Aydın'ın Yöresel Lezzetleri TOBB Genel Kurulu'nda Tanıtıldı - Son Dakika
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Aydın'ın Yöresel Lezzetleri TOBB Genel Kurulu'nda Tanıtıldı

Aydın\'ın Yöresel Lezzetleri TOBB Genel Kurulu\'nda Tanıtıldı
02.06.2025 17:38
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TOBB 81. Genel Kurulu'nda Aydın Ticaret Borsası'nın stantı, yöresel ürünlerle büyük ilgi gördü.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) 81. Genel Kurulu kapsamında TOBB Birlik Merkezi'nde düzenlenen yöresel ürünler sergi alanında, Aydın Ticaret Borsası öncülüğünde kurulan stant büyük ilgi gördü. Türkiye'nin dört bir yanından oda ve borsaların katılım sağladığı etkinlikte, Aydın'ın kültürel mirası ve eşsiz lezzetleri dikkatleri üzerine çekti.

Aydın Ticaret Borsası; Avrupa Birliği tescilli Aydın Kestanesi, Aydın Memecik Zeytinyağı, Aydın Memecik Zeytini, Aydın Çam Fıstığı ve Aydın İnciri başta olmak üzere, ülkemizde coğrafi işaret tesciline sahip Aydın Enginarı ve Aydın Yamalak Sarısı Zeytini gibi değerli ürünleri de tanıtarak ilin tarımsal zenginliğini ve gastronomi potansiyelini ulusal düzeyde gözler önüne serdi.

Etkinlik kapsamında Aydın Ticaret Borsası standını ziyaret eden TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'na, Aydın'ın coğrafi işaretli ürünlerinden oluşan yöresel ürün sepeti takdim edildi. Ziyaret sırasında coğrafi işaretli ürünlerin hem kültürel hem ekonomik açıdan taşıdığı öneme dikkat çekilerek, bu ürünlerin korunması ve tanıtılmasının gerekliliği vurgulandı.

Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, etkinliğin Anadolu'nun zengin kültürel dokusunu yansıttığını belirterek şu değerlendirmede bulundu: "Bu anlamlı organizasyonda Aydın'ımızı temsil etmekten büyük bir onur duyduk. Coğrafi işaretli ürünler yalnızca tarımsal ürünler değil, aynı zamanda ait oldukları toprakların kültürünü, geçmişini ve özgünlüğünü yansıtan kıymetli miraslardır. Aydın Ticaret Borsası olarak bu mirası korumayı ve daha geniş kitlelere tanıtmayı görev biliyoruz. Başta TOBB Başkanımız Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu olmak üzere standımızı ziyaret ederek bizleri onurlandıran tüm oda borsa başkanlarımıza ve beraberindeki heyete teşekkür ediyoruz. Aydın Ticaret Borsası olarak, yöresel ürünlerimizin katma değerini artırmak, kültürel mirasımızı yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.

TOBB 81. Genel Kurulu'nun yöresel ürünler etkinliğine Aydın Ticaret Borsası'nı temsilen; Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Meclis Başkanı A. Bahri Erdel, Meclis Başkan Yardımcıları Ali Çevik ve Ahmet Şenel, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Ülgen, Yönetim Kurulu Üyesi Rıza Uyar, Meclis Üyeleri Adem Türkmen, Mehmet Ali Avcu, Mehmet Akkan, Ali Rıza Vural, M. Hakan Adalı ve Genel Sekreter Neslihan Duymaz katılım sağladı.

Bu kıymetli organizasyon, Aydın'ın zengin tarım ürünlerini, kültürel mirasını ve yöresel lezzetlerini Türkiye'nin dört bir yanından gelen katılımcılarla buluşturarak ilin tanıtımına güçlü bir katkı sundu. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aydın'ın Yöresel Lezzetleri TOBB Genel Kurulu'nda Tanıtıldı - Son Dakika

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