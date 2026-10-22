Bakan Fidan, 23 Ekim'de İstanbul'da R4 ve R4+E3 toplantılarına ev sahipliği yapacak - Son Dakika
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Bakan Fidan, 23 Ekim'de İstanbul'da R4 ve R4+E3 toplantılarına ev sahipliği yapacak

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Dışişleri Bakanlığı, Bakan Hakan Fidan'ın 23 Ekim'de İstanbul'da R4 ve R4+E3 dışişleri bakanları toplantılarına ev sahipliği yapacağını duyurdu. Toplantılara Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan ile Almanya, Birleşik Krallık ve Fransa'nın bakanları katılacak.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 23 Ekim'de İstanbul'da Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek R4 ve Almanya, Birleşik Krallık ile Fransa'nın da yer alacağı R4+E3 Dışişleri Bakanları toplantılarına ev sahipliği yapacak.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 23 Ekim tarihinde İstanbul'da düzenlenecek R4 ve R4+E3 Dışişleri Bakanları toplantılarına ev sahipliği yapacak.

Dışişleri Bakanlığı tarafından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız, 23 Ekim 2026 tarihinde İstanbul'da gerçekleştirilecek R4 (Türkiye, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan) ve R4+E3 (Almanya, Birleşik Krallık, Fransa) Dışişleri Bakanları toplantılarına ev sahipliği yapacaktır" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Bakan Fidan, 23 Ekim'de İstanbul'da R4 ve R4+E3 toplantılarına ev sahipliği yapacak - Son Dakika
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