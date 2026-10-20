Aydın Nazilli'de küpesi ve belgesi eksik hayvanlar pazara alınmadı - Son Dakika
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Aydın Nazilli'de küpesi ve belgesi eksik hayvanlar pazara alınmadı

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Aydın Nazilli\'de küpesi ve belgesi eksik hayvanlar pazara alınmadı
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Aydın'ın Nazilli ilçesindeki hayvan pazarında yapılan veteriner denetiminde, kulak küpesi ve sevk belgesi eksik hayvanların girişine izin verilmedi, sorumlulara idari işlem uygulandı. Denetimlerin il genelindeki hayvan pazarlarında sürdürüleceği bildirildi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde hayvan pazarında gerçekleştirilen denetimlerde, kulak küpesi ve sevk belgesi eksik olan hayvanların pazara girişine izin verilmezken, sorumluları hakkında idari işlem uygulandı.

Aydın genelinde bulaşıcı hayvan hastalıklarının önlenmesi ve güvenli hayvan ticaretinin sağlanması amacıyla hayvan pazarlarına yönelik denetimler aralıksız sürüyor. Bu kapsamda Nazilli Hayvan Pazarı'nda gerçekleştirilen denetimlerde, veteriner hekimler tarafından pazara getirilen hayvanlar tek tek kontrol edildi. Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Nazilli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde görev yapan veteriner hekimler, pazar girişinde hayvanların sağlık durumlarını, kulak küpelerini ve sevk belgelerini inceledi. Kontrollerde kulak küpesi ve belge eksikliği tespit edilen hayvanların pazara girişine izin verilmezken, sorumluları hakkında idari işlem uygulandı. Hayvan sağlığının korunması, bulaşıcı hastalıkların yayılmasının önlenmesi ve üreticilerin güvenli bir ortamda ticaret yapabilmesi amacıyla gerçekleştirilen denetimlerin il genelindeki hayvan pazarlarında kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi.

Kaynak: İHA
NazilliEkonomiGüncelAydınYerelSon Dakika

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