Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, KPSS'ye hazırlanan gençlerle buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, KPSS'ye hazırlanan gençlerle buluştu

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, KPSS\'ye hazırlanan gençlerle buluştu

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği kurslarda KPSS'ye hazırlanan gençlerle bir araya geldi. Çerçioğlu, eğitime verilen önemi vurgulayarak, kreşlerin önemini ve otizm destek merkezlerinin açılmasını anlattı. Ayrıca, kamuda mülakat sisteminin adalet duygusunu yaraladığını belirtti.

24.02.2024 17:15  Güncelleme: 17:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği kurslarda Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) hazırlanan gençlerle bir araya geldi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen kahvaltı organizasyonunda Başkan Çerçioğlu'na, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçı ile CHP Efeler Belediye Başkan adayı Anıl Yetişkin de eşlik etti.

Çerçioğlu, Büyükşehir Belediyesi olarak eğitime büyük önem verdiklerini belirterek, "Her zaman gençlerin yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz" dedi.

Gençlerle bir arada olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyleyen Çerçioğlu, "Aydın Büyükşehir Belediyesi olarak eğitime çok önem veriyoruz. Bu sebeple birçok kreş açtık, açmaya da devam edeceğiz. Kreşleri çok önemsiyoruz; 3-4 yaşından itibaren eğitime başlamak gerekiyor. Bizler kreşlerimizde dezavantajlı ailelerin çocuklarına öncelik veriyoruz. Anneler çocuğuyla tek yaşıyorsa kreşlerimizde bu annelerin çocuklarına öncelik veriyoruz. Çünkü, maalesef ki dışarıda kreşler çok pahalı. Kreşin masrafını karşılamak isteyen ve asgari ücretle çalışan bir annenin bu yükün altından kalkabilmesi imkansız duruma geldi" diye konuştu.

"OTİZM DESTEK MERKEZLERİ AÇTIK"

Eğitimde fırsat eşitliği için otizm destek merkezleri açtıklarını hatırlatan Çerçioğlu, "Büyükşehir Belediyesi olarak Nazilli, Karacasu, Germencik, Kuşadası'nda bir; Efeler'de iki tane otizm merkezi açtık. Çünkü otizmli çocuk sayısı her geçen gün artıyor. Özel çocuklarımıza merkezlerimizde ücretsiz olarak 45 saat eğitim veriyoruz. Çünkü otizmde eğitim çok önemli bir yere sahip. Bizler dezavantajlı çocuklarımıza da dokunuyoruz" dedi.

Çerçioğlu, bütün hizmetlerinin içerisinde en fazla sosyal belediyeciliğe önem verdiklerinin altını çizerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizler altyapı ve üstyapı gibi yapmamız gereken hizmetlerimizi fazlasıyla yapıyoruz. Fakat daha çok sosyal belediyeciliğe önem veriyoruz. Bugünün Türkiye'sinde sosyal belediyeciliğin çok önemli olduğunu düşünüyoruz."

"KAMUDA MÜLAKAT SİSTEMİ ADİL DEĞİL"

Gençleri anladıklarını, kamuda işe alımlarda KPSS puanının yanı sıra getirilen mülakat sisteminin adalet duygusunu yaraladığını belirten Çerçioğlu, "Uzun süre dirsek çürütüp sınavda en yüksek puanı alıp başarılı oluyorsunuz, fakat bir 'dayınız' olmadığı için mülakatı geçemiyorsunuz. Bu adil değil. En fazla yaralanan da sizler kadar sizlere emek veren anneleriniz-babalarınız oluyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, KPSS'ye hazırlanan gençlerle buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2024 20:11:03. #1.12#
SON DAKİKA: Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, KPSS'ye hazırlanan gençlerle buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement