmesini istemiyoruz. Biz çocuklarımızla görüşemiyoruz çünkü. Biz çocuklarımızın gidip mezarına bakıyoruz. Onlar da aileleriyle görüşsün istemiyoruz. Dışarıda katil istemiyoruz" dedi.

Güngören'de çıkan kavgada bıçaklanarak hayatını kaybeden 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın ölümüne ilişkin davanın görülmesine bugün başlanacak. Bakırköy 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesince görülecek olan duruşma öncesi acılı anne Gülhan Ünlü'ye destek olmak için çok sayıda vatandaş adliye önüne geldi. Öte yandan Gülhan Ünlü adliye önünde açıklamalarda bulundu.

"Bu katillerin aileleriyle görüşmesini istemiyoruz. Biz çocuklarımızla görüşemiyoruz çünkü. Biz çocuklarımızın gidip mezarına bakıyoruz"

Yaptığı açıklamada sanığın en ağır cezayı almasını istediğini belirten anne Gülhan Ünlü, "Maalesef ki katillerle bugün yüz yüze geleceğiz. En büyük beklentimiz, diğer dört iştirakçinin de bugün işlem görmesi. Onların dışarıda elini kolunu sallayarak gezmesine tahammül edemiyorum artık. Bütün çocuklarımızı korumak istiyoruz biz artık. Bir an önce yasanın çıkmasını istiyoruz. İnfaz Kanunu'nda değişikliklerin yapılmasını istiyoruz. Yasanın değişmesinde bizim çocuklarımızın da faydalanmasını istiyoruz. Emsal karar istiyoruz. Hiçbir indirimin uygulanmasını istemiyoruz. Bu katillerin aileleriyle görüşmesini istemiyoruz. Biz çocuklarımızla görüşemiyoruz çünkü. Biz çocuklarımızın gidip mezarına bakıyoruz. Onlar da aileleriyle görüşsün istemiyoruz. Dışarıda katil istemiyoruz. 15 yaşında diye bunların 'çocuk' diye adlandırılmasını istemiyoruz. Bunlar çocuk değiller. Cezayı işlerken, bu suçu işlerken çocuk değillerdi de yargılanırken neden çocuklar? Bunlar çocuk değiller, yetişkin gibi yargılanmasını istiyoruz" dedi.

Açıklamasının devamında olayın yaşandığı kafenin önünden hiç geçmediğine de değinen anne Gülhan Ünlü, "Hiç geçmedim şu ana kadar. Kafe tekrar açıldı, tekrar kapatıldı, mühürlendi" şeklinde konuştu. Anneye desteğe gelen kalabalık grup, "Atlas Çağlayan için adalet" sloganları atarak davaya destek için adliye önünde toplandı. - İSTANBUL