Aydın'da Domates Hasadı Sıcaklarla Zorlaşıyor - Son Dakika
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Yerel

Aydın'da Domates Hasadı Sıcaklarla Zorlaşıyor

Aydın\'da Domates Hasadı Sıcaklarla Zorlaşıyor
30.07.2025 18:11
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Aydın'da 45 dereceyi bulan sıcaklıklarda domates hasadı başlamış, üreticiler verim kaybı yaşıyor.

Çöl sıcaklarının etkili olduğu Aydın'da domates hasadı başladı. Aşırı sıcakların domateste verim kaybına neden olduğunu belirten üreticiler, "Artan sıcaklar ve düşen fiyatlar bizi zora soktu. Bu yıl en az 10 TL fiyat bekliyorduk. Ancak fiyatlar beklentimizi karşılamadı" diyerek, her şeye rağmen yaklaşık 45 dereceyi bulan sıcaklarda ekmek mücadelesi verdiklerini belirttiler.

Aydın'da domates hasadı tüm hızıyla devam ediyor. Son günlerde etkili olan aşırı sıcaklıklar üreticiyi zor durumda bıraktı. Termometrelerin 45 dereceyi gösterdiği günlerde ürünlerde yanık oluştuğunu belirten çiftçiler, tonaj kaybı yaşadıklarını ve emeklerinin karşılığını tam anlamıyla alamadıklarını ifade etti. Aydın'ın Köşk ilçesine bağlı kırsal Çiftlik Mahallesi'nde sabahın erken saatlerinde tarlaya giren üreticiler, zorlu hava şartlarına rağmen hasat yapıyor. Kadın işçilerin günlük bin TL, erkek işçilerin ise bin 500 TL'ye çalıştığı domates tarlalarında üreticiler, fiyatların en az 10 TL olması gerektiğini belirtti.

Domates hasadı yapan çiftçilerden Ali Korkmaz, bu yılki domates üretiminden tam anlamıyla memnun olmadıklarını belirterek, "Çok şükür işlerimiz fena değil ama fiyatlar istediğimiz seviyede değil. 9-10 TL beklentimiz vardı, şu anda 7 lira civarında satılıyor. Geçen hafta görülen sıcaklıklar ürünleri yaktı, tonaj kaybı yaşadık. Bu da Allah'tan geldi, yapacak bir şey yok. Domates çok fazla değil ama karpuza göre daha iyi durumda" dedi.

Hasat yapılan tarlada babasına yardım eden Adnan Kağan Korkmaz ise, çiftçiliğin zorluklarına dikkat çekerek, "Çiftçilik zor bir iş, emek çok ama getirisi az. Üniversite sınavına girdim ve ziraat mühendisliğini kazanıyorum. İzmir ya da Antalya'da okumak istiyorum" diye konuştu.

Tarlada işçilik yapan Oğulcan Alyanak, 45 dereceyi aşan sıcaklıkta çalıştıklarını ifade ederek, "Kadınların topladığı domatesleri sırtımızda traktöre taşıyoruz. Her seferinde 20-25 kilo yük taşıyoruz. Bu sıcakta çok zor ama işimiz bu" dedi.

Tarlada hasat yapan işçilerden Hülya Aydın da, "Sabah 05.30'da tarlaya gelip işe başlıyoruz. Hava çok sıcak olduğu için öğlen saatlerinde bırakıyoruz. Emekliliğimiz yok, çalışmak zorundayız. Domatesin dikiminden toplamaya kadar her aşamada biz varız" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Ekmek, Çöl, Son Dakika

Son Dakika Yerel Aydın'da Domates Hasadı Sıcaklarla Zorlaşıyor - Son Dakika

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