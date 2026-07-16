Aydın\'da 15 Temmuz\'un 10. yıl dönümü coşkuyla anıldı

Aydın'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen anma programında Atatürk Kent Meydanı'nı dolduran vatandaşlar, şehitleri dualarla andı. Aydın Valisi Dr. Osman Varol yaptığı konuşmada 15 Temmuz ruhunun unutulmaması gerektiğini belirterek, "Bu mücadele bitmedi, bitmeyecek" dedi.

Aydın Valiliği tarafından Atatürk Kent Meydanı'nda düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programına Aydın Valisi Dr. Osman Varol, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, il protokolü, şehit aileleri, gaziler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti okunurken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın millete hitabı da dev ekrandan takip edildi.

"Milletimiz iradesine ve vatanına sahip çıktı"

Konuşmasında 15 Temmuz gecesinin Türk milletinin yazdığı bir kahramanlık destanı olduğunu vurgulayan Vali Dr. Osman Varol, FETÖ mensuplarının yıllarca hazırlandıkları hain darbe girişiminde kendi milletine silah doğrulttuğunu belirtti. Milletin ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla meydanlara inerek demokrasiye sahip çıktığını ifade eden Varol, "Çok zor bir akşamdı. Ama milletimiz çok güçlü bir reaksiyonla ne iradesini, ne vatanını, ne bayrağını, ne de ezanını kimseye bırakmadı. İnsanlar evlerinden bir gömlekle, bir tişörtle, çoğu terlikleriyle çıkarak meydanları doldurdu. Devletimizin gerçek evlatlarıyla birlikte bu hain girişim bertaraf edildi ve ülkemiz yeniden yoluna emin adımlarla devam etti" dedi.

"15 Temmuz dünyaya örnek oldu"

15 Temmuz'da milletin ortaya koyduğu duruşun yalnızca Türkiye için değil dünya adına da önemli bir örnek teşkil ettiğini dile getiren Vali Varol, "Halkımızın yazdığı bu iradesine sahip çıkma destanı birçok ülkeye örnek oldu. Daha sonra farklı ülkelerde yaşanan benzer kalkışmalarda halklar, Türkiye'deki duruştan ilham alarak girişimlerin büyümesini engelledi. Türk milleti olarak bir kez daha dünyaya olumlu bir emsal ortaya koyduk" ifadelerini kullandı.

"Şehitlerimizi unutmayacağız, unutturmayacağız"

Mücadelenin sona ermediğini ve milli birlik ruhunun daima canlı tutulması gerektiğini vurgulayan Vali Varol, Türkiye'nin bulunduğu coğrafyanın tarih boyunca birçok tehditle karşı karşıya kaldığını belirtti. Şehit ve gazilerin fedakarlıklarının gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkat çeken Varol, "Bu mücadele bitmedi, bitmeyecek. Şehitlerimizi unutmayacağız, unutturmayacağız. Gençlerimiz, ecdatlarının vatan, millet, bayrak ve ezan söz konusu olduğunda nasıl tek yürek olduğunu bilmeli ve bunun gururunu taşımalıdır. Allah milletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın, ancak tehdit kapıya geldiğinde de birliğimizi ve dirliğimizi daim eylesin" diye konuştu.

Program kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan gösteriler sahnelenirken, 15 Temmuz'u anlatan belgeseller izleyicilerle buluşturuldu. İl Müftülüğü tarafından Şehitlik Kasidesi okunurken, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Korosu kahramanlık türküleri seslendirdi. Mehteran Takımı'nın gösterisi ile devam eden programda 15 Temmuz şehitlerinin isimleri dev ekrana yansıtıldı. İl Müftüsü tarafından tüm şehitler için dua edilmesinin ardından, Türkiye genelinde eş zamanlı sela okundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hitaplarının da dev ekrandan takip edildiği program, marşlar ve 15 Temmuz videoları eşliğinde tutulan temsili demokrasi nöbetiyle devam etti. - AYDIN