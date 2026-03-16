Kars Belediyesine Azerbaycan\'dan anlamlı destek: Makam aracı hediye edildi

Azerbaycan Kars Başkonsolosluğu tarafından Kars Belediyesi'ne Mercedes marka bir makam aracı hediye edildi. Hediye edilen aracın, konsolosluğa yeni bir araç alınmasının ardından belediyenin kullanımına sunulduğu bildirildi.

Belediye Başkanı Prof. Dr. Ötüken Senger, göreve geldikleri günden bu yana belediyeye ait resmi bir makam aracının bulunmadığını belirterek uzun süre kendi şahsi aracını makam aracı olarak kullandığını açıkladı. Bu durumun kamuoyunda ve diplomatik çevrelerde öğrenilmesinin ardından, Azerbaycan tarafından anlamlı bir destek geldi.

Başkonsolos Zamin Aliyev, Kars Belediyesine ait makam aracı eksikliğini öğrenmesinin ardından konsolosluğa ait Mercedes marka aracın belediyeye hediye edilmesi yönünde girişimde bulundu. Konsolosluğun yeni bir araç satın almasının ardından mevcut aracın belediyeye verilmesi kararlaştırıldı.

Kars Belediye Başkanı Senger, yapılan destekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Azerbaycan Kars Başkonsolosu Aliyev'e teşekkür etti. Senger, Aliyev'in bu jesti yaparken kardeşlik bağlarını güçlü şekilde vurguladığını ifade etti.

Senger, "Biz gardaşız; canımız da malımız da birbirimize helaldir. Maddi manevi her türlü sıkıntıda birbirimizin yanında olmalıyız" dedi. Başkonsolos Aliyev de yaptığı açıklamada Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin sadece diplomatik değil, aynı zamanda tarihi ve kültürel bir kardeşlik üzerine kurulu olduğunu vurguladı. Kars'ın Azerbaycan için özel bir yere sahip olduğunu belirten Aliyev şunları söyledi:

"Kars bizim için çok kıymetli bir şehir. Bu şehirde kardeşliğimizin, dostluğumuzun ve ortak tarihimizin izleri var. Biz bunu bir hediye değil, bir gardaş kömeği olarak görüyoruz."

Aliyev, iki ülke arasındaki "iki devlet tek millet" anlayışının sadece sözde kalmadığını, dayanışma ve yardımlaşma ile her alanda yaşatıldığını kaydetti.

Kars Belediye Başkanı Senger, hediye edilen aracın belediye envanterine kazandırılması sürecinde gerekli tüm resmi işlemlerin yerine getirildiğini de açıkladı. Aracın Türkiye'deki yasal mevzuata uygun şekilde belediyeye devredildiğini belirten Senger, ÖTV ve KDV gibi vergilerin ödendiğini ve aracın resmi olarak Kars Belediyesinin kullanımına geçtiğini söyledi.

Başkan Senger, Azerbaycan ile Türkiye arasındaki güçlü bağların özellikle Kars'ta her zaman hissedildiğini vurgulayarak yapılan desteğin iki ülke arasındaki kardeşliğin somut bir göstergesi olduğunu dile getirdi.

Kars ile Azerbaycan arasındaki tarihi ve kültürel bağların her geçen gün daha da güçlendiğini belirten Senger, bu anlamlı jestin sadece bir araç desteği olmadığını, aynı zamanda iki ülke arasındaki dayanışmanın güçlü bir sembolü olduğunu ifade etti. - KARS