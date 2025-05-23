Bakan Bayraktar Erzincan'da Öğrencilerle Bir Araya Geldi

Bakan Bayraktar: " Erzincan'dan enerji almaya geldik"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Erzincan'da öğrencilerle buluştu

ERZİNCAN - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Erzincan'da öğrencilerle buluştu. Bakan Bayraktar, "Erzincan'ın Türkiye'nin enerjisi için madencilik alanında çok önemli bir yer. Daha yeni kaynaklar neler olabilir bu açıdan da çalışmalarımız var. Bu anlamda Erzincan'dan enerji almaya geldik" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezi'nde üniversite öğrencileri ile bir araya geldi. Bakan Bayraktar'a programda Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu tarafından "Fahri Hemşerilik Beratı" takdim edildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda Vali Hamza Aydoğdu katılımcılara hitap etti. Vali Aydoğdu, "Bugün size aslında 'Fahri Hemşerilik Beratı' takdim edeceğiz. Lakin bu berat resmi bir evraktan öte bir vefa mektubudur. Altında gözyaşlarının izi, üstünde gönül mührü vardır. Bakanım, kıymetli hemşehrilerim, sevgili gençler, enerji dün olduğu gibi bugün de yalnızca bir sektörün adı değil, bir milletin bekasına, istikbaline, istiklaline dair kurulmuş büyük cümlelerin anahtarıdır. Türkiye Yüzyılı dediğimiz bu çağda, Bakanımızın öncülüğünde yürütülen enerji politikaları ülkemizi kendi kaynaklarıyla kalkınan, dışa bağımlılığı askeriye indiren, kendi gazını, kendi elektriğini üreten bir devlet ufkuna doğru taşımaktadır. Karadeniz'in derinliklerinden alınan o mavi umut, Gabar'ın zirvesinde çıkan o petrol, sadece bir yatırımın değil, bir milletin aslında tarih yazma iradesinin bir tecellisidir" şeklinde konuştu.

Programın ardından basın açıklamasında bulunan Bakan Bayraktar ise, "Erzincan'la sarsılmaz olduğuna inandığım bir gönül bağı kurduk. Bugün de Erzincanlılar bize 'Fahri Hemşerilik Beratı' hediye ettiler. Bu bizim ömür boyu saklayacağımız onurlu bir belge. Hem bunu almaya geldik hem de Erzincan'ın ihtiyaç duyduğu enerji alanında ki, elektrik, doğalgaz, belediyelere olan hizmetlerimiz ve ihtiyaç duyulan tüm konulardaki talepleri dinledik. Bir kısmını hemen bir kısmını ise Ankara döndüğümüzde takip ederek çözmeye gayret edeceğiz" dedi.

Erzincan'la gönül bağı oluştuğunun altını çizen Bakan Bayraktar, "Erzincan'ın gelişmesi, büyümesi için elimizden gelen katkıyı göstereceğiz. Erzincan'ın Türkiye'nin enerjisi için madencilik alanında çok önemli bir yer. Daha yeni kaynaklar neler olabilir bu açıdan da çalışmalarımız var. Bu anlamda Erzincan'dan enerji almaya geldik" şeklinde konuştu.

"Öğrenciler ile Buluşma" programının ardından Değer Erzincan Ticaret Spor Kulübü'nü ziyaret eden Bakan Bayraktar, burada kulüp hakkında bilgi alarak incelemelerde bulundu. Bakan Bayraktar ardından gençlerle basketbol maçı yaptı.