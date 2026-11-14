Bakan Göktaş: "1,1 milyar çocuk iklim riskleriyle karşı karşıya"

Antalya'da COP31 kapsamında düzenlenen Çocuklar ve İklim Eylemi Üst Düzey Etkinliği'nde konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İklim politikalarının çocukların ihtiyaçları ve güvenliği gözetilerek oluşturulması gerektiğine dikkat çekerek,"1,1 milyar çocuk iklim riskleriyle karşı karşıya"dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Antalya'da Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında UNICEF iş birliğiyle düzenlenen Çocuklar ve İklim Eylemi Üst Düzey Etkinliği'ne katıldı. Etkinlikte çocukların iklim değişikliğiyle mücadeledeki rolüne ve karar alma süreçlerine katılımının önemine dikkat çeken Bakan Göktaş, çocukların fikirlerinin uluslararası iklim gündeminde daha fazla yer bulması gerektiğini söyledi.

"1,1 milyar çocuk iklim riskleriyle karşı karşıya "

İklim politikalarının çocukların ihtiyaçları ve güvenliği gözetilerek oluşturulması gerektiğini vurgulayan Göktaş, "UNICEF verilerine göre bugün dünyada yaklaşık 1,1 milyar çocuk, aynı anda birden fazla iklim kaynaklı riskle yüz yüze. Bu tablo, çocukların güvenliğini ve ihtiyaçlarını iklim politikalarının merkezine yerleştirmenin ne kadar hayati olduğunu gösteriyor" dedi. Çocukların yalnızca iklim krizinden etkilenen kesim olmadığını, aynı zamanda çözümün de önemli bir parçası olduğunu belirten Göktaş, "Çocuklar, merakları ve kararlılıklarıyla iklim krizine karşı geliştirilen çözümlere de öncülük ediyor. Bugün iklim konusunda aldığımız her karar, çocukların yarın nasıl bir dünyada yaşayacağını belirliyor" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'nin 2053 Net Sıfır Emisyon hedefi gelecek nesillere karşı sorumluluğumuzun ifadesi "

Türkiye'nin iklim politikalarına da değinen Bakan Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen 2053 Net Sıfır Emisyon hedefinin gelecek nesillere karşı sorumluluğun bir göstergesi olduğunu söyledi. Göktaş, "Sayın Emine Erdoğan Hanımefendinin öncülüğünde başlayan Sıfır Atık Hareketi, Türkiye'den dünyaya yayılan küresel bir çevre seferberliğine dönüştü. Bu dönüşümün en güçlü temeli ise çevreye duyarlı nesiller yetiştiren ailede atılıyor" diye konuştu.

UNICEF ile güncellenen ulusal iklim planının çocuk ve gençlere duyarlılık konusunda 4 üzerinden 4 puanla en yüksek dereceye ulaştığını belirten Göktaş, BM iklim müzakerelerinde çocukların görüş ve önerilerinin özel bir diyalogla uluslararası gündeme taşındığını kaydetti.

Çocuk Hakları Komitelerinin çalışmalarına ilişkin bilgi veren Göktaş, 81 ilde faaliyet gösteren komitelerin 48 bin üyesi bulunduğunu ifade etti. COP31 hazırlıkları kapsamında çocukların kendi gündemlerini ve çalışma alanlarını belirlediğini aktaran Göktaş, "Sıfır atıktan biyoçeşitliliğe, sürdürülebilir gıdadan kültür ve sanata uzanan 5 ana temada 29 etkinlik tasarladılar. Bu etkinlikleri 43 ilimizde hayata geçirirken, Sıfır Atık Vakfı iş birliğiyle 81 ilde eş zamanlı farkındalık çalışmaları yürüttüler. Çocukların sahillerde, atölyelerde ve belediye meclislerinde iklim için harekete geçtiler, önerilerini doğrudan karar alıcılarla paylaştılar" dedi.

"Çocukların çağrısını somut adımlara dönüştürmeliyiz"

Etkinlikte farklı ülkelerden çocukların hayallerini, taleplerini ve çözüm önerilerini bir araya getiren Çocukların Eylem Çağrısı'nın da paylaşıldığını belirten Göktaş, bu mesajların COP31 aracılığıyla uluslararası gündeme taşındığını söyledi. Göktaş, "Şimdi bizlere düşen, çocukların bu çağrısını somut adımlara ve kalıcı iş birliklerine dönüştürmektir. Bunun için hükümetlerin, uluslararası kuruluşların ve sivil toplumun ortak sorumluluk üstlenmesi büyük önem taşıyor" ifadelerini kullandı.

Konuşmasının sonunda çocuklara seslenen Bakan Göktaş, ortaya konulan çalışmaların önemine dikkat çekerek, "Hiçbir fikir küçük, hiçbir güzel çaba önemsiz değildir. Bir gün karşınıza aşılması güç engeller çıkabilir. Siz yine de merakınızı kaybetmeyin, inandığınız doğruları savunmaktan ve yeni yollar aramaktan vazgeçmeyin" dedi.

Çocukların attığı adımların dünyaya seslenen ortak bir çağrıya dönüştüğünü belirten Göktaş, "Bugün burada gösterdiğiniz azim ve ortaya koyduğunuz emek için her birinizi yürekten kutluyorum. İyi ki varsınız, sizlerle gurur duyuyoruz" sözleriyle konuşmasını tamamladı.