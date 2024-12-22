Bağcılar'da Ece Sitesi'nin Temel Atma Töreni Gerçekleşti - Son Dakika
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Bağcılar'da Ece Sitesi'nin Temel Atma Töreni Gerçekleşti

Bağcılar\'da Ece Sitesi\'nin Temel Atma Töreni Gerçekleşti

Bağcılar'da kentsel dönüşüm kapsamında yıkılan 35 yıllık Ece Sitesi'nin temeli, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla atıldı. Proje ile toplam 395 bağımsız birimden oluşan yeni yaşam alanı inşa edilecek.

22.12.2024 11:32  Güncelleme: 11:39
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Bağcılar'da kentsel dönüşüm kapsamında yıkılan 35 yıllık geçmişe sahip Ece Sitesi'nin temeli, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un canlı bağlantısıyla atıldı. Temel atmanın ardından başlayacak dönüşümle birlikte ilçeye 365'i konut, 30'u işyeri olmak üzere toplam 395 bağımsız birimden oluşan yeni, güvenli yaşam alanı kazandırılmış olacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından başlatılan " İstanbul'da Büyük Dönüşüm" kapsamında Bağcılar'da da önemli bir adım atıldı. Yenimahalle'de bulunan 35 yıllık geçmişe sahip Ece Sitesi'nin temel atma töreni gerçekleştirildi. Programa; İstanbul Vali Yardımcısı Fahrettin Göncü, Bağcılar Kaymakamı Abdullah Uçgun, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, Marmara Kentsel Dönüşüm Genel Müdürü Sezai Köse, TOKİ Başkan Yardımcısı Ömer Caniklioğlu katıldı.

"Bağcılar'ımıza hayırlı olsun"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un canlı yayın bağlantısıyla temel atma töreni başladı. Temel atma töreninde konuşan Başkan Özdemir, "Yenimahalle'mizde 11 dönümlük alan içerisinde daha önceden Ece Sitemiz ve ilaveten 30 ayrı bin bulunmaktaydı. Toplamda 326 riskli konutun bulunduğu bölgede İnşallah yeni yapı yapıldıktan sonra vatandaşlarımıza 395 bağımsız bölümü teslim edeceğiz. Özellikle Bağcılar halkımız ve burada bulunan komşularımız adına başta 'Kentsel dönüşüm bir beka meselesi' diyen Cumhurbaşkanımıza, Bağcılar'ımızın birçok bölgesinde bakanlığımızla gerçekleştirdiğimiz kentsel dönüşüme katkılarından ötürü şahsınıza, buradaki ve birçok kentsel dönüşüm çalışmalarımıza büyük emeği geçen Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'mıza ve yapım noktasında emeği geçen TOKİ'mize şükranlarımızı sunuyoruz. Bağcılar halkımız adına bir kez daha teşekkürlerimizi iletiyoruz sayın bakanım" dedi. Kurum'un "Yapacağınız konutlar Bağcılar'ımıza, İstanbul'umuza hayırlı olsun" dedikten sonra Bağcılar'daki protokolün hep birlikte butona basmasıyla sitenin ilk harcı atıldı.

395 bağımsız birimli yaşam alanı oluşturuldu

Yenimahalle'de bulunan Ece Sitesi'nin yıkımı Yenimahalle'deki sitenin ve çevresinin yıkım işlemi 15 Nisan 2024 tarihinde tamamlanmıştı. Büyüklüğü 11 bin 400 metrekareden oluşan Ece Sitesi'nde önceden 37 bina bulunurken dönüşümle birlikte 6 blok inşa edilecek. Yine sitedeki bağımsız birim sayısı 326'dan 395'e çıkacak. 395 bağımsız birimden 365'i konut 30'u ise iş yerinden oluşuyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bağcılar'da Ece Sitesi'nin Temel Atma Töreni Gerçekleşti - Son Dakika

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