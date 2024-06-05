Aydın'da Su Ürünleri Tüketici Alışkanlıkları Anket Çalışmaları Devam Ediyor

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Aydın'ın pilot il olarak belirlendiği "Su Ürünleri Tüketici Alışkanlıkları" anket çalışmaları Aydın'da uygulanmaya devam ediyor.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde yürütülen "Su ürünleri tüketici alışkanlıkları" anketi çalışması pilot ile olan Aydın'da devam ediyor. Bu çerçevede saha çalışmalarına hız kesmeden devam eden ekiplerin son durağı Efeler ilçesi Atatürk Kent Meydanı oldu. Burada stant açan ekipler, vatandaşları hem bilgilendirdi hem de gerçekleştirdikleri anketle vatandaşların alışkanlıklarını tespit etti.

Etkinlik çadırına giden Aydın İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Altıntaş, anket çalışmalarını ilçelerin nüfus yoğunluğuna göre planladıklarını ifade ederek "Su Ürünleri Tüketici Alışkanlarının belirlenmesi konusunda Aydın ilimiz pilot il olarak belirlendi. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından planlanan ve Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Ziraat Fakültesi Su Ürünleri Bölümünün işbirliğiyle 'Su Ürünleri Tüketici Alışkanlıkları Anket Çalışmaları'na Aydın Kent Meydanında devam ediyoruz. Daha önce Didim, Kuşadası, Yenipazar, İncirliova, Buharkent, Karacasu, Çine, Koçarlı ilçelerimizde uyguladık ayrıca üniversitenin Gastronomi Festivali'nde de oldukça geniş bir kitleye anket uygulaması yapıldı. Anket çalışmalarımızı ilçelerimizin nüfus yoğunluğuna göre planlıyoruz, ayrıca toplumun her kesiminden vatandaşlarımıza ulaşabilmek için pazar yerlerinde çadırımızı kurarak anket çalışmalarını sürdürüyoruz. Çalışmalar Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ve İlçe Müdürlüğü personelimiz tarafından yürütülüyor. Anket çalışmalarına katılan vatandaşlarımıza ve bu görevi yürüten personelimize ayrıca teşekkür ediyorum" dedi. - AYDIN