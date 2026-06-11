Bağımsızlığı Korumak Onu Almaktan Daha Zor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bağımsızlığı Korumak Onu Almaktan Daha Zor

Bağımsızlığı Korumak Onu Almaktan Daha Zor
11.06.2026 17:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Azerbaycan Kars Başkonsolosu Zamin Aliyev, Van'da düzenlenen bir programda, bağımsızlığı korumanın önemine vurgu yaparak, 2020'deki İkinci Karabağ Savaşı ve 2023'teki antiterör operasyonuyla Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü sağladığını söyledi. Aliyev, Türkiye ile kardeşlik bağlarının önemine de dikkat çekti.

Azerbaycan Kars Başkonsolosu Zamin Aliyev, bağımsızlığı korumanın onu elde etmekten daha zor olduğunu belirterek, "2020 yılında İkinci Karabağ Savaşı yaşandı. Ardından 2023 yılında gerçekleştirilen bir günlük antiterör operasyonu sonucunda Azerbaycan toprak bütünlüğünü tam anlamıyla sağlamıştır. Bu iki olay, Azerbaycan tarihine altın harflerle yazılmıştır" dedi.

Van Küresinliler Derneği tarafından düzenlenen 'Azerbaycan-Küresinliler Kardeşlik ve Gönül Köprüsü Programı', İpekyolu İlçe Halk Kütüphanesi'nin konferans salonunda yapıldı. Saygı duruşunda bulunulması, Türkiye ve Azerbaycan milli marşlarının okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından kürsüye Azerbaycan Kars Başkonsolosu Zamin Aliyev çıktı. Programın Azerbaycan Milli Kurtuluş Günü'ne ve Şuşa Beyannamesi'nin imzalandığı 15 Haziran gününe denk gelmesi nedeniyle memnuniyetlerini dile getiren Aliyev, Azerbaycan'ın bugün bölgenin en gelişmiş devletlerinden biri olduğunu söyledi. Aliyev, "Azerbaycan'ın güçlü bir devlet haline gelmesinde Haydar Aliyev'in büyük katkısı vardır. Kendisine minnettarız. Haydar Aliyev, halkımızın tarihinde silinmez izler bırakmış bilge bir devlet adamıdır. Onun ileri görüşlü siyaseti sayesinde Azerbaycan bağımsızlığını korumuş, gelişmiş ve istikrarı sağlamıştır" dedi.

Azerbaycan ve Türkiye vatandaşlarının her birinin bu kardeşliğin güçlenmesi için elinden gelen katkıyı sunması gerektiğini de vurgulayan Aliyev, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"44 günlük Vatan Muharebesi sırasında Türk halkının ve Türk devletinin siyasi ve manevi desteğini gördük. Bunun için ayrıca teşekkür ediyoruz ve her zaman da edeceğiz. Ulu önderlerimizin hedefi özgür, güçlü ve birlik içinde yaşayan Türk halklarını görmekti. Bugün onların siyasi mirası Azerbaycan'da, Türkiye'de ve tüm Türk dünyasında yaşamaktadır. Azerbaycan-Türkiye ilişkileri, 15 Haziran 2021 tarihinde imzalanan Şuşa Beyannamesi ile resmi olarak müttefiklik seviyesine yükselmiştir. Elbette biz daha önce de müttefiktik; ancak bu beyanname ile ilişkilerimiz resmi bir müttefiklik çerçevesine kavuşmuştur."

Azerbaycan dış politikasında Türkiye ile her alanda ilişkilerin geliştirilmesinin en önemli önceliklerden biri olduğunu söyleyen Aliyev, "Bağımsızlığı korumak, onu elde etmekten daha zordur. Konuşmacılarımız da buna değindiler. 2020 yılında İkinci Karabağ Savaşı yaşandı. Ardından 2023 yılında gerçekleştirilen bir günlük antiterör operasyonu sonucunda Azerbaycan toprak bütünlüğünü tam anlamıyla sağlamıştır. Bu iki olay, Azerbaycan tarihine altın harflerle yazılmıştır. Elbette bunun bedeli şehitlerimizin ve gazilerimizin kanıyla ödenmiştir. Bu nedenle hayatımız boyunca onlara borçluyuz ve onların önünde saygıyla eğiliyoruz. Karabağ'ın özgürlüğüne kavuşmasının, genel anlamda Türk dünyasında daha güçlü bir birlik oluşturduğuna inanıyorum. Bugün bölgemizde yaşanan olumlu gelişmelerin önemli bir kısmı Karabağ Zaferi'nin sonuçlarıdır. Bu olumlu gelişmelerin daha güzel sonuçlarını ve daha güzel günleri ileride hep birlikte göreceğiz" şeklinde konuştu.

Van Küresinliler Derneği Başkanı Bilal Yücabaş ise Van'ın tarih boyunca farklı kültürlerin, farklı toplulukların, farklı inançların birlikte yaşadığı kadim bir medeniyet şehri olduğunu belirterek, "Bizler yüzyıllardır Van'da yaşayan, bu toprakların havasını soluyan, suyunu içen, ekmeğini paylaşan bir topluluğuz. Van'ın Kürt aşiretleriyle, Türk topluluklarıyla, kanaat önderleriyle, esnafıyla, çiftçisi ile kurduğumuz bağ sadece komşuluk bağı değildir. Bu bağ aynı sofraya oturmanın, aynı düğünde halay çekmenin, aynı cenazeye omuz vermenin ve aynı vatan için dua etmenin bağıdır. Bizler hiçbir zaman ayrıştıran değil, bilakis birleştiren olduk. Köklerimiz farklı olabilir, lehçelerimiz farklı olabilir. Ancak bizi bir arada tutan değerlerimiz vardır. Bu nedenle ortak kardeşlik sadece bir söylem değil, günlük hayatın ta kendisidir. Bugün burada bulunan herkes bunun yaşayan canlı şahitleridir" dedi.

"Dünyanın birçok yerinde insanlar farklılıklarını çatışma sebebi olarak görürken bizler farklılıklarımızı zenginlik olarak görüyoruz" diyen Yücebaş, "Çünkü biliyoruz ki güçlü toplumlar birbirine benzeyen insanların değil, birbirine saygı duyan insanların oluşturduğu toplumlardır. Türkiye Cumhuriyeti'nin birliğine, beraberliğine, kardeşliğine bağlılığımızı dün olduğu gibi bugün de, yarın da sürdüreceğiz. Aynı zamanda Azerbaycan ile olan kültürel bağlarımızı yaşatmayı da ve gelecek nesillere aktarmayı da bir sorumluluk olarak görüyoruz. Bu nedenle kültürümüzü, türkülerimizi, halk oyunlarımızı, geleneklerimizi ve kardeşlik mirasımızı yaşatmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Programa katılan gençlere de seslenen Yücebaş, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Sizler Türkiye'nin ve Türk dünyasının geleceğisiniz. Şunu asla unutmayın. Bir milletin gücü sadece ekonomisinden ve teknolojisinden gelmez. Bir milletin asıl gücü geçmişini bilmesinden, kültüre sahip çıkmasından ve kardeşlik hukukuna uymasından gelir. Bizlere düşen görev geçmişten aldığımız bu emaneti daha da güçlendirerek sizlere teslim etmektir. Sizlere düşen görev ise bu kardeşliği geleceğe taşımaktır. Bugün burada Türkiye ve Azerbaycan bayraklarının yan yana dalgalanması tesadüf değildir. Bu görüntü ortak tarihimizin, ortak geleceğimizin sembolüdür, nişanesidir."

Yapılan konuşmaların ardından sanatçılar Efsane Babayeva ve Behruz Guliyev ile 18 kişilik dans ve halk oyunları ekibinin sahne almasıyla program sona erdi. - VAN

Kaynak: İHA

Dış Politika, Azerbaycan, Etkinlik, Karabağ, Kültür, Yerel, Kars, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bağımsızlığı Korumak Onu Almaktan Daha Zor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Mesut Alagöz Mesut Alagöz:
    Böyle etkinliklerin çoğu zaman faydalı olması fiyatlara ve masraflara bağlıdır. Umarım bütçesi verimli kullanılmıştır. 0 0 Yanıtla
  • Ümit Centoglu Ümit Centoglu:
    çok güzel bir program olmuş! Ama bu kadar etkinlik, bu kadar organizasyon için ne kadar harcama yapılıyor acaba! Devlet mi ödeyor! Özel kaynaklar mı! Çünkü bugün ekonomiye baksak biraz endişe verici değil mi! Yani güzel güzel ama biraz tasarruf etmek lazım olmaz mı! 0 0 Yanıtla
  • Timur Akman Timur Akman:
    arkadaşım bunu izledi dedi bana ayakkabı düştü yani çok etkileyici bi şey varmış da anlatması zor işte yani anlatamaıyor yani kendisi de bi şey diyemiyor sadece işte yapılan şeylerin güzel olduğunu söylüyo ama detay yok birader ne yapıldı ne olmadı yani 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye’de sadece 2 tane var: Mahalle konağını gören bir daha dönüp bakıyor Türkiye'de sadece 2 tane var: Mahalle konağını gören bir daha dönüp bakıyor
İstanbul’dan taşındığı köyünde yetiştiriyor, yurt dışına satıp servet kazanıyor İstanbul’dan taşındığı köyünde yetiştiriyor, yurt dışına satıp servet kazanıyor
Edirne Sarayı’nın altından ecdadın şaşırtan gizli altyapısı çıktı Edirne Sarayı'nın altından ecdadın şaşırtan gizli altyapısı çıktı
Aynur Kanbur cinayetinin katil zanlısı: Gövdesine doğru 3-4 el ateş ettim Aynur Kanbur cinayetinin katil zanlısı: Gövdesine doğru 3-4 el ateş ettim
Ankara’da iki grup arasında sopalı kavga: 2 yaralı Ankara'da iki grup arasında sopalı kavga: 2 yaralı
CHP’de ihraçlar 9 kişiyle sınırlı kalmayacak İşte sıradaki isimler CHP'de ihraçlar 9 kişiyle sınırlı kalmayacak! İşte sıradaki isimler
Ne Vedat ne de Guirassy Aziz Yıldırım’dan forvet transferinde çok büyük bir sürpriz daha geliyor Ne Vedat ne de Guirassy! Aziz Yıldırım'dan forvet transferinde çok büyük bir sürpriz daha geliyor
Amedspor yeni teknik direktörünü açıkladı Amedspor yeni teknik direktörünü açıkladı

17:52
Fenerbahçe’den Aykut Kocaman için açıklama
Fenerbahçe'den Aykut Kocaman için açıklama
17:43
Milli takım yolda kaldı Oyuncular antrenmana yürüyerek ulaştı
Milli takım yolda kaldı! Oyuncular antrenmana yürüyerek ulaştı
16:51
İsrail basınından Cumhurbaşkanı Erdoğan için çarpıcı analiz: Osmanlı dönemini...
İsrail basınından Cumhurbaşkanı Erdoğan için çarpıcı analiz: Osmanlı dönemini...
16:43
Krizli PM’den çıkan karar: CHP’de olağan kurultay takvimi açıklanacak
Krizli PM'den çıkan karar: CHP'de olağan kurultay takvimi açıklanacak
16:26
Erden Timur için tahliye kararı verildi
Erden Timur için tahliye kararı verildi
16:08
“Yılın ekonomi yorumcusu“ ödülünü alan isim, en düşük emekli maaşı için rakam verdi
"Yılın ekonomi yorumcusu" ödülünü alan isim, en düşük emekli maaşı için rakam verdi
15:27
Trump: İran’ı bu gece çok sert vuracağız, yakın zamanda İran petrolü elimize geçecek
Trump: İran'ı bu gece çok sert vuracağız, yakın zamanda İran petrolü elimize geçecek
15:25
Evli adama kaçan kıza yapılan muamele Müge Anlı’yı çıldırttı
Evli adama kaçan kıza yapılan muamele Müge Anlı'yı çıldırttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2026 18:02:04. #7.12#
SON DAKİKA: Bağımsızlığı Korumak Onu Almaktan Daha Zor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.