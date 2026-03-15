Ayvalık'ta Büyükşehir Belediyesi'nden dev iftar
Ayvalık'ta Büyükşehir Belediyesi'nden dev iftar

15.03.2026 11:44  Güncelleme: 11:53
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin Ayvalık ilçesinde düzenlediği iftar programı, yüzlerce kişinin katılımıyla gerçekleşti. Ramazan'ın bereketinin paylaşıldığı etkinlikte, birlik ve beraberlik vurgusu yapıldı. Belediye Başkanı Ahmet Akın, katılımcılara hitap ederek, birlik olmanın önemini dile getirdi.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen iftar programına yoğun ilgi oldu.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin 20 ilçede gerçekleştirdiği iftar programları kapsamında Ayvalık'ta dev bir iftar çadırı kuruldu.

Ayvalık'ta Eski Garaj'da kurulan iftar çadırında yüzlerce Ayvalıklı, Ramazan bereketiyle aynı sofrayı paylaştı.

Kardeşliğin, paylaşmanın ve dayanışmanın ayı Ramazan'da tüm hemşehrilerini aynı sofrada buluşturan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Ramazan'ın bereketini kentin turizm alanındaki yüz akı Ayvalık'a da taşıdı.

Eski Garaj'da yüzlerce kişinin katılımıyla gerçekleşen iftar programının ardından gerçekleşen Ramazan etkinlikleri ve ikramlar çocukları sevindirdi.

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan ile CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı'nın yanı sıra Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi BASKİ 2. Bölge Daire Başkanı Nejla Önsal, Ayvalık'ta faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaşın katıldığı iftar programının yanı sıra iftar aracı ve iftar tırıyla vatandaşlara paket yemek ikramları da yapıldı.

Zengin menüden oluşan sofrada gerçekleşen iftar organizasyonunda; Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin ile CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı yaptıkları kısa konuşmalarla iftara katılan vatandaşları selamladı.

İftar programında konuşan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, içinden geçtiğimiz dönemin; birlik ve beraberlik zamanı olduğunu vurgulayarak, "Ramazan ayı; şükretmenin, sabretmenin, kucaklaşmanın, küslükler varsa sona erdirmenin ve bir olup beraber olmanın ayı. En büyük duam şudur; Allah, birliğimizi ve beraberliğimizi bozmasın. Allah, devletimize ve milletimize zeval vermesin" dedi.

"Etrafımızdaki ateş çemberine karşı bir ve beraber olmak zorundayız"

Türkiye'nin Güneydoğu sınırında halen daha süren savaşlara dikkat çeken Başkan Akın, "Her yerimiz ateş çemberi. Hepimizin tek arzusu; büyük devletimizin sonsuza kadar var olması ve bu mücadelede birliğin ve beraberliğin daim olmasıdır. Öyle zamanlardan geçiyoruz ki; bu süreçte tek yapmamız gereken, etrafımızdaki ateş çemberine karşı bir olmak ve beraber olmaktır. Asla ayrımcılık yapmamak ve birliğimizden doğan güçle, bize karşı cephe alanlara en azından, 'Durun! Burası Türkiye Cumhuriyeti. Burası ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün memleketi. Burası, 'Söz konusu vatansa, gerisi teferruattır' diyen, 'Yurtta sulh, cihanda sulh' diyen Atatürk'ün askerlerinin olduğu Türkiye Cumhuriyetidir" diyebilmektir. İşte bunun için biz de Balıkesir'de gerçekten farklı bir anlayışla, herkesi kucaklamaya çalışıyoruz. Bunu sonuna kadar da böyle götüreceğiz" dedi.

"Balıkesir benim ailem ve tek amacım; bu güzel ve büyük ailenin hayırlı bir evladı olmaktır"

Her fırsatta dile getirdiği, 'Balıkesir benim ailem' sözlerini yürekten söylediğini vurgulayan Ahmet Akın, "Üç dönem milletvekilliği, genel başkan yardımcılığı yaptım. Her defasında bize sahip çıktınız. Bu yüzden de, benim gerçek ailemsiniz. Tek amacım; bu güzel ve büyük ailenin hayırlı bir evladı olmaktır. Onun için Balıkesir'imin 20 ilçesinden herhangi birinde, eğer bir tek çocuk yatağa aç giriyorsa, kendimi sorumlu adederim. Eğer bir sofrada iftar olmuyorsa, kendimi sorumlu sayarım. Eğer bir sabah, sahurda en ufak bir eksiklik olursa kendimi sorumlu adderim. Çünkü ben sizin evladınızım. Tek amacım, hayırlı evladınız olabilmektir. Hepinizin yaklaşan Kadir Geceniz ve Ramazan Bayramınız mübarek olsun" diye konuştu.

Konuşmaların ardından iftar programı, ilahiler ve çocuklara yönelik etkinliklerle sona erdi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

