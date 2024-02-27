Ayhan Bilgen, Kars Belediye Başkanlığı için bağımsız adaylığını açıkladı

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TACETTİN DURMUŞ

Kayyım atamasıyla görevden alınan, Kars Belediye Başkanlığı için bağımsız aday olduğunu daha önce açıklayan Ayhan Bilgen, "Uzun bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Tabii ki bu aranın sorumlusu biz değiliz. Bu halk, hemşehrilerimiz bizi bir göreve bir sorumluluğa layık gördü. 18 ay yani bir buçuk yıl alnımızın akıyla utanılacak hiçbir şeye imza atmadan bu şehre hizmet etmeye çalıştık. Bu şehirde etnik kimliklerden ve inançlardan kaynaklı hiçbir ayrımcılık olmasın, siyaset; ırk üzerinden, inanç üzerinden yapılmasın, sadece bu şehirde yaşayan herkesin insanca hizmet almasının önü açılsın diye çabaladık" dedi.

3,5 yıl öncesine kadar 1,5 yıl Kars Belediye Başkanlığı görevini yürütürken kayyım atanarak görevden alınan Ayhan Bilgen, bağımsız aday olduğu Kars Belediye Başkanlığı için çalışmalarını sürdüreceği Seçim Koordinasyun Merkezinin açılışını gerçekleştirdi. Seçim Koordinasyon Merkezinin açılışını İl Genel Meclis Adayı Didem Sert ve Belediye Meclis Adayı Burukan Çelebiler ile birlikte açan Ayhan Bilgen, Kars halkından bir kez daha yetki istedi.

"TOPLUMLAR NEYE LAYIKSA ÖYLE YÖNETİLİR"

Ayhan Bilgen, şunları söyledi:

"Uzun bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Tabii ki bu aranın sorumlusu biz değiliz. Bu halk, hemşehrilerimiz bizi bir göreve ve bir sorumluluğa layık gördü. 18 ay yani bir buçuk yıl alnımızın akıyla utanılacak hiçbir şeye imza atmadan bu şehre hizmet etmeye çalıştık. Bu şehirde etnik kimliklerden ve inançlardan kaynaklı hiçbir ayrımcılık olmasın, siyaset ırk üzerinden, inanç üzerinden yapılmasın diye sadece bu şehirde yaşayan herkesin insanca hizmet almasının önü açılsın diye çabaladık. Bu bir buçuk yıla sizler de tanıklık ettiniz. Neredeyse borçlarından dolayı bütün hesapları bloke olmuş, 5 aydır işçilerin maaş alamadığı, çöp toplamak için bir tane aracın dahi kalmadığı, şehirdeki benzinliklerin belediyeye güvenip artık akaryakıt vermediği bir sorumluluğu bir görevi devraldık. Değerli arkadaşlar toplumlar neye layıksa böyle yönetilir. Biz Kars'ın, hemşerilerimizin, bu şehirde yaşayanların her şeyin en güzeline layık olduğunu düşünüyoruz. Elbette bu şehri sokakları daha temiz, yolları daha düzgün, ekonomisi daha güçlü, dışarıya göç vermek zorunda kalmayan, işsizlik sorununu büyük oranda kendi doğduğu yerde insanların çözebileceği; yani doğduğu yerde doyabildiği bir şehir olmaya layık görüyoruz. Bu şehir tarih boyunca çok değerli görevler üstlenmiş, hak ettiği yerde bulunmayı başarmış, bir şehrin bugün içerisinde bulunduğu durumun sorunlusu değerli arkadaşlar bu şehirde siyaset yapan herkes yani hepimizdir.

"ETNİK KÖKENE GÖRE SİYASET YAPMAK EN BÜYÜK KÖTÜLÜKTÜR"

Bu şehri kimliklere göre gruplandırmak, insanları anne babasına, soyuna, inancına ve etnik kökenine göre siyaset yapmak bu şehre yapılan en büyük kötülüktür. 'Çamurdan olsun ama bizden olsun' ya da 'eğer biz kimlik üzerinden siyaset yapmazsak falancalar gelir, filancalar çalar gelir' anlayışı değerli arkadaşlar bu şehri bu hale getirdi. Biz şimdi şehre layık olduğu yere hak ettiği yere taşınalım çabası içerisine gireceğiz. Biz de en ikinci dönemde bir kez daha sizden yetki isterken; özellikle şehirde kimsenin dışlanmadığı, kimsenin ayrımcılığa uğramadığı ve bu şehre hizmeti geçenlerin hepsinin sözünü söyleyebileceği, bu şehre hizmet etmeğe devam edebileceği bir yönetim modelini geliştireceğiz. Eski Belediye başkanlarımızda, şehrimiz için bir şey yapmak istiyorsa, bu şehri bir sevda olarak görüyorsa bu şehre hizmet etmek için taşın altına elini koymak istiyorsa birlikte çalışmaya varız. Birikimlerini, tecrübelerini bu şehre aktarmaları için onlara her türlü imkanı ve her türlü hizmeti sunmaktan gurur duyacağız ve onur duyacağız.

"KADINLAR VE GENÇLER BU ŞEHRİN GELECEĞİNDE SÖZ SAHİBİ OLSUN İSTEDİK"

Sevgili hemşehrilerimiz; biz biliyorsunuz sembolik olarak bu şehirde kadınlar, gençler, yeni yüzler siyaset yapabilsin diye 2 arkadaşımızı hiçbir rekabette konu olmayacak biçimde; bir genç bir de kadın arkadaşımızdan birini belediye meclisi bağımsız adayı birini de il genel meclisi bağımsız adayı yaptık. Kadınlar ve gençler bu şehrin geleceğinde söz sahibi olsunlar diye. Nasıl tecrübeye, akla, birikime ihtiyacımız varsa yeni insanların da siyaset yapmak için bu imkana kavuşmasına ihtiyacımız var. Bu iki arkadaşımızla birlikte sizlerin oylarınıza talibiz ama elbette biliyoruz ki belediyeler, sadece belediye başkanından ibaret değildir. Belediyeler; meclisiyle birlikte yönetir. Nasıl bir buçuk yıl boyunca bütün siyasi partilerin desteğiyle şehrin çıkarını bütün parti gündemlerinin önünde ve üzerinde görerek oy birliğiyle kararlar aldıysak; Türkiye'de başka hiçbir örneği olmayan bir şekilde, 5 partinin oy birliğiyle kararlar aldığı tek şehirdir Kars. Yine seçimden sonra eğer bu halk bu yetkiyi tekrar bize verirse bu şehrin barışı için, kardeşliği için sadece şehre hizmet vermek için değerli arkadaşlar hangi partiden seçilmiş olursa olsun, en az 2 belediye meclis üyesini, tabii ki bizim arkadaşımız seçilirse onunla ama diğer partilerden seçilecek belediye meclis üyelerinden de Belediye Başkanı adayarak mümkünse farklı partilerden atayarak bu şehri yine birlikte yönetmeye talip olacağız. Aynı şekilde bürokratlar, belediye başkan yardımcısı atanıyor. Yani memur ya da memur emeklisi atanıyor. Orada daha da yine bu şehirde ayrımcılığa yer vermediğimizi göstermek için Kürt, Azeri, Terekeme ve yerli dengesini gözeterek belediye başkan yardımcılarımızın toplumun bütün kesimlerini temsil etmesini ve bu şehirde birlikte çalışmayı, bu şehrin birlikte insanca onurluca yaşayabileceğimiz bir şehir haline getirmeyi hep birlikte başaracağız."