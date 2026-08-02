Avukat Onay'dan Hapis Cezasına Tepki - Son Dakika
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Avukat Onay'dan Hapis Cezasına Tepki

Avukat Onay\'dan Hapis Cezasına Tepki
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Kaza sonrası hapis cezası alan avukat Onay, cezanın adaletsiz olduğunu savunarak istinafa gidecek.

Haber: Esma TURAN

(MUĞLA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde motosikletiyle yaptığı kazada el bileği kırılan avukat Şebnem Onay, yargılandığı davada 9 ay 5 gün hapis cezası alırken, otomobil sürücüsüne adli para cezası verilmesine tepki gösterdi. Onay, "Hem yaralandım hem cezalandırıldım. Adalet duygum açıkça rencide edildi" diyerek, kararı istinaf mahkemesine taşıyacaklarını açıkladı.

Olay, Tepe Mahallesi'ndeki kontrolsüz kavşakta, 30 Ağustos 2024'te meydana geldi. H.V. yönetimindeki 34 FSS 026 plakalı otomobil ile avukat Şebnem Onay'ın kullandığı 48 AEY 704 plakalı motosiklet çarpıştı.

Kazada el bileği kırılan Onay, ambulansla hastaneye kaldırılarak ameliyat edildi. Kazaya karışan araçta bulunanların ise olay yerinden kendi imkanlarıyla ayrıldığı öğrenildi.

Tarafların karşılıklı şikayeti üzerine Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, otomobil sürücüsü H.V. ve Şebnem Onay hakkında "taksirle yaralanmaya neden olma" suçlamasıyla dava açıldı.

Marmaris 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında mahkeme heyeti, Onay'a "taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan 11 ay hapis cezası verdi. Takdiri indirimle ceza 9 ay 5 güne düşürülerek hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına (HAGB) karar verildi.

Otomobil sürücüsü H.V. ise "taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan 22 bin 500 lira adli para cezasına çarptırıldı. Sürücü hakkında da HAGB kararı verilirken, ehliyetine cezanın infazından itibaren 3 ay süreyle el konuldu.

"TALİ KUSURLU OLMAMA RAĞMEN AĞIR YAPTIRIMA UĞRADIM"

Kararın ardından açıklamada bulunan avukat Şebnem Onay, kontrolsüz kavşakta geçiş hakkının kendisinde olmasına rağmen kazanın meydana geldiğini savundu. Kaza anında araçtakilerin yaralanmadıklarını beyan ettiklerini öne süren Onay, şunları söyledi:

"Benim motorum 50 cc, araçtan 4 kişinin yaralanarak çıkmış olma ihtimali fizik kurallarına aykırı. Biz bunların araştırılmasını istediğimiz halde hepsi reddedildi. Dinlenilmesini istediğimiz tanıkların dinlenilmesi reddedildi. Tali kusurlu olan bana 11 ay hapis cezası verildi, bunu 9 aya indirdi ve HAGB uyguladı. Asli kusurlu araç sürücüsüne ise seçenek yaptırımı uygulamaya karar verdi, ki yasada bunun düzenlemesi 8 aydan 4 yıla kadar hapis veya adli para cezasıdır, direkt 125 gün adli para cezası verip 22 bin 500 liraya çevirdi ve HAGB uyguladı."

"ADALET DUYGUMU RENCİDE ETTİ"

Kararı istinafa taşıyacaklarını belirten Onay, "Ben bir avukatım ama yaşadığım mağduriyet bir vatandaş olarak benim adalet duygumu acayip derecede rencide etti. Ama mahkeme hakiminin gerekçesinde, 1 gün sonra da gerekçeyi açıkladı bu arada, yani zaten hükmünü vermiş sadece yazmak için bizi beklemiş, bizim ifade vermemizi beklemiş. Benim suçtan kurtulmaya yönelik beyanlarımın hiçbirisine itibar edilmemiş. O yüzden adalet duygum rencide edildi. Zaten el bileğim kırıldığı için yeteri kadar maddi anlamda, manevi anlamda üzüntü duyduğum halde bir de adalet duygumu açıkça rencide eden bir kararla karşı karşıyayım. Karara karşı istinaf kanun yoluna başvuracağız" diye konuştu.

"FİZİK KURALLARINA VE HAKKANİYETE AYKIRI RAPORLARLA ADALET SAĞLANAMAZ"

Onay'ın avukatı Birdal Ertuğrul ise duruşmada, CMK 201. maddesi kapsamında doğrudan soru sorma haklarının kısıtlandığını ve usul hataları yapıldığını iddia etti. Ertuğrul, sanık H.V'nin, trafik kurallarına göre kontrolsüz kavşakta öncelikli geçiş hakkının sağdan gelende olması gerektiği halde kavşağa aniden ve kontrolsüz girdiğini ve trafik kaza raporuna göre müvekkilinin görüş ve hareket alanını tamamen kapattığını savundu.

H.V'nin bu hareketinin motosikletin geçiş hakkını gasbettiğini belirten Ertuğrul, "Aniden önüne çıkan araca çarpmaktan başka şansı olmayan müvekkilime verilen tali kusur tespiti tamamen hatalıdır. Ayrıca vakumla çekildiği zaman boyaya bile ihtiyaç duyulmayacak kadar küçük bir hasarda araç içerisindeki 4 kişi nasıl yaralanabilir?" dedi.

Ertuğrul, dosyadaki kamera görüntülerinin de olayın bu şekilde gerçekleştiğini doğruladığına, müvekkilinin ameliyat gerektirecek derecede ağır yaralandığına ve 45 gün kolunun alçıda kaldığına dikkati çekerek, karşı tarafın yaralanma iddialarının bilimsel gerçeklerle uyuşmadığını vurguladı.

Karşı tarafın aldığı sağlık raporlarının olayın akışına uygun olmadığını da savunan Ertuğrul, "Hukuki geçerliliği bulunmayan bu raporlar üzerinden ceza verilmesi 'şüpheden sanık yararlanır' ilkesine aykırıdır. Fizik kurallarına ve hakkaniyete aykırı raporlarla adalet sağlanamaz. Hukuki mücadelemizi üst mahkemede sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Marmaris, Otomobil, Trafik, Muğla, Yerel, Ceza, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Yerel Avukat Onay'dan Hapis Cezasına Tepki - Son Dakika

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