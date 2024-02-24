Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, KPSS\'ye hazırlanan gençlerle buluştu

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği kurslarda Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) hazırlanan gençlerle bir araya geldi.
Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen kahvaltı organizasyonunda Başkan Çerçioğlu'na, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçı ile CHP Efeler Belediye Başkan adayı Anıl Yetişkin de eşlik etti.
Çerçioğlu, Büyükşehir Belediyesi olarak eğitime büyük önem verdiklerini belirterek, "Her zaman gençlerin yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz" dedi.
Gençlerle bir arada olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyleyen Çerçioğlu, "Aydın Büyükşehir Belediyesi olarak eğitime çok önem veriyoruz. Bu sebeple birçok kreş açtık, açmaya da devam edeceğiz. Kreşleri çok önemsiyoruz; 3-4 yaşından itibaren eğitime başlamak gerekiyor. Bizler kreşlerimizde dezavantajlı ailelerin çocuklarına öncelik veriyoruz. Anneler çocuğuyla tek yaşıyorsa kreşlerimizde bu annelerin çocuklarına öncelik veriyoruz. Çünkü, maalesef ki dışarıda kreşler çok pahalı. Kreşin masrafını karşılamak isteyen ve asgari ücretle çalışan bir annenin bu yükün altından kalkabilmesi imkansız duruma geldi" diye konuştu.
"OTİZM DESTEK MERKEZLERİ AÇTIK"
Eğitimde fırsat eşitliği için otizm destek merkezleri açtıklarını hatırlatan Çerçioğlu, "Büyükşehir Belediyesi olarak Nazilli, Karacasu, Germencik, Kuşadası'nda bir; Efeler'de iki tane otizm merkezi açtık. Çünkü otizmli çocuk sayısı her geçen gün artıyor. Özel çocuklarımıza merkezlerimizde ücretsiz olarak 45 saat eğitim veriyoruz. Çünkü otizmde eğitim çok önemli bir yere sahip. Bizler dezavantajlı çocuklarımıza da dokunuyoruz" dedi.
Çerçioğlu, bütün hizmetlerinin içerisinde en fazla sosyal belediyeciliğe önem verdiklerinin altını çizerek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bizler altyapı ve üstyapı gibi yapmamız gereken hizmetlerimizi fazlasıyla yapıyoruz. Fakat daha çok sosyal belediyeciliğe önem veriyoruz. Bugünün Türkiye'sinde sosyal belediyeciliğin çok önemli olduğunu düşünüyoruz."
"KAMUDA MÜLAKAT SİSTEMİ ADİL DEĞİL"
Gençleri anladıklarını, kamuda işe alımlarda KPSS puanının yanı sıra getirilen mülakat sisteminin adalet duygusunu yaraladığını belirten Çerçioğlu, "Uzun süre dirsek çürütüp sınavda en yüksek puanı alıp başarılı oluyorsunuz, fakat bir 'dayınız' olmadığı için mülakatı geçemiyorsunuz. Bu adil değil. En fazla yaralanan da sizler kadar sizlere emek veren anneleriniz-babalarınız oluyor" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Yerel › Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, KPSS'ye hazırlanan gençlerle buluştu - Son Dakika
Sağlık sorunları nedeniyle 15 gün önce görevi bırakan TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak 62 yaşında hayatını kaybetti. Kavlak'ın cenazesi yarın son yolculuğuna uğurlanacak.
Sakarya'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mitinginde açılan 'İsrail ile ticaret utancı sonlandırılsın' pankartı apar topar kaldırıldı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, mesai saatlerinin 40 saate düşürüleceği tartışmalarıyla ilgili uyarılarda bulundu. Bakan Işıkhan, "Son zamanlarda çalışma hayatıyla ilgili bizim dışımızda çokça yorum ve haberler olduğunu görüyoruz. Doğrudan bizden bir açıklama gelmediği sürece kamuoyunda yer alan haberleri dikkate almayın." dedi.
Ünlü oyuncu Wilma Elles, katıldığı bir etkinlikte Haberler.com'a yaptığı açıklamada dolandırıcılara karşı vatandaşları uyardı. Elles, "Özellikle telefondan çok fazla dolandırıcılık yapılıyor. Çok dikkat edin. Hiçbir zaman kimseye çok fazla güvenmeyin." dedi.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Kasımpaşa ile karşılaşıyor. Mücadelede 0-0'lık eşitlik var.
Ankaragücü, Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Kayserispor'a 3-2 mağlup oldu. Maç sonrası basın toplantısında konuşan Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, istifa sinyali verdi. Genç teknik adam, "Bu akşam başkan ile konuşup gereğini yapacağım" dedi.
Fenerbahçe'nin yıldız futbolcuları İrfan Can Kahveci ve Osayi Samuel, Kasımpaşa maçı öncesi sakatlandı. İrfan'ın adale sakatlığı ve yırtık oluştuğu belirtilirken, Osayi'nin durumu henüz net değil.
Ajda Pekkan, omuz ameliyatının ardından enerjisi ve güzelliğiyle yıllara meydan okuyarak hayatının ilk stadyum konserini verecek. Ünlü isimlerin de yer alacağı konserde en pahalı bilet 15 bin TL olacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ittifak görüşmeleri sürecinde Yeniden Refah Partisi'nin istediği Sakarya'da vatandaşlara hitap etti. Alanda 60 bin kişi olduğunu ifade eden Erdoğan, "Resmi rakam şu anda meydanda elhamdülillah 60 bin kişi var. Zaten Sakarya'ya da bu yakışır. Bizim Sakarya ile aramızdaki muhabbeti ancak gönül gözüyle bakanlar görebilir" dedi.
Sizin düşünceleriniz neler ?