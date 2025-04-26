Bakan Ersoy: "Erzurum, geçmişle geleceği, Doğu ile Batı'yı birleştiren canlı bir köprüdür" - Son Dakika
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Bakan Ersoy: "Erzurum, geçmişle geleceği, Doğu ile Batı'yı birleştiren canlı bir köprüdür"

Bakan Ersoy: "Erzurum, geçmişle geleceği, Doğu ile Batı\'yı birleştiren canlı bir köprüdür"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Erzurum, geçmişle geleceği, Doğu ile Batı'yı birleştiren canlı bir köprüdür" dedi.

26.04.2025 21:47  Güncelleme: 22:02
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, " Erzurum, geçmişle geleceği, Doğu ile Batı'yı birleştiren canlı bir köprüdür" dedi.

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) tarafından "2025 Turizm Başkenti" ilan edilen Erzurum'da Buz Hokeyi Salonu'nda resmi açılış töreni gerçekleştirildi. Törene, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, Eski Başbakan ve Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım, EİT Genel Sekreteri Asad Majeed Khan, Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi ve Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ile milletvekilleri, yabancı misafirler katıldı. Erzurumlular'ın büyük ilgi gösterdiği törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bir video mesaj gönderdi.

"EİT çatısı altındaki bölgesel iş birlikleriyle ortak turizm projeleri geliştirmeyi ve insanlarımızın faydalanacağı fırsatlar oluşturmayı hedefliyoruz"

Bakan Ersoy, törende yaptığı konuşmada, Erzurum'un yeni unvanıyla turizm alanında önemli bir rol üstlendiğini belirterek, "Bu akşam bölgesel turizmin, sürdürülebilir kalkınmanın ve ortak kültürel mirasın hikayesinde yeni bir sayfa açıyoruz. Erzurum'un 2025 yılı için Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Turizm Başkenti ilan edilmesini büyük bir gururla resmen kutluyoruz" dedi.

Ersoy, bu unvanın sembolik anlamının ötesinde olduğunu vurgulayarak, "Bu unvan, sadece sembolik bir değer taşımıyor. Aynı zamanda Erzurum'un sürdürülebilir, kapsayıcı ve kültürel açıdan zengin bir destinasyon olarak EİT bölgesindeki yükselen potansiyelini temsil ediyor. Karla kaplı dağlarından tarihi camilerine ve kervansaraylarına kadar Erzurum, geçmişle geleceği, Doğu ile Batı'yı birleştiren canlı bir köprüdür" değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin bu görevi almaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Ersoy, turizmin ekonomik boyutunun yanında sosyal ve kültürel boyutlarına da dikkat çekerek, "Türkiye olarak bu sorumluluğu üstlenmekten onur duyuyoruz. Turizmin sadece ekonomik bir araç değil aynı zamanda barışın, diyalogun ve insani bağların taşıyıcısı olduğuna inanıyoruz. EİT çatısı altındaki bölgesel iş birlikleriyle güçlü ortaklıklar kurmayı, ortak turizm projeleri geliştirmeyi ve insanlarımızın faydalanacağı fırsatlar oluşturmayı hedefliyoruz" dedi.

Bakan Ersoy, Erzurum'un birliktelik ve sürdürülebilir turizm açısından örnek teşkil edeceğini belirterek, "Erzurum, 2025'te birlikte neler başarabileceğimizin bir modeli olsun. Çeşitlilik içinde birlikteliğin kutlandığı ve bölgemiz için sürdürülebilir turizmin simgesi olan bir yıl yaşansın" şeklinde konuştu.

Bakan Ersoy, "Biz Türkiye'de 'Birlikten kuvvet doğar.' deriz. Dilerim bu ruh, önümüzdeki yıl boyunca bizlere rehberlik eder. Bu yolculuğun bir parçası olduğunuz için teşekkür ederim" sözleriyle konuşmasını tamamladı.

Konuşmaların ardından "Destanların Dansı" gösterisi sunuldu. - ERZURUM

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bakan Ersoy: 'Erzurum, geçmişle geleceği, Doğu ile Batı'yı birleştiren canlı bir köprüdür' - Son Dakika

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