Avrupa Parlamentosu, İran'ın İsrail'e yönelik saldırısını kınadı ve yaptırımların genişletilmesini talep etti - Son Dakika
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Avrupa Parlamentosu, İran'ın İsrail'e yönelik saldırısını kınadı ve yaptırımların genişletilmesini talep etti

Avrupa Parlamentosu, İran'ın İsrail'e yönelik saldırısını kınayarak, daha fazla yaptırım uygulanmasını içeren bir kararı kabul etti. Kararda, İran'ın bölgesel güvenliği tehdit eden saldırılarından duyulan endişe dile getirildi ve İran'ın Lübnan'daki Hizbullah ve Yemen'deki Husi isyancılar tarafından gerçekleştirilen roket atışları da kınandı. Ayrıca, İran Devrim Muhafızları'nın terör örgütü listesine dahil edilmesi çağrısı yapıldı ve İran'ın nükleer anlaşmaya uyulması talep edildi.

25.04.2024 16:37
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Avrupa Parlamentosu'nda (AP) İran'ın İsrail'e yönelik saldırısı kınanırken, İranlı kuruluşlara daha fazla yaptırım uygulanmasını içeren karar 20 oya karşı 357 oyla kabul edildi.

İran'ın İsrail'e yönelik 13 Nisan'da düzenlediği füzeli ve insansız hava araçlı (İHA) saldırısı dünya gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Avrupa Parlamentosu (AP) bugün İran'ın gerçekleştirdiği saldırıyı kınayarak, daha faza yaptırım uygulanmasını içeren bir kararı oyladı. Parlamentoda bugün yapılan oylamada, karar 20 üyeye karşı 357 üyenin lehte oyuyla kabul edilirken, 58 üye de çekimser kaldı. Oylamanın ardından AP tarafından karara ilişkin yapılan açıklamada, "İran'ın 13 ve 14 Nisan tarihlerinde gerçekleştirdiği saldırıları kınayan Parlamento, bölgesel güvenliği tehdit eden bu saldırılardan duyduğu ciddi endişeyi dile getirir. İsrail ve vatandaşlarının güvenliğine tam desteklerini yineleyen üyeler, İran saldırısı öncesinde ve sırasında İran'ın Lübnan'daki vekillleri Hizbullah ve Yemen'deki Husi isyancılar tarafından Galon Tepeleri ve İsrail topraklarına eş zamanlı olarak gerçekleştirilen roket atışlarını kınadı" denildi.

Ayrıca 1 Nisan'da Suriye'nin başkenti Şam'daki İran konsolosluğuna düzenlenen ve İsrail'e atfedilen saldırıdan dolayı üzüntü duyulduğu belirtilen açıklamada, "Karar, uluslararası hukuk çerçevesinde her durumda saygı gösterilmesi gereken diplomatik ve konsolosluk binalarının dokunulmazlığı ilkesinin önemini hatırlatır" ifadeleri kullanıldı.

İran Devrim Muhafızları'nın terör örgütü listesine dahil edilmesi çağrısı

Bölgedeki gerilimin düşürülmesi çağrısında bulunulan açıklamada, "Parlamento, İran rejiminin ve devlet dışı aktörlerden oluşan ağının Orta Doğu'da oynadığı istikrarsızlaştırıcı rolden duyduğu derin endişeyi ifade eder. AP üyeleri, AB'nin İran'a yönelik mevcut yaptırım planını bu ülkenin Rusya'ya ve daha geniş anlamda Orta Doğu'ya İHA ve füzeler tedarik etmesi ve üretmesine yönelik yaptırımlar da dahil olmak üzere genişletme kararını memnuniyetle karşılar. Bu yaptırımların acilen uygulanmasını talep eden üyeler, daha fazla kişi ve kuruluşun hedef alınması çağrısında bulunuyor" ifadeleri yer aldı.

Karar açıklamasında, İran Devrim Muhafızları'nın AB terör örgütleri listesine dahil edilmesi yönündeki çağrılar tekrarlanırken, İran nükleer anlaşması olarak bilinen Kapsamlı Ortak Eylem Planı (JCPOA) çerçevesindeki yükümlülüklere uyulması çağrısında bulunuldu. Yemen açıklarında İran tarafından el konulan gemideki mürettebatın da serbest bırakılması ve güvenli bir şekilde geri dönmelerinin sağlanması istendi. - STRASBOURG

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Avrupa Parlamentosu, İran'ın İsrail'e yönelik saldırısını kınadı ve yaptırımların genişletilmesini talep etti - Son Dakika

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