Aydın\'da Yeni Kavşak İle Trafik Rahatladı

Yerel

Aydın Büyükşehir Belediyesi gerçekleştirdiği çalışmalar ile kente değer katmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi'nin Kuşadası'ndan Buharkent'e, Didim'den Çine'ye Aydın'ın tüm ilçelerinde hayata geçirdiği çalışmalar vatandaşlardan da tam not alıyor.

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, Efeler ilçesi Girne Mahallesi'nde bulunan Girne Bulvarı ile Lefkoşa Bulvarı kesişiminde yer alan bölgede kavşak yapım çalışmasını tamamladı. Şehrin ana arterlerinden olan bulvarların kesişiminde yapımı tamamlanan kavşak ile trafik akışı hızlandı, yol sürücüler için daha güvenli hale geldi.

Kavşak yapım çalışmasının tamamlanmasının ardından bölgede çalışmalarına başlayan Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, çevre düzenleme ve peyzaj çalışmalarını hayata geçirdi. Bulvarlar üzerinde refüj yenileme çalışması da gerçekleştiren ekipler, kavşak üzerinde çim serimi, çiçek dikimi ve düzenleme çalışmaları gerçekleştirdi. Ekiplerin çalışmalarıyla Girne Mahallesi'nin refüj ve kavşakları daha temiz ve renkli bir görünüme kavuştu, şehrin ana arterleri yaya ve sürücüler için daha güvenli hale geldi.

"Mahalle halkımız ve bizler büyük mutluluk duyuyoruz"

Girne Mahallesi Muhtarı Şule Çıvkaroğlu, mahallelerinde gerçekleştirilen çalışmalardan memnuniyet duyduklarını belirterek Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti. Çıvkaroğlu, "Mahallemize yaptığı hizmetler için öncelikle Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Özlem Çerçioğlu'na gönülden teşekkür ediyorum. Kadın bir muhtar olarak, kadın bir başkanımız olmasından ayrıca büyük bir gurur duyuyorum. Girne Bulvarı ile Lefkoşe Bulvarı ve orta refüjlerde yaşanan trafik sıkıntısını çözmek adına Özlem Başkanımıza talebimizi ilettik. Sağ olsun, bu konuda çok güzel bir proje hazırlığı içinde olduklarını bize iletti. Çalışmaların başlaması ve tamamlanmasıyla mahallemiz, rahat, konforlu ve güvenli bir kavşağa kavuştu. Bu düzenleme sayesinde muhtemel kazaların da önüne geçilmiş oldu. Aydınımızın önemli yol güzergahlarından biri olan bu alanın böylesine güzelleştirilmiş olmasından dolayı mahalle halkımız ve bizler büyük mutluluk duyuyoruz" dedi.

Çalışmalardan dolayı Başkan Çerçioğlu'na teşekkür eden Çıvkaroğlu, "Başta Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Özlem Çerçioğlu olmak üzere, bu projelerde emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Hizmetleriyle her zaman yanımızda olan Özlem Başkanımıza mahallemiz adına bir kez daha minnettarlığımı ifade ediyorum" ifadelerini kullandı. - AYDIN