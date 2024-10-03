Bağcılar'da 1. Yaşlılık Şurası Düzenlendi - Son Dakika
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Bağcılar'da 1. Yaşlılık Şurası Düzenlendi

Bağcılar\'da 1. Yaşlılık Şurası Düzenlendi

Bağcılar Belediyesi tarafından düzenlenen 1. Yaşlılık Şurası'nda yaşlılar ve gençler bir araya geldi. Etkinlikte yaşlıların sosyal izolasyonu, aktif yaşlanma ve beslenme konularında uzmanlardan bilgiler alındı.

03.10.2024 09:25  Güncelleme: 09:26
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Bağcılar Belediyesi tarafından Vefahane Yaşam Merkezi'nde düzenlenen 1. Yaşlılık Şurası'nda iki nesil bir araya geldi. Yaşlıların tecrübelerini gençlerle paylaştığı programın akademisyen konukları da yaşlıları, "Sosyal İzolasyon ve Yalnızlık", "Aktif Yaşlanma ve Topluma Katılım" ile "Yaşlılıkta Beslenme" konularında hem bilgilendirdi hem de uyardı.

1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü sebebiyle Bağcılar Belediyesi anlamlı bir etkinliğe imza attı. Bu amaçla, Vefahane Yaşam Merkezi'nde 1. Yaşlılık Şurası gerçekleştirildi. Açık alanda düzenlenen programa yaşlıların yanında üniversite ve lise öğrencileri de katıldı. Yaşlılar ile gençlerin sohbetler ettiği programda davetliler, saz ve ney dinletisiyle de keyifli zaman geçirdi.

"Konforlu hayat sürmeleri için gayret içindeyiz"

Şura'nın açılış konuşmasını yapan Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, "Dünyadaki yaşlı nüfus oranı artmakta. Avrupa'da yüzde 20'lerin üzerinde. Dünya ortalaması ise yüzde 9.8'lerde. Türkiye ortalaması ise yüzde 9.9, Bağcılar'da ise bu oran yüzde 6 civarında. Türkiye ortalamasının gerisinde olmamıza rağmen Bağcılar Belediyesi olarak bulunduğumuz mekandaki çalışmayı önemli buluyoruz. Vefahane Yaşam Merkezi'ni hayata geçirerek tüm belediye ve kamu kurumlarına örnek çalışmayı başlatmış olduk. Burada spordan beslenmeye kadar tüm boyutlarıyla büyüklerimizin hem sürdürdükleri yaşamlarında rahat konforlu hayat sürmelerine katkı sunacak her alanı ihmal etmeden burada yürütme gayreti içindeyiz. Aktif bir yaşlılığı da burada yaşayabilmeleri adına birlikte zamanımızı geçiriyoruz" dedi.

"Yaşlılar bizim çoban yıldızlarımız"

Bağcılar Kaymakamı Abdullah Uçgun ise "Yaşlılarımız, hayat üniversitesinin en bilgin mezunları. Kendileri fikirlerine ihtiyaç duyduğumuz büyüklerimiz, bizim en önemli yol göstericilerimiz. Adeta bizim çoban yıldızlarımız" şeklinde konuştu.

"Türkiye'miz süper yaşlı grubunda"

Açılış konuşmalarının ardından Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Rektör Danışmanı, Sosyal Hizmetler Bölüm Başkanı Prof. Dr. İsmail Barış'ın moderatörlüğünü yaptığı oturum başladı. "Yaşlılarda Sosyal İzolasyon ve Yalnızlık" konusuna değinen Yıldız Teknik Üniversitesi, Gerontoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şerif Esen Demir, "Büyük bir oranda yaşlanan Türkiye'miz süper yaşlı grubunda. Yaşlı nüfusu artınca sorunları da gündeme geliyor. Yaşlılarımızın yüzde 19'a yakını yalnız yaşıyor. Yalnızlık dediğimizde beraberinde sıkıntıları ve problemleri getiriyor. İnsanoğlu sosyal varlıktır. Mutlaka bir iletişim etkileşim içerisinde olan varlıktır. Bu bağ koptuğu anda özellikle erkeklerde psikolojik sıkıntılara yol açıyor. Biz bunu çözülebilen bir mesel olarak da görmemiz gerekir" ifadelerini kullandı.

"'Yaş 70 iş bitmiş' sözü geçerliliğini yitirdi"

"Aktif Yaşlanma ve Topluma Katılım" konusu hakkında konuşan İstanbul Üniversitesi Gerontoloji Bölümü'nden Doç. Dr. Nur Elçin Boyacıoğlu ise "Kültürümüzde önceden 'Yaş 70 iş bitmiş', 'Yıkılan ağaca balta vuran çok olur', 'Gitti gelmez gençlik, geldi gitmez ihtiyarlık' ve '80-90 arası evden çıkmak kör olası' sözlerimiz vardı. Bunlar artık geçerliliğini yitirdi. Burada yaşı 70'i geçmiş hala aktif olan yaşlılarımızı görüyoruz. Aktif ve sağlıklı olmak demek işin özü fiziksel ve zihinsel olarak iyi olma halidir. Bu anlamda Vefahane çok güzel bir merkez. Güzel bir uygulama alanı. Keşke bütün belediyelerin böyle güzel uygulamaları olsa" diye konuştu.

"Her türlü besini yememiz gerekiyor"

"Yaşlılıkta Beslenme" konusunda ise Bezmialem Vakıf Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Sabiha Zeynep Aydenk Köseoğlu ise "Yeterli ve dengeli beslenme, siz büyüklerimizin daha sağlıklı yaşamaları ve yaşam kalitenizin daha iyi olabilmesi amacıyla mutlaka edinilmesi gereken prensipler içerir. Bunlar çok önemlidir. Öncelikle birinci olarak yiyeceklerimizi çeşnilendirmek lazım. Her türlü besini yememiz gerekiyor. Her tür besin grubundan tüketmemiz geriyor. Ben bunu yemem ben bunu içmem demeyeceksiniz. Hepsinden alacığımız maddeler var. Bu özellikle sizin yaş grupları önemli" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bağcılar'da 1. Yaşlılık Şurası Düzenlendi - Son Dakika

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