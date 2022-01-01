Üye Girişi
Aydın'da yetenek taraması başlıyor - Son Dakika

Aydın'da yetenek taraması başlıyor

01.01.2022 11:45
Aydın'da yetenek taraması başlıyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığının ortaklaşa hayata geçirdiği Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme altyapı projesi ile Aydın'da da geleceğin şampiyon sporcuları, gizli yeteneklere sahip öğrenciler tespit edilmeye başlanıyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığının ortaklaşa hayata geçirdiği Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme altyapı projesi ile Aydın'da da geleceğin şampiyon sporcuları, gizli yeteneklere sahip öğrenciler tespit edilmeye başlanıyor.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün koordinesindeki uzman antrenörler ve beden eğitimi öğretmenleri tarafından gerçekleştirilen programda, ilkokul 3. sınıf 13 bin 669, 4. sınıf 14 bin 481 ve 5. sınıftaki 13 bin 369 toplamda 41 bin 519 öğrencinin test ve ölçümleri yapılacak. Öğrencilere boy, kilo ölçümü, kulaç uzunluğu testi, esneklik testi, sıçrama testi, geriye sağlık topu fırlatma, kavrama kuvveti testi, 20 metre sürat testi ve çeviklik testi yapılırken, tarama sonucunda yetenekli çocuklar spora yönlendirilecek.

Aydın'da çocuk ve gençleri sporla tanıştırmak, sporu geniş kitlelere yaymak, spor kültürü yerleştirmek, sporu sevdirmek, merkez ve ilçede bulunan okullarda ki gizli yetenekli çocukları tespit etmek, onları spor branşlarına yönlendirerek üst düzey sporcu olarak yetiştirilmelerini sağlamak amaçlanıyor. Ocak ayında başlatılacak ve Haziran ayına kadar devam edecek projeyle adım adım Aydın'ın, Türkiye'nin güçlü spor altyapısı sağlam temeller üzerinde oluşturulmaya devam edilecek. Bilimsel yöntemler kullanılarak yapılan ölçümler sonucunda spora yatkınlığı belirlenen öğrenciler, temel hareket becerileri eğitimini almak için sıkı bir çalışma programına tabii olacaklar. Bu eğitimlerin ardından öğrencileri spor branşlarına yönlendirilerek, takip edilecekler.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, proje kapsamında Aydın'da eğitim gören tüm öğrencilere ulaşmak istediklerini belirterek, "Hayata geçirilen protokol ile erken yaşta, genç yeteneklerin keşfedilmesi ve sporla iç içe bir hayat sürdürülmesi amaçlıyoruz. Öğrencilerimizin, sporun hayatının ayrılmaz bir parçası ve sporu seven bir birey olmasını sağlamak en büyük amaçlarımızdan biridir. Ülkemizin spor altyapısını güçlendirecek projelerden olan Yetenek Taraması sayesinde öğrencilerimiz kişisel gelişimlerinde de büyük bir ivme kazanacak. Öğrencilerimize hem akademik hem de sosyal ve duygusal beceriler açısından katkısı olan son derece önemli bu projeye öğretmenlerimizin ve velilerimizin desteğini bekliyoruz. Sporcuların yetenek taramasından geçerek, doğru yönlendirilmesiyle uluslararası düzeyde başarılı sporcular çıkarılması hedefliyoruz. Projenin hazırlanmasında ve uygulamasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Aydın'da yetenek taraması başlıyor
Aydın'da yetenek taraması başlıyor
Aydın'da yetenek taraması başlıyor
Aydın'da yetenek taraması başlıyor

YORUMLAR
500

milli eğitim bakanlığı, Türkiye, gençlik, Aydın, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Aydın'da yetenek taraması başlıyor - Son Dakika


İki yıl sonra bir ilk! Başak Demirtaş, eşi Selahattin Demirtaş'la açık görüşten fotoğraf paylaştı İki yıl sonra bir ilk! Başak Demirtaş, eşi Selahattin Demirtaş'la açık görüşten fotoğraf paylaştı         
11:45
Yeşilçam'ın Afrodit'i karşısındakiyle konuşup ona öpücük attı, sonrası bir hayli ilginç Yeşilçam'ın Afrodit'i karşısındakiyle konuşup ona öpücük attı, sonrası bir hayli ilginç         
11:12
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş çağrı yaptı, vatandaşlar sabah namazında Ayasofya'ya akın etti Diyanet İşleri Başkanı Erbaş çağrı yaptı, vatandaşlar sabah namazında Ayasofya'ya akın etti         
10:06
120 milyon liralık ikramiye çeyrek bilete çıktı! İşte Türkiye'nin en şanlı ilçesi 120 milyon liralık ikramiye çeyrek bilete çıktı! İşte Türkiye'nin en şanlı ilçesi         
09:58
Market ve AVM'lerde cam, plastik, kağıt vb. ambalajlar için depozito sistemi bugün başlıyor Market ve AVM'lerde cam, plastik, kağıt vb. ambalajlar için depozito sistemi bugün başlıyor         
09:19
Taksim'de yılbaşı eğlencesi kavga ile bitti! Yumruk yiyen genç, savrulduğu yerden kalkamadı Taksim'de yılbaşı eğlencesi kavga ile bitti! Yumruk yiyen genç, savrulduğu yerden kalkamadı         
03:58
İstanbul'da köprü ve tünel ücretleri belli oldu! Köprülerde artık iki yönlü ücretlendirme yapılacak İstanbul'da köprü ve tünel ücretleri belli oldu! Köprülerde artık iki yönlü ücretlendirme yapılacak         
22:59
Son Dakika: Motorin, benzin ve otogaza büyük yeni yıl zammı Son Dakika: Motorin, benzin ve otogaza büyük yeni yıl zammı         
20:11
Karı koca zannedilen Bulgar turistler yaptıkları alışveriş sonrası sahte dolarla ödeme yaptı Karı koca zannedilen Bulgar turistler yaptıkları alışveriş sonrası sahte dolarla ödeme yaptı         
18:17
2 ton sağlıksız tavuk etine el konuldu! 2 ton sağlıksız tavuk etine el konuldu!         
16:52
Türkiye'nin brüt dış borç stoku 453,5 milyar dolar olarak açıklandı Türkiye'nin brüt dış borç stoku 453,5 milyar dolar olarak açıklandı         
15:41
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İstanbul'daki korkunç artışı açıkladı: Korona vaka sayısında artış yüzde 500 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İstanbul'daki korkunç artışı açıkladı: Korona vaka sayısında artış yüzde 500         
15:37
Plastik poşetler 25 kuruştan satılmaya devam edecek Plastik poşetler 25 kuruştan satılmaya devam edecek         
14:38
Beklenen indirim haberi geldi! Karadenizbirlik, fiyatlarda yüzde 20 indirime gitti Beklenen indirim haberi geldi! Karadenizbirlik, fiyatlarda yüzde 20 indirime gitti         
14:37
2022'ye ilk Yeni Zelanda girdi! Yeni yıl havai fişek gösterileriyle karşılandı 2022'ye ilk Yeni Zelanda girdi! Yeni yıl havai fişek gösterileriyle karşılandı         
14:33
TSK'ya yılın son günü büyük güç takviyesi! TSK'ya yılın son günü büyük güç takviyesi!         
14:26
Devriye gezen ekiplerin dikkatini çekti! Avukatın aracından çıkan esrarlı kek ağızları açık bıraktı Devriye gezen ekiplerin dikkatini çekti! Avukatın aracından çıkan esrarlı kek ağızları açık bıraktı         
12:52

Son Dakika Haberleri
01:33 Dindar seçmenin tercihinde büyük değişiklik: Yüzde 10 fikir ayrılığında
01:18 Varlık Barışı'ndan yararlanma süresi 6 ay uzatıldı
01:15 Erdoğan'ın kuzeninden elektrik zammı yorumu: Yılın ilk felaketi, ışıkları söndürüp uyuyalım
01:06 Gökçe Bahadır O Ses Türkiye yılbaşı programında jüriyi büyüledi!
00:59 Bakan Fahrettin Koca duyurdu! Yeni yılın ilk bebeği dünyaya geldi
07:25 Kılıçdaroğlu'ndan elektrik ve doğal gaza gelen yüksek zamlara tepki: Ümüklerini sıktın
00:51 Taksim'de yılbaşı eğlencesinde iğrenç olay: Elle taciz ettiler
00:45 Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a zam tepkisi: En ufak bir tebessümü bile çok görüyorsun
00:35 Türkiye 2022 yılına her şeye rağmen coşkuyla 'merhaba' dedi
00:33 Yeni yılın ilk dakikalarında gelen zamlar! Elektrik ve doğal gaz zamlandı! İşte yeni fiyatlar!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2022 11:54:01. #1.13#
SON DAKİKA: Aydın'da yetenek taraması başlıyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement