Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kapaklı\'da spor kulübünün açılışına katıldı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde spor kulübünün açılışına katıldı. Burada konuşan Bakan Bak, Cumhur İttifakı belediye başkan adaylarına destek istedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde kurulan Taşkıranlar Samsungücü Spor Kulübü'nün açılışına katıldı. Galatasaray ve A Milli Futbol Takımı'nın efsane sporcularından Sabri Sarıoğlu'nun da katıldığı etkinlikte konuşan Bakan Bak; "Ben de sporun içerisinden geliyorum. Yıllarca futbol oynadım, antrenörlük yaptım, federasyon başkanlığı ve zirvede bakanlık. Her dalında sporun içerisinden gelen biriyim. Amatör futbol kulübü yöneticileri birer kahramandır. Kendilerini tebrik ediyorum. Gençlerimizin kötü alışkanlıklardan uzak tutulmasını, spora yönlendirilmesini destekliyoruz. Kapaklı basketbol takımı ile birlikte zirveye çıktık. Tabi bizim takımımız var. Esenler Erokspor. Kapaklıspor da Erokspor'la karşılaştı. Bizi yenmişlerdi. Şimdi yine ligdeler, yine ilk maçta bizi yendiler ama bunun rövanşı var. Tatlı bir rekabet var. Tabii bizden bir salon talebi vardı. 2 bin, 2 bin 500 kişilik bir salon talebi vardı. Burada 3 bin istediler. Tabi burası kozmopolit ve sürekli göç alan bir yer. Biz de elimizden gelen çabayı göstereceğiz. Amatör kulüplerinin amacı gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutmak, her birisini destekliyoruz. Tabii gençler için geleceğimiz için bunların hepsini yapmak bizim boynumuzun borcu. Sayın cumhurbaşkanımız sporun içerisinden geliyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu zaman İstanbul'da birçok tesis kazandırmış. İktidara geldiğinde de aklınıza ne gelirse sporla ilgili tüm tesisleri her ilimize, ilçemize yapmış. Spor çok güzel bir şey. Her kademesinde bulunduğumuz için çok önemli olduğunun farkındayız. Sporun içerisinde olan herkese teşekkür ediyoruz. Bu işte rekabet vardır, tatlı bir rekabet. Ama burada olan insan çevresine faydalı olmayı, birlik, beraberliği öğrenir. Kulüplerimizin teme görevlerinden biri de budur. Sizleri çok seviyoruz. Başkan adaylarımıza destek istiyoruz. Cumhurbaşkanımıza Tekirdağ'dan şunu söyleyeceğiz, "Yolun sonuna kadar Recep Tayyip Erdoğan" diyeceğiz. Evlere selam, yola devam" dedi. - TEKİRDAĞ