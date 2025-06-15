Babalar Günü\'nde Baba-Çocuk Doğa Kampı İlgi Gördü

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Babalar Günü kapsamında Kazdağları'nda düzenlenen "Baba- Çocuk Doğa Kampı" yoğun ilgi gördü.

Tarım ve Orman Bakanlığı öncülüğünde, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ev sahipliğinde, "Aile Yılı Etkinlikleri" çerçevesinde Mas Kazdağı Kamping'te "Baba-Çocuk Doğa Kampı" gerçekleştirildi. Etkinliğe Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş Belediye Başkan Yardımcısı Coşkun Taşkın ve çok sayıda vatandaş katıldı.

7'den 70'e birçok kişinin yer aldığı etkinlikte, Kazdağları'nın eşsiz doğasında doğa yürüyüşleri gerçekleştirildi. Katılımcılar çocuklarıyla birlikte oyunlar oynayıp keyifli bir gün geçirdi. Kaymakam Odabaş, bu özel organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ederek, aile bağlarını güçlendiren etkinliklerin önemine vurgu yaptı. - BALIKESİR