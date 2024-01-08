 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Babacan: 81 ilde aday çıkarmak için hazırlıklarımız sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Babacan: 81 ilde aday çıkarmak için hazırlıklarımız sürüyor

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, belediye başkan adaylarını belirlemek için çalışmalarının devam ettiğini ve en kısa zamanda adaylarını tamamlamış olarak seçmenlerin karşısına çıkacaklarını söyledi. Babacan, Türkiye genelinde 35 büyükşehir, 51 il ve 922 ilçe için hazırlıkların yoğun bir şekilde devam ettiğini belirtti. Ayrıca, DEVA Partisi'nin Niğde Belediye Başkan Adayının Ümit Güngör olduğunu duyurdu ve adaylarının mevcut belediye başkanından daha iyi yöneteceğini iddia etti.

08.01.2024 - 16:29,
Abone Ol

Babacan: "81 ilde aday çıkarmak için hazırlıklarımız sürüyor"

NİĞDE - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan; "En kısa zamanda ilçelerle ilgili tespitlerimizi de yapıp 20 Şubat'ta vatandaşlarımızın karşısına adaylarımızı tamamlamış olarak çıkacağız" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan; belediye başkan adayını tanıtmak için Niğde'ye geldi. DEVA Partisi'nin Niğde Belediye Başkan Adayının Ümit Güngör olarak belirlendiğini belirten Babacan düzenlenen basın toplantısında basın mensuplarının sorularını da yanıtladı. Genel Başkan Ali Babacan kurdukları 18 komisyonun ülke genelinde kendi adayları ile seçime çıkması için hazırlıklarını sürdürdüğünü belirtti. Babacan; "Biz ülke çapında bu seçimleri kendi adımızla, kendi logomuzla, kendi adaylarımızla katılıyoruz. Niğde il belediye başkan adayımızı da belirledik. En kısa zamanda ilçelerle ilgili tespitlerimizi de yapıp 20 Şubat'ta vatandaşlarımızın karşısına adaylarımızı tamamlamış olarak çıkacağız. Biliyorsunuz Türkiye'de 35 büyükşehir, 51 il ve 922 ilçe 389 tane de belde var. Tüm buralar için şu anda yoğun bir şekilde hazırlıklarımız devam ediyor. 18 komisyon kurduk, Türkiye'yi paylaştırdık. Komisyonumuzla belediye başkan adayları ve belediye meclis adaylarımızı belirlemiş olacağız. Siyasi partilerin rekabeti daha iyi hizmet için rekabet olmalı. Bazen bakıyoruz Türkiye'de siyaset yapanlar siyaseti bir savaş alanı, bir hamaset alanı olarak düşünüyor. Biz onlardan değiliz. Siyaset vatandaşlarımıza daha iyi hizmeti vermenin bir yarışıdır. Dolayısıyla biz tüm Türkiye sathında adaylarımızla beraber daha iyi hizmetin yarış ve rekabeti içerisindeyiz ve böyle elimiz boş değil. Pek çok parti biliyorsunuz 'şunu yapacağım, bunu edeceğim' der ama bunu yazıya dökmekten korkar. Çünkü 'yazarım, yapamam, başıma iş gelir' diye ürkerler. ya da yazmaya da üşenirler. Bizim 23 tane eylem planımız var. Her alanda ama her alanda ülkemizin sorunlarına çözüm üreten bir başka siyasi parti yok. ve şimdi partimizi temsil edecek ve belediyeleri çok iyi yöneteceğine inandığımız adaylarımızla beraber vatandaşlarımızın karşısına çıkıyoruz. Bizim iddiamız şu; bizim her bir adayımız mevcut belediye başkanından da diğer adaylardan da belediyeyi daha iyi yönetecek" dedi.

Babacan: 81 ilde aday çıkarmak için hazırlıklarımız sürüyor
Kaynak: İHA
YORUMLAR

Deva Partisi, Ali Babacan, Türkiye, Niğde, Partiler, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Babacan: 81 ilde aday çıkarmak için hazırlıklarımız sürüyor - Son Dakika


17:40
Hull City, Liverpool'un yıldızını transfer etti Hull City, Liverpool'un yıldızını transfer etti
17:06
Lüks istekler bardağı taşırdı! Devrim Özkan ve Torreira'nın destansı aşkı kavgayla bitti Lüks istekler bardağı taşırdı! Devrim Özkan ve Torreira'nın destansı aşkı kavgayla bitti
17:00
Fatih Karagümrük, 2 yıldız ile yollarını ayırdı Fatih Karagümrük, 2 yıldız ile yollarını ayırdı
16:51
Rüyasında evinin altında gömü olduğunu gören adam, kazdığı kuyuda hayatını kaybetti Rüyasında evinin altında gömü olduğunu gören adam, kazdığı kuyuda hayatını kaybetti
16:26
Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi
15:48
Tokyo'da 227 kilo ağırlığındaki mavi yüzgeçli ton balığı 800.000 dolara satıldı Tokyo'da 227 kilo ağırlığındaki mavi yüzgeçli ton balığı 800.000 dolara satıldı
15:47
Yüzde 28 zammı yetersiz bulan taksiciler, UKOME toplantısının yapıldığı binayı taş yağmuruna tuttu Yüzde 28 zammı yetersiz bulan taksiciler, UKOME toplantısının yapıldığı binayı taş yağmuruna tuttu
15:28
Sunucunun yaptığı şakaya sinirlenen ünlü şarkıcı Taylor Swift, Altın Küre'yi terk etti Sunucunun yaptığı şakaya sinirlenen ünlü şarkıcı Taylor Swift, Altın Küre'yi terk etti

Son Dakika
17:40 Hull City, Liverpool'un yıldızını transfer etti
17:06 Lüks istekler bardağı taşırdı! Devrim Özkan ve Torreira'nın destansı aşkı kavgayla bitti
17:00 Fatih Karagümrük, 2 yıldız ile yollarını ayırdı
16:51 Rüyasında evinin altında gömü olduğunu gören adam, kazdığı kuyuda hayatını kaybetti
16:26 Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi
15:48 Tokyo'da 227 kilo ağırlığındaki mavi yüzgeçli ton balığı 800.000 dolara satıldı
15:47 Yüzde 28 zammı yetersiz bulan taksiciler, UKOME toplantısının yapıldığı binayı taş yağmuruna tuttu
15:28 Sunucunun yaptığı şakaya sinirlenen ünlü şarkıcı Taylor Swift, Altın Küre'yi terk etti
15:20 İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 18, taksi ve servis ücretlerine yüzde 28 zam
15:16 Ja Morant'ın röportaj sırasında muhabire bakmaması olay oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2024 17:58:42. #1.12#
SON DAKİKA: Babacan: 81 ilde aday çıkarmak için hazırlıklarımız sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement