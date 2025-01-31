Ayasofya'ya Yerli Turist Akını - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Ayasofya'ya Yerli Turist Akını

Ayasofya\'ya Yerli Turist Akını

Yarıyıl tatiliyle İstanbul'da yoğunluk yaşanıyor, Ayasofya'da kalabalık görüntüler oluştu.

31.01.2025 16:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yarıyıl tatilini İstanbul'da geçiren yerli turistler, Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'ne akın etti. Hem güzel havayı hem de tatili fırsat bilen vatandaşların tarihi caminin önünde oluşturduğu yoğunluk havadan görüntülendi.

Birçok İstanbullunun sömestir tatili için memleketlerine veya tatil beldelerine gitmesiyle kentte sakin günler yaşanıyor. İnsan yoğunluğu ve trafiğin azaldığı şehirde vatandaşlar tarihi ve turistik mekanlara akın etti. İstanbulluların yanı sıra yabancı turistlerin de uğrak noktası olan Ayasofya ve Sultanahmet meydanlarında öğle vaktinde yoğunluk yaşandı. Başta Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi ve Sultanahmet Camii'ni ziyaret eden yerli ve yabancı turistler, bol bol fotoğraf ve video çekti. Cuma namazı vaktinde Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'ne gelen vatandaşlar metrelerce sıra oluşturdu. Hem güzel havayı hem de tatili fırsat bilen yerli turistlerin yoğunluk oluşturduğu tarihi cami havadan görüntülendi.

"Herkes buraya gelsin"

Yurt dışından kenti gezmeye gelen Cansu Özbek, " Almanya'dan geldim, 2 çocuk annesiyim. Buraya cuma namazına geldik. Çok güzel, herkes buraya gelsin. Bir kere daha gelmiştim, yine nasip oldu. Ama çok kalabalık. Bir kere içine girmiştim ama bugün giremedim" dedi.

"Çok kalabalık ve sıra çok uzun"

Ayasofya Camii'nin çok kalabalık olduğunu söyleyen Ayşe Zengin ise, "Burası çok güzel bir yer. Babam içeride cuma namazı kılıyor. Ben de kılmak istedim ama çok kalabalık ve sıra çok uzun. 6. sınıfa gidiyorum. 15 tatil nedeniyle geldim ama benim tatilim 1 hafta çünkü ben hafızlık yapıyorum. Hava çok güzel" diye konuştu.

"Arkadaşlarımla gelip gezmek istedik"

Arkadaşlarıyla gezmeye geldiğini ifade eden İrem Demir, "10. sınıfa gidiyorum. Tatil için arkadaşlarımla geldik. Haftaya da kar bekleniyormuş ama bugün hava çok güzel. Burası çok güzel bir yer, küçüklüğüm de burada geçti. Seviyorum buraları, arkadaşlarımla da gelip gezmek istedik" şeklinde konuştu.

"Aşırı kalabalık, hatta çocuklara 'bizden ayrılmayın' diyoruz"

Çocuklarını gezmeye getiren anne Dilek Gemici, "Beykoz'dan geliyoruz. Tatil dolayısıyla geldik. Çocuklara camileri gezdirmek istedik. Buradan da Beşiktaş'a geçeceğiz. Çok güzel geçiyor. Zaten ilk haftası biraz hastalıklarla geçti. Hava da çok güzel bugünü değerlendirelim dedik. Aşırı kalabalık, hatta çocuklara 'bizden ayrılmayın' diyoruz" ifadelerini kullandı. Şükran Gemici ise, "4. sınıfa gidiyorum. Tatil nedeniyle geldik. Çok güzel bir yer burası ama çok kalabalık. Çok büyük, güzel bir yer namaz da kıldık" dedi. Berat Gemici de, "Kuzenlerimle ve yengemle Ayasofya Camii'ne gezmeye geldik. Önce buraya geldik, buradan sonra Beşiktaş'a gideceğiz. Kalabalık dolayısıyla içeriye giremedik" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

istanbul, turist, Kültür, Turizm, Yerel, Yaşam, Tatil, Cami, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ayasofya'ya Yerli Turist Akını - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyaretine Bakan Ersoy’da eşlik etti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretine Bakan Ersoy'da eşlik etti
19:00 TSK’dan ihraç edilen teğmenlerden ilk tepki: Beklediğimiz şeydi TSK'dan ihraç edilen teğmenlerden ilk tepki: Beklediğimiz şeydi
18:02 Özgür Özel: Bu hatayı yapmayın dedik dinlemediniz Özgür Özel: Bu hatayı yapmayın dedik dinlemediniz
17:22 5 teğmen TSK’dan ihraç edildi 5 teğmen TSK'dan ihraç edildi
16:50 Trump’ın gümrük vergisi tehdidine Brezilya’dan rest Trump'ın gümrük vergisi tehdidine Brezilya'dan rest
09:05 Faruk Fatih Özer’in avukatı Thodex davasındaki önemli gelişmeleri anlattı Faruk Fatih Özer'in avukatı Thodex davasındaki önemli gelişmeleri anlattı
09:00 Gazze’de ateşkese imza atan İsrail bu kez Batı Şeria’ya saldırdı Gazze'de ateşkese imza atan İsrail bu kez Batı Şeria'ya saldırdı
08:57 Helal olsun sana Alperen Şengün, All-Star oldu Helal olsun sana! Alperen Şengün, All-Star oldu
08:44 Ekrem İmamoğlu 2 soruşturma kapsamında ifade verecek Ekrem İmamoğlu 2 soruşturma kapsamında ifade verecek
08:39 Annem Ankara kadrosuna bomba transfer: Belçim Bilgin diziye dahil oldu Annem Ankara kadrosuna bomba transfer: Belçim Bilgin diziye dahil oldu
08:28 Fenerbahçe ve Galatasaray’ın Avrupa Ligi’ndeki muhtemel rakipleri belli oldu Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu
08:27 Yaş farkı gündem olmuştu... Bülent Şakrak ile Burcu Kirman ayrıldı Yaş farkı gündem olmuştu... Bülent Şakrak ile Burcu Kirman ayrıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2025 21:04:20. #1.11#
SON DAKİKA: Ayasofya'ya Yerli Turist Akını - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.