Aydın Karacasu'da YENİ Parti'ye katılım etkinliği: 81 yaşında ilk defa parti üyesi oldu - Son Dakika
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Aydın Karacasu'da YENİ Parti'ye katılım etkinliği: 81 yaşında ilk defa parti üyesi oldu

Aydın Karacasu\'da YENİ Parti\'ye katılım etkinliği: 81 yaşında ilk defa parti üyesi oldu
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Aydın'ın Karacasu ilçesinde, CHP'den istifa ederek siyasete YENİ Parti çatısı altında devam etmek isteyen vatandaşlar için katılım etkinliği düzenlendi. Bugüne kadar hiçbir siyasi partiye üye olmadığını söyleyen 81 yaşındaki çiftçi İbrahim Erdoğan, "Özgür Başkan bizi parti üyesi yaptı, heyecanlıyım. Yerden göğe kadar başarılı buluyorum" dedi.

Haber: Özgür DEDEOLUK

(AYDIN)- Aydın'ın Karacasu ilçesinde, CHP'den istifa ederek siyasete YENİ Parti çatısı altında devam etmek isteyen vatandaşlar için katılım etkinliği düzenlendi. Bugüne kadar hiçbir siyasi partiye üye olmadığını söyleyen 81 yaşındaki çiftçi İbrahim Erdoğan, "Özgür Başkan bizi parti üyesi yaptı, heyecanlıyım. Yerden göğe kadar başarılı buluyorum" dedi.

Aydın'ın Karacasu ilçesinde, CHP'den istifa eden ve siyasete YENİ Parti çatısı altında devam etmek isteyen vatandaşlar için katılım etkinliği düzenlendi. İlçe merkezinde kurulan stantta aralarında çiftçi, emekli, ev hanımı, çalışan, eski belediye başkanı, parti yöneticileri ve eski muhtarların yer aldığı çok sayıda vatandaş CHP'den istifa edip YENİ Parti'ye üye olmak için başvuruda bulundu.

?"HAYATIMDA İLK KEZ BİR PARTİYE ÜYE OLUYORUM"

Bahçeköy'den 81 yaşındaki çiftçi İbrahim Erdoğan, hayatı boyunca sol görüşe oy verdiğini ancak bugüne kadar hiçbir siyasi partiye üyelik kaydı yaptırmadığını belirterek şunları söyledi:

?"Özgür Başkan bizi parti üyesi yaptı, heyecanlıyım. Yerden göğe kadar başarılı buluyorum. Genel Başkanımıza yürekten güveniyorum. Her şeyde varım ve arkasındayım. İşlerin daha da iyiye gideceğine inanıyorum."

ÜRETİCİ VE VATANDAŞLARDAN EKONOMİK DURUMA TEPKİ

?Standa gelerek sürece destek veren vatandaşlardan 79 yaşındaki Ayten Dönmez ise tarım ve hayvancılıkta yaşanan girdi maliyetlerine dikkat çekerek şöyle konuştu:

?"İstikbalimizi düşündüğüm için geldim buraya. Yıkılmak üzereyiz. Özgür Özel'i istiyoruz. Kendisini çok seviyoruz. Elimiz kolumuz onun için. 22 bin lira maaş yetmiyor; ilaca, faturalara gidiyor. Bir litre mazot olmuş 80 lira, bir torba gübre bin lira, bir torba yem bin lira... Maaşı bir elimiz görüyor, bir elimiz görmüyor. Hayvanlara, tarlaya yetişemez olduk."

CHP'Lİ ESKİ BELEDİYE BAŞKANI HÜSEYİN KUNAK: "DEĞİŞİM ŞART"

?CHP'den istifa ederek YENİ Parti'ye katılan 71 yaşındaki eski Karacasu Belediye Başkanı Hüseyin Kunak, kararını şu sözlerle açıkladı:

?"1998 yılı Aralık ayında Cumhuriyet Halk Partisi'ne üye oldum. Bugün de Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ettim. Memleketimizde hak, hukuk, adalet hiçbir şey kalmadı. Eğitim bitti, her şey bitti. Ekonomi bitti. Gelecek nesillerin daha iyi yaşayabilmesi için bir değişim olması gerektiğine inanıyorum. Bunun için Genel Başkan Özgür Özel yönetimindeki partiye katılacağım. Gece gündüz durmadan çalışıyor, biz de onun takipçisiyiz. Ülkemiz, vatanımız ve Karacasu'muz için hayırlı olsun."

?ESKİ MUHTAR MUSTAFA İNAN: "ECEVİT GİBİ İKTİDARA YÜRÜYECEK"

?CHP'den istifa eden bir diğer isim ise 15 yıllık parti üyesi ve Bahçeköy'ün 3 dönem eski muhtarı Mustafa İnan oldu. İnan, gerekçesini ve beklentilerini şu cümlelerle aktardı:

?"Aşağı yukarı 15 yıllık üyeyim ama üzülerekten ayrılmak zorunda kaldık. Çünkü bizim Genel Başkanımıza mevcut atanmış başkan saygı göstermedi. Yeni partiye üye olacağız ve Özgür Özel'in arkasında devam etmeye kararlıyız. Ona inanıyoruz, güveniyoruz. Rahmetli Ecevit bir tarihte nasıl çıktıysa, aynı o şekilde bu da iktidara yürüyecek. Türkiye'nin durumu çok ciddi, böyle bir liderin gelmesi gerekiyor."

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, İbrahim Erdoğan, Karacasu, Aydın, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Aydın Karacasu'da YENİ Parti'ye katılım etkinliği: 81 yaşında ilk defa parti üyesi oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aydın Karacasu'da YENİ Parti'ye katılım etkinliği: 81 yaşında ilk defa parti üyesi oldu - Son Dakika
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