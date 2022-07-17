ATM tarafından geri gelen banknotu gören adamı şoke eden olay: Önce paranın sahte olduğunu düşündü sonra teklif üzerine teklif aldı - Son Dakika
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ATM tarafından geri gelen banknotu gören adamı şoke eden olay: Önce paranın sahte olduğunu düşündü sonra teklif üzerine teklif aldı

17.07.2022 10:19

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde bir vatandaş, ATM'ye para yatırdığı esnada paraların arasındaki 200 TL'lik banknotun geri verilmesi sonrası enteresan bir olay yaşadı. İlk bakışta geri verilen 200 TL'lik banknotu sahte zanneden adam, banka görevlilerinin incelemesi sonucu paranın sahte olmadığını öğrendi. Koleksiyoncuların ilgileneceği türde bir baskı hatası olduğu anlaşılan paraya çok sayıda teklif geldiği bildirildi.

Kandıra'da yaşayan market işletmecisi Kerim Canbaz, bayram yoğunluğunda kazandığı paraları bankaya yatırarak değerlendirmek istedi. Yatırdığı paradan 200 TL'lik bir banknotun 'hatalı para' uyarısıyla tekrar kendisine dönmesi üzerine durumu sorunca gerçek ortaya çıktı. Para, ilk önce sahte zannedildi fakat yapılan incelemede sahte değil hatalı basım olduğu anlaşıldı.

GELEN TEKLİFLER BİR HAYLİ YÜKSEK

200 TL'lik banknotta Atatürk siluetinin üzerinde 200 yazdığı görüldü. Banka görevlilerinin bu tarz hatalı paralarla ilgilenen koleksiyoncular olduğunu belirtmesi üzerine Canbaz, sevinç yaşadı. Şimdiye kadar teklifler aldığını fakat kafasında bir rakam olduğunu belirten Kerim Canbaz, sermaye oluşturmak ve oğlunu yurt dışında okutmak istediğini söyledi.

ATM'ye para yatıran bakkal, geri gelen banknotu görünce gözlerine inanamadı! Şimdi herkes peşinde

"BUNU KOLEKSİYONCULARLA DEĞERLENDİREBİLİRSİNİZ" DEDİLER

Market işletmecisi Kerim Canbaz, ilk hata uyarısında parayı sahte zannedip üzüldüklerini belirtti. Fakat sonrasında ise paranın sahte olmamasına sevindiklerini, koleksiyoncuların ilgilendiklerini duyduktan sonraysa sevinçlerinin arttığını belirtti. Canbaz, "Bayramda ciddi bir yoğunluk vardı marketimizde. İlk 3 gün para alışverişinin ne kadar hızlı olduğunu kestiremedik. Eşimle beraber, bayramda elimizde biriken parayı bankaya yatırmak istedik. Yatırdığımız paradan 200 TL'lik bir banknot geri verildi. Bu hata birkaç kez tekrarlanınca içimizi bir kuşku aldı. Paranın sahte olduğunu düşündük. Banka görevlisini çağırdığımızda bize, paranın sahte değil hatalı olduğunu söyledi. Hatta tanıdık koleksiyoncuları olduğunu ve gerekirse yardımcı olabileceğini söyledi. Böylece ilk teklifimizi almış olduk. Tek bir banka görevlisiyle yetinmedik, başka bankalardaki görevlilere de gösterdik ve hepsi paranın sahte olmadığını söyledi. 'Bunu koleksiyoncularla değerlendirebilirsiniz' dediklerinde bizim buruk sevincimiz normal bir sevince döndü" dedi.

ATM'ye para yatıran bakkal, geri gelen banknotu görünce gözlerine inanamadı! Şimdi herkes peşinde

"ATATÜRK SİLUETİNİN ÜZERİNDE 200 YAZIYOR"

Hatalı paralarla ilgili araştırmalar yaptıklarını ve kendilerindeki hatalı paranın sık rastlanan tarzda olmadığını ifade eden Canbaz, "200 TL'lik banknotta Atatürk siluetinin üzerinde 200 yazıyor. Haber kaynaklarından bu tarz bir paradan 1 tane bulabildik. Haberde bu paradan 2 tane olduğu söyleniyor. Biri de bizde muhtemelen. Koleksiyonculardan teklifler gelmeye başladı ama kafamızdaki rakam bize sunulana kadar bu parayı kasamızda saklayacağız. Bu şansı değerlendirmek istiyoruz. Çünkü nadir görülen bir şey, bariz hatalı bir para. Piyasada gördüğünüz hatalı paralarda genelde rakamlardan biri eksik oluyor. Fakat bizdekinde Atatürk'ün üzerinde 200 TL yazıyor. Kafamdaki rakamın olduğu teklif gelirse sermaye olarak kullanmak ve oğlum Efe'nin yurt dışında eğitim görmesini sağlamak istiyorum" diye konuştu.

ATM'ye para yatıran bakkal, geri gelen banknotu görünce gözlerine inanamadı! Şimdi herkes peşinde
ATM'ye para yatıran bakkal, geri gelen banknotu görünce gözlerine inanamadı! Şimdi herkes peşinde
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Kaynak: İHA

Mustafa Kemal Atatürk, Banka, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel ATM tarafından geri gelen banknotu gören adamı şoke eden olay: Önce paranın sahte olduğunu düşündü sonra teklif üzerine teklif aldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: ATM tarafından geri gelen banknotu gören adamı şoke eden olay: Önce paranın sahte olduğunu düşündü sonra teklif üzerine teklif aldı - Son Dakika
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