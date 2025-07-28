ATO\'nun ATONET Projesi Dünya Yarışmasında Finale Kaldı

Ankara Ticaret Odası (ATO) "ATONET Akıllı Asistan" projesiyle, ICC Dünya Odalar Federasyonu'nun düzenlediği "2025 Dünya Odalar Yarışması"nda "En İyi Oda İnovasyonu Projesi" kategorisinde finalde yarışmaya hak kazandı.

ATO'dan yapılan yazılı açıklamada, Ankara Ticaret Odası'nın üyelerinin iş ve işlemlerini kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirdiği yapay zeka destekli sohbet robotu "ATONET Akıllı Asistan Projesi"nin, Milletlerarası Ticaret Odası'na (ICC) bağlı faaliyet yürüten Dünya Odalar Federasyonu'nun (WFC) düzenlediği "2025 Dünya Odalar Yarışması"nda "En İyi Oda İnovasyonu Projesi" kategorisinde finalde yarışmaya hak kazandığı bildirildi. ATO'nun "ATONET Akıllı Asistan Projesi", 3 Eylül 2025'te Avustralya'nın Melbourne kentinde düzenlenecek olan 14. Dünya Odalar Kongresi'nde, Birleşik Krallık'tan Business West'in "Uluslararası Ticarette İnovasyon: Carnet Takip Sistemi ve CarnetCheck", Sırbistan'dan Sırbistan Ticaret ve Sanayi Odası'nın "KOBİ'lere Dijital ve Yapay Zeka Dönüşüm Desteği ve İran'dan İran Ticaret Odası'nın "CHaCHa Sohbet Robotu" projeleriyle yarışacak. Finalistlerin projelerini sunmasının ardından kazananlar, 4 Eylül Perşembe günü düzenlenecek Kongre Gala Gecesi'nde açıklanacak.

"Ülkemizin ve başkentimizin adını en iyi şekilde temsil edeceğiz"

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan ATO Başkanı Gürsel Baran, Ankara Ticaret Odası'nın yapay zekayla dönüşen hizmet modelinin bir kez daha dünya sahnesinde yer almasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Üyelerimizin hayatını kolaylaştırmak için attığımız her adımın dünya ölçeğinde karşılık bulması, Ankara Ticaret Odamızın sadece yerelde değil, 'küresel başarı' üreten bir Oda olarak anılması bizler için büyük bir gurur. Bir kez başardık, yine başaracağız, ülkemizin ve başkentimizin adını en iyi şekilde temsil edeceğiz" dedi.

"ATONET, iş dünyamızın ihtiyaçlarına anlık ve akılcı çözümler sunan bir dijital yol arkadaşı haline geldi"

Ankara Ticaret Odası'nın vizyoner yaklaşımı ve teknolojiye entegre hizmet anlayışını devam ettireceklerini vurgulayan Baran, "ATONET projemizle 2023 yılında elde ettiğimiz dünya birinciliğinin ardından, bugün aynı kulvarda yeniden finalist olmak bizler için sadece bir başarı değil, aynı zamanda kararlılıkla sürdürülen dönüşümün güçlü bir göstergesidir. Her geçen gün dijitalleşerek, daha hızlı, daha erişilebilir bir oda hizmet modeli inşa ediyor, üyelerimize en iyi hizmeti sunmaya çalışıyoruz. Bu süreçte yapay zeka destekli çözümlerle üyelerimizin zamanını, emeğini ve enerjisini koruyan yenilikleri hayata geçiriyoruz. ATONET, iş dünyamızın ihtiyaçlarına anlık ve akılcı çözümler sunan bir dijital yol arkadaşı haline geldi. Yeniliği, teknolojiyi ve üyelerimizin beklentilerini merkeze alan bu örnek projede emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma içtenlikle teşekkür ediyorum" dedi.

ATO Başkanı Gürsel Baran, aynı yarışmada "En İyi Yeşil Dönüşüm Projesi" kategorisinde finale kalan Eskişehir Sanayi Odası ve Denizli Sanayi Odası'nı da kutlayarak, başarılar diledi. - ANKARA